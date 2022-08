Raúl Lavié habló del presente de Pinky: “No quiere salir de su casa, quiere terminar su vida”

Raul Lavié habló del delicado estado de salud de Pinky (Video: Mitre Live)

Hacía bastante tiempo que no había novedades sobre la salud de Lidia Satragno, más conocida como Pinky. Pero en las últimas horas, fue Raúl Lavié quien rompió el hermetismo y se refirió a la actualidad de su exesposa y madre de dos de sus hijos, Leonardo y Gastón.

“Ella está en su mundo, pienso que está bien porque cuando la gente de pronto está pensando en otras cosas o no piensa en la realidad sino que está disfrutando de otra manera su pasado, no sé qué pasará por su cabecita...yo creo que ahí está, por lo menos cuidada por mi hijo y la gente que la quiere. Eso es lo único que realmente me importa, que tenga una tranquilidad”, comenzó expresando en diálogo con Juan Etchegoyen para Mitre Live.

Y continuó: “Ya está afuera de nuestras manos, no quiere salir de su casa y son cosas que uno no entiende, pero respeto mucho y espero que esté bien”. En tanto, el periodista le preguntó si la pandemia había incidido en esta situación, pero el cantante aclaró: “No, no, hay mucha gente que eso no la afectó. Tal vez le haya afectado otra cosa y es el destino que tenemos los mortales: yo con 85 años tengo ganas de empezar de nuevo y ella con casi mi misma edad quiere terminarla. Cada uno debe respetar los llamados del cuerpo, la mente y del espíritu”.

La reconocida conductora PInky no atraviesa un bien momento de salud

En septiembre del año pasado, su hijo Gastón había dado detalles a Teleshow sobre el delicado estado de salud de la conductora. “Obviamente como le ha pasado a la gran mayoría de los ancianos de nuestro país, la pandemia les hizo muy mal. Mamá antes de la pandemia todavía caminaba, no mucho, pero caminaba… y ahora no”, había precisado el músico. “Fue por una cuestión de que no la podían atender. Más allá de todo eso, gracias a Dios hoy en día ella está muy bien, pese a todo. Está lúcida y de buen ánimo, pero por las afecciones que ella tiene está postrada y dudo que pueda recuperarse”, había señalado en aquel entonces.

Raul Lavié y Pinky tienen dos hijos en común, Leonardo y Gastón

“Ella está en cama desde hace tiempo y sabe lo que tiene. Realmente la pandemia a los ancianos los ha dejado muy de lado. Yo cuido a mi mamá desde hace años y no tengo ayuda de ningún tipo, salvo determinados amigos y la familia misma. Yo no cuento absolutamente con nadie siendo mi mamá Pinky. Ni me quiero imaginar la gente que no es Pinky como la debe estar pasando”, había lamentado. “Durante ese tiempo no pudimos hacerles análisis y no pudo tener la revisación que necesita. Mi mamá tiene 85 años y terminó postrada porque no se le pudieron realizar controles debido a que no se podía ir a los hospitales”, había manifestado.

Desde su salida de los medios, la reconocida conductora fue consumiendo los ahorros que logró ganar durante su extensa carrera cuando supo ser la cara de los programas más importantes de la televisión. “Por suerte pude resolver muchos problemas económicos que tenía y que incidían en la atención que yo podía darle. Ahora va a tener la atención que se merece y que le corresponde a nivel médico”, había destacado el joven, apenado por la situación que atraviesa su madre.

