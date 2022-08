Nicolás Cabré fue operado de una de sus rodillas: qué fue lo que le pasó

Nicolas Cabre fue operado de una de sus rodillas (Video: A la tarde, América)

“En el día de hoy internaron y operaron a Nicolás Cabré”, dijo de repente Luis Ventura en la emisión de este lunes de A la tarde (América) y generó gran sorpresa en el estudio. “El último momento que arroja Luis es que interaron y operaron a Cabré”, anunció la conductora Karina Mazzocco después de unos comerciales y pidiéndole al periodista que amplíe la información.

“La internación fue en el sanatorio de la Trinidad de San Isidro. Y fue intervenido a propósito de una lesión que tiene en una de sus rodillas: el tema es una rotura de meniscos, razón por la cual se lo internó y se lo operó”, comenzó a contar el periodista.

“Es que más allá de su profesión, él hace mucho tiempo que participa de competencias atléticas y en el maratonismo. Entonces, muchas veces corre sobre superficies no ideales y esto generó un juego en la rodilla, que le trajo complicaciones para poder seguir cumpliendo con sus responsabilidades deportivas”, completó Ventura.

“¿Lo va a cuidar Laurita Fernández? Esa era la pregunta...”, consultó, picante, la conductora, haciéndose eco de una supuesta reconciliación entre Cabré y la conductora de Bienvenidos a Bordo (El Trece). “No sé, yo tiré la chispa. El reguero de pólvora es de ustedes”, cerró Ventura sin hacerse cargo de eso.

El posteo que publicó Nicolás Cabré para contar por qué no iba a participar de la media maratón de Buenos Aires (Foto: Instagram)

Días atrás, el actor se refirió a su lesión a través de un largo posteo que compartió en su cuenta de Instagram y en el que lamentó no poder participar de la media maratón de la Ciudad de Buenos Aires.

“Hoy paso a contarles… que después de varios intentos, decidí que lo mejor es no correr la Media Maratón de Buenos Aires. La rodilla no estaría ayudando y pide descanso. Seguramente la carrera, la adrenalina o las ganas de hacer algo que disfruto, haría que llegue al final. Pero lo más probable es que me lastime peor y haga que duela más”, comenzó diciendo en la publicación que publicó horas antes de la competencia y a la que le agregó una melancólica imagen suya, caminando de espaldas.

“Esa es la realidad. Lo mejor a veces, es saber pasar… (por mas bronca que dé). Y no creo estar diciendo algo que no sepan. Pero a veces no vemos, o no queremos ver, las cosas más sabidas, las más simples. Y nos la tienen que repetir mil veces. Por eso quiero agradecer a los que están conmigo, los que me enseñan, a todos los que me demuestran su cariño aconsejándome… diciéndome que pase esta vez. Gracias por enseñarme y cuidarme. Lo veo como un abrazo y con esto los quiero abrazar yo a ustedes. ¡Gracias!. ¡Y suerte a todos mañana! No se puede negar que la foto agrega un poco de drama, ¿o no? Jajajaja”, cerró.

Además de ser actor, Nicolás Cabré es un apasionado runner (Foto: Instagram)

Desde que decidió abrir su cuenta de Instagram, el actor compartió con sus seguidores cómo es la rutina de ejercicios que lleva adelante a diario. “Un poco la idea de esto es ir mostrando no solo trabajo. Es compartir entrenamientos, carreras y esas cosas que hacemos los que corremos. Esas cosas que nos hacen feliz”, había escrito en un posteo. Y luego anunció que su próxima meta era correr la Media Maratón de Buenos Aires, que tuvo lugar el pasado domingo 21 de agosto. Sin embargo, la rodilla no se lo permitió.

