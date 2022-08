Marcelo Tinelli y Soledad Aquino se divirtieron en el cumpleaños de su hija Mica

Marcelo Tinelli y Soledad Aquino estuvieron en el cumpleaños de su hija Mica (Instagram)

Este viernes, Mica Tinelli celebró sus 34 años rodeada de amigos y familiares. La diseñadora hizo un festejo súper divertido en el que hubo música, tragos y baile hasta la madrugada. Y todos los presentes parecieron pasarla de maravilla, tal como lo fueron reflejando en las redes sociales. Sin embargo, resultó especialmente emotivo ver la felicidad de sus padres, Marcelo Tinelli y Soledad Aquino, quienes disfrutaron de la velada a pura risa.

Marcelo Tinelli junto a Soledad Aquino y El Tirri (Instagram)

Cabe recordar que el conductor de Canta Conmigo Ahora es padre de cinco hijos: la cumpleañera y Cande, fruto de su matrimonio con Aquino, Francisco y Juanita, de su pareja con Paula Robles, y Lolo, de su última relación con Guillermina Valdés. Y que, a excepción del pequeño, todos estuvieron presentes en el festejo que se hizo en un restaurante de comida asiática ubicado en la zona de Palermo. También estuvo invitado Luciano El Tirri, primo de Tinelli, y varios amigos de la homenajeada.

Francisco y Juanita Tinelli junto a Marcelo (Instagram)

Claro que lo más conmovedor para Mica fue poder tener a Marcelo y Soledad, cantando el feliz cumpleaños y bailando a su lado. Es que, si bien el conductor y su ex siempre mantuvieron una buena relación después del divorcio, a mediados del 2021 Aquino estuvo luchando por su vida después de recibir un transplante de hígado. Y, entonces, ninguna de sus hijas hubiera podido imaginar que tan solo un año más tarde estaría a puro baile.

Marcelo Tinelli junto a su hija Mica, la cumpleañera (Instagram)

El que no estuvo presente, sin embargo, fue Lisandro Lincha López, el novio de la cumpleañera. El jugador, que se encuentra trabajando en el Club Xolo de Tijuana, en México, saludó a la joven vía Instagram. “Feliz cumpleaños mujer hermosa. Te deseo lo mejor del mundo porque realmente te lo mereces y haría hasta lo imposible para que fueras feliz todos los días de tu vida. Muchas gracias por todo lo que hacés por mí. Te amo mucho”, escribió el futbolista en un posteo con fotos de la pareja. Y la respuesta de Mica no se hizo esperar: “Te amo tanto Lichi. Creeme que me hacés muy feliz. Amo nuestro amor tan lindo y tan sano. Acá estoy y voy a estar siempre para acompañarte. Y sé que vos a mí también”.

El posteo del Lincha López

Hace unos meses, la hija de Tinelli había compartido con sus seguidores algunas imágenes de la casa que habita con el jugador en suelo mexicano, a la que también trató de ponerle su impronta. “Yo voy a ir y venir, por eso quiero sentirme a gusto en los dos lugares”, había contado entonces. Y había adelantado que no pensaba cambiar todos los muebles del departamento que habían alquilado porque solo pensaban pasar allí el tiempo que López esté jugando. “Nuestra casa es la de allá, la que ustedes ya conocen y que armé con mucho amor”, dijo en referencia a la vivienda que comparten en la Argentina.

En enero pasado, cuando se dio a conocer la noticia de que Licha había sido transferido al club Xolos, Mica había anticipado que se iría a acompañar al jugador, a quien también le dedicó un emotivo mensaje en sus redes sociales. “Sos el mejor”, escribió. Y agregó, sobre el posteo de despedida que hizo el exjugador de Boca Juniors: “Aguante vos, Lichi. ¡Diste todo y más! Dentro y fuera de la cancha. Cuando la gente lo veía, y también cuando no, vos lo seguías dando todo igual. Siempre. Te mereces todo lo mejor. Te amo”.

SEGUIR LEYENDO: