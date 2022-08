Leticia Siciliani se quebró al recordar su primer beso con una mujer: “Afronté mis prejuicios”

La actriz contó que a los 20 años se enamoró por primera vez, y rememoró la charla que tuvo con sus padres

El sábado Leticia Siciliani estuvo invitada en PH, Podemos hablar (Telefe), y dio un paso al frente más de una vez en las distintas consignas que propuso Andy Kusnetzoff. El conductor llamó al punto de encuentro a todos los que alguna vez hayan sentido el peso de los prejuicios en sus vidas, y la actriz no dudó en contar su experiencia. Después de hacer una breve pausa para contener la emoción, relató lo que sintió el día que besó por primera vez a una mujer.

“Me quedé pensando, porque creo que afronté los míos cuando les dije a todos que estaba saliendo con una chica, mi ex”, reconoció en un comienzo. Enseguida, se cubrió los ojos con sus manos para evitar que se le cayeran las lágrimas: “Ay Dios, lloro”. Al verla conmovida, Florencia Peña, Diego Poggi, Cucho Parisi y Álvaro Navia se acercaron y se fundieron en un abrazo grupal.

“Lloro porque me da nervios hablar”, confesó Leticia, que suele optar por un bajo perfil tanto en sus redes sociales como en las entrevistas cuando se trata de su vida sentimental. “Fue afrontar mis prejuicios sobre qué iba a pensar el otro, más míos que de los demás, como por ejemplo pensar: ‘Mis viejos se mueren’. Y nada que ver, cero, la mejor siempre; y el resto de la gente nunca me importó tanto”, aseguró.

Leticia Siciliani habló sobre la charla que tuvo con sus padres después de darse un primer beso con otra chica

“El día que le di un beso a una chica dije: ‘Listo, me enamoré’. Es esto, esto era lo que me pasaba durante tantos años”, reveló, mientras una sonrisa se dibujaba en su rostro. “¿Vos besaste chicos antes?”, le consultó Andy, y la hermana de Griselda Siciliani le contestó: “Sí, si, he hecho mis cosas, pero no sé, no me sentía del todo cómoda, sentía que no me enamoraba de nadie. Salía con chicos, la pasaba bien, terminaban siendo mis grandes amigos, pero nada más”. En este sentido, contrastó el sentimiento especial que la invadió cuando conoció a alguien especial.

“Me acuerdo de ese día, que besé a esa chica y dije: ‘Estoy tocando el cielo con las manos, es esto’”, enfatizó. Y agregó: “De ahí directo fui a contárselo a todos. No sabía si iba a estar con esa chica, nada, pero fui y se lo dije a todo el mundo”. También contó que sus padres estaban de viaje en ese momento, y esperó a que volvieran para hablar con ellos.

“No se los quería mandar en un mail”, bromeó. Cuando el conductor le preguntó cómo reaccionaron, comentó que cada uno tuvo su proceso: “Mi mamá súper comprensiva, al toque me preguntó por ella, qué hacía de su vida, cómo se llamaba; y mi papá sí fue más reactivo, como si fuese una etapa eso”. Además aclaró que aquella conversación tuvo lugar una década atrás, y reflejó los inconvenientes que tuvo hasta que lograron entenderse: “Empezó a hablar de mil cosas que no tenían nada que ver, pero me sirvió un poco para romper mi Edipo con mi papá”.

Leti Siciliani contó cómo Lali Espósito la ayudó en el momento más difícil de su vida

En mayo último Leticia utilizó su cuenta de Instagram, donde tiene más de un millón de seguidores, y decidió abrirse con sus seguidores de Instagram para realizar un juego de preguntas y respuestas. En ese contexto, un usuario le consultó si no le había dado miedo contar públicamente su orientación sexual. “La voy a responder, pero también para no hablar de mí especialmente, sino porque en los últimos días se habló no tanto como se debería haber hablado; la realidad es que que se habló bastante poco...Mariana Genesio Peña sufrió un ataque transodiante mientras estaba dando una nota en pleno Palermo por una persona que la atacó muy violentamente, con total impunidad”, contestó, haciendo referencia a la terrible situación que vivió la exprotagonista de Pequeñas Victorias mientras era entrevistada por LAM en la vía pública. Todo sucedió cuando un desconocido que pasaba por allí empezó a agredirla a los gritos.

En tanto, la actriz siguió: “Y en los medios siguen pasando estas cosas. Esto pasó en la calle, en Palermo, pero en los medios no siempre se comunican esas cosas; hay gente que hoy en día sigue teniendo mensajes de odio hacia las disidencias, hacia ciertos colectivos, minorías. Entonces estaría bueno que estuviéramos más atentos porque cuando a veces decimos ´estas cosas ya no pasan´, no es así. Estas cosas pasan, pasan a los ojos de todos, así que estemos atentos, estemos atentas”.

Acto seguido, hizo referencia a su caso en particular. “No me dio miedo, pero sí me acuerdo que en ese momento yo estaba grabando Esperanza mía y en un bache me fui al camarín y entré a Twitter, y había salido la nota en la que yo contaba esto, que en realidad contaba con quién vivía, y en las menciones tenía muchos, pero muchos mensajes agrediéndome, insultándome, discriminándome, muchos mensajes de odio”, recordó.

“En ese momento me agarró una angustia, crisis, llanto, todo. Por suerte estaba con mis amigas, compañeras de elenco, que me contuvieron, me acompañaron y me sostuvieron porque realmente estaba muy triste”. En esa misma historia, arrobó a sus colegas Lali Espósito y Laura Cymer en forma de agradecimiento para destacar la actitud que tuvieron con ella.

“También me ponía mal ver cómo en la televisión en los días que seguían se hablaba de eso como algo extraordinario, como ´la hermana de Griselda Siciliani salió del clóset´”, subrayó. Y cerró: “Así que no, no me dio miedo, pero sí en ese momento fue algo que quise que pasara rápido. Hoy en día no me arrepiento y estoy enormemente orgullosa, pero en ese momento la pasé mal”.

