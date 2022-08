Flavio Mendoza mostró el talento de su hijo Dionisio para la acrobacia

Dionisio, el hijo de Flavio Mendoza, hizo acrobacia sobre el agua (Instagram)

Flavio Mendoza se jactaba de ser la quinta generación de una familia circense. Pero está claro que su hijo, Dionisio, forma parte de la sexta. El pequeño, de apenas 4 años de edad, creció viendo a su padre haciendo acrobacia, practicando danza acuática y bailando. Y, apenas comenzó a dar sus primeros pasos, intentó imitarlo. Luego, los genes hicieron lo suyo. Al punto de que, hoy, ya puede considerarse como un verdadero artista.

“Él es todo lo que está bien. Mi chancho, mi chino, mi amor. No dejo de sorprenderme a cada momento todo el amor y emoción que me causa verlo crecer así, simple, amoroso, travieso, pero sobre todo verlo crecer feliz. Acompañándome en esta gira de @stravaganza10. Solo puedo decir que soy un hombre afortunado. Gracias Dios y universo por tanto”, escribió el coreógrafo y productor en su cuenta de Instagram junto a reel que dejó a todos sus seguidores atónitos.

En el video, se puede ver al niño zambulléndose feliz en una piscina y luego haciendo piruetas aéreas colgado de cintas junto a su padre y a la bailarina Gisela Bernal. De fondo, la música con la que Mendoza abre el mítico espectáculo con el que se encuentra recorriendo el país en su décimo aniversario, demuestra que su heredero está dispuesto a tomar la posta de la familia.

Flavio Mendoza se convirtió en papá de Dionisio en 2018 (Instagram)

Hace unos meses, Flavio había contado cuál había sido su respuesta cuando su hijo, que nació mediante el método de subrogación de vientre, le consultó sobre su origen. “Yo le expliqué, pero no le expliqué todavía cómo llegó al mundo porque no lo entiende. Él antes decía: ‘Yo tengo papá’. Y un día él me preguntó: ‘Papá, ¿yo tengo mamá?’. Estaba muy enfocado en saber. Y yo le dije que no tenía mamá. Entonces, me dijo: ‘Ah’. Y quedó ahí”, reveló en diálogo con Intrusos, por América.

Y luego se explayó sobre su respuesta: “Le dije: ‘No tenés mamá porque hay muchos nenes que tienen mamá, otros que tienen solo papás, otros solo dos mamás o dos papás...Y cuando le dije que se puede tener dos mamás o dos papás, me dijo: ‘Ah, como la tía Patri’. Porque mi hermana tiene un nene con otra mamá, son dos mamás”.

En ese sentido, el también creador del Circo del Ánima reflexionó: “Hay que contarles y explicarles todo de una forma súper natural, porque los chicos absorben todo. Hay gente que solo le dice que no tiene mamá, pero no le explica nada. Antes te decían: ‘Naciste de un repollo’ o ‘Te trajo la cigüeña’. Era todo muy raro. Yo veía un repollo y no entendía cómo podía salir de ahí”.

Y, para finalizar, dio un ejemplo de cómo debería cambiar el discurso hacia los más chicos. “Yo me traumé con la Pantera Rosa, porque vieron que es varón. Pero para mí en aquella época el rosa era color de mujer y el celeste de varón. La pantera fumaba con la boquilla y yo no entendía nada. La tele y los dibujitos confunden mucho a los nenes. El otro día a Dionisio le hice trencitas y me decía: ‘Papá me hacés un peinado de nena’. Le expliqué que las trencitas son para los que se lo quieren hacer. Pero eso sale de la tele”, señaló.

