El susto de Yanina Latorre al aire por un look que mostró de más: “Estoy con una lola afuera”

Yanina Latorre vivió un momento inesperado en vivo en SQP, cuando advirtió que su mono bordó dejaba ver parte del corpiño (Video: SQP, América TV)

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Yanina Latorre protagonizó un momento inesperado en vivo durante SQP, el programa que conduce por América TV, cuando advirtió que su mono bordó se había corrido y le dejaba al descubierto parte del corpiño. El incidente ocurrió entre dos tandas publicitarias y la conductora lo resolvió con la misma soltura y sin filtros que caracterizan su estilo al frente del ciclo.

“¿Estoy con una teta afuera?”, lanzó Latorre al aire, con la pregunta dirigida al panel. El momento se dio mientras ella sostenía en la mano una caja de un producto que estaba a punto de presentar un PNT, vestida con un mono en tono bordó y un blazer negro. Debajo, llevaba un elegante corpiño de encaje, que se vio completo en cámara.

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El episodio ocurrió durante SQP, entre tandas publicitarias, cuando el mono bordó se corrió y dejó a la vista el encaje de la prenda interior

La situación no tardó en generar el comentario de Majo Martino, panelista del programa, quien lejos de ignorar el episodio optó por elogiar la prenda en cuestión. “Es divino ese corpiño”, dijo Martino, lo que generó la respuesta inmediata de Latorre: “Es divino igual. Cuando me vi dije: ‘¡Qué horror esta señora, amor!’”. La frase, dicha entre risas, dejó ver que la conductora se había visto reflejada en algún monitor del estudio y la imagen la había sorprendido.

El intercambio continuó cuando Martino le preguntó si la parte de abajo del conjunto era igual al corpiño bordó. “No, tengo una bombacha. Después te la muestro si querés, vos que sos media tortona”, respondió Latorre, divertida. La respuesta arrancó risas en el piso y cerró el episodio con la misma ligereza con la que había comenzado.

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La conductora de SQP preguntó al aire si tenía “una teta afuera” mientras sostenía una caja de un producto antes de un bloque de publicidad

El episodio se dio días después de que Yanina Latorre volviera a poner a Pampita en el centro de la conversación, con un tono que pocos esperaban. En SQP (América TV), repasó su historia de encontronazos con la modelo y terminó con una definición que sorprendió al panel. El recorrido que hizo Latorre incluyó peleas, mensajes de WhatsApp equivocados, insultos en aeropuertos y, también, reconciliaciones silenciosas.

El disparador fue el cruce que ambas protagonizaron en PH, Podemos Hablar, el programa de Andy Kusnetzoff en Telefe, donde Pampita afirmó que los medios habían sido “uno de los detonantes” de su separación de Pico Mónaco. Latorre, que en su momento fue quien dio a conocer esa ruptura al aire, no esquivó el tema y fue al hueso: contó, con detalle, cómo se había enterado de la separación, qué pasó después y cómo fue el reencuentro con el tenista años más tarde.

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El cruce entre Pampita y Yanina Latorre tomó impulso tras PH, Podemos Hablar, donde la modelo dijo que los medios fueron un detonante de su separación de Pico Mónaco (Video: SQP, América TV)

Según relató Latorre en SQP, la información sobre la separación de Pampita y Mónaco le llegó a través de alguien del entorno de la pareja. La data era precisa y eso fue lo que desató la tormenta. El tenista la llamó y la increpó: quería saber quién le había pasado la información. “Me puteó en todos los colores. Me dijo de todo”, recordó la conductora. La conversación escaló, se cruzaron, y él terminó bloqueándola del WhatsApp. Pero antes de cortarle el contacto, Pico cometió un error: le mandó un mensaje que no era para ella.

El reencuentro con Mónaco llegó sin buscarlo. Latorre contó que lo cruzó en el salón VIP de un aeropuerto, de regreso de Miami. La duda fue breve: “Dije, ¿lo saludo o no lo saludo?”. Se saludaron, se abrazaron, y el tenista le pidió disculpas. La explicación que le dio fue tan concisa como elocuente: “Estaba ‘Pampitizado’”, le dijo. Yanina lo tomó con humor y cerró el capítulo: “Me pidió disculpas, charlamos, era otro momento, era un pendejo”.

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Con Pampita, la dinámica fue siempre más compleja. La conductora describió una relación que oscila entre los mensajes furiosos y los saludos cariñosos, a veces en cuestión de horas. Recordó una ocasión en la que la modelo le escribió un mensaje “puteándola”, acusándola de recibir dinero para “cagarle la vida”.