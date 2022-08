Matt Damon en la Argentina: las fotos del paseo por Palermo junto a su esposa y sus hijas

En familia, Matt Damon salió a comprar por las calles de Palermo (Crédito: RS Fotos)

Desde la semana pasada, Matt Damon está en la Argentina, y su presencia no pasa desapercibida. El martes se hizo viral una foto del famoso actor de Hollywood junto a uno de los mozos de un restó de Retiro, y este fin de semana se lo vio caminando en el barrio de Palermo, acompañado de su esposa, Luciana Barroso -oriunda de la provincia de Salta- y de sus hijas. Según pudo saber Teleshow, realizó algunas compras el sábado por la tarde, durante una pausa en los compromisos laborales que está cumpliendo en Buenos Aires.

Vestido con un pantalón verde militar, remera blanca, campera y zapatos negros, y usando una gorra para camuflar un poco su identidad, Damon logró no llamar la atención de los transeúntes, quienes ignoraron que estaban frente al protagonista de la saga Bourne. Por momentos con los lentes de sol puestos, el actor se manejó con total naturalidad en el país natal de su pareja. En las imágenes se lo ve sonriente mientras charla con dos de sus tres hijas: Isabella, Gia Zavala, Stella. También caminó a su lado Alexia -fruto de una relación anterior de Luciana-, que estuvo hablando por teléfono durante la salida casual.

Luego de más de 20 años juntos, la familia numerosa está completamente ensamblada, y han concurrido juntos a muchas alfombras rojas. En esta visita, Barroso lució una camisa de jean, pantalones oxford nude, zapatillas blancas, y una bandolera negra, mientras que las adolescentes también eligieron looks descontracturados. A pura sonrisa, cuando Damon detectó que lo estaban fotografiando, sonrío para la cámara.

De camisa de jean, Luciana Barroso, y Alexia hablando por teléfono mientras Matt Damon charla con dos de sus hijas

Mimetizado con los porteños del barrio de Palermo, el actor de Hollywood charló con sus hijas mientras caminaban

Después de abastecerse de algunos víveres, que bien podrían ser las clásicas facturas o las pastas para el domingo, hicieron algunas cuadras más e ingresaron a una torre de departamentos. Cabe recordar que el actor arribó a la capital porteña apenas unos días después de decir presente en la imponente boda de su mejor amigo, Ben Affleck, que contrajo nupcias con Jennifer López en Georgia, Estados Unidos.

En cuanto al motivo de su estadía, en Socios del espectáculo (El Trece), la periodista Mariana Brey aseguró que no se trata de vacaciones ni visitas familiares, sino que vino a formar parte de un proyecto laboral de entrevistas para una plataforma de contenidos por streaming, del que todavía no se conocen más detalles. En muchas ocasiones Matt habló del cariño que siente por la Argentina, debido a los momentos que compartió con su esposa y sus suegros. “La cosa más loca que he visto sin lugar a dudas fue un partido de fútbol en Argentina”, aseguró en el programa Hot Ones (Picantes) y relató su experiencia en primera persona.

Había venido para pasar una Navidad y quiso ir a ver un partido de Boca, equipo del que la familia Barroso es hincha. Su plan inicial era ir con los chicos, pero su tío político le advirtió que no era una buena idea. Enseguida entendió por qué. “Tuvimos que pasar por tres controles policiales. Había vallas con alambre de púas, es decir, era una locura total. Había policías con equipo antidisturbios”, explicó sorprendido.

Tampoco faltaron las sonrisas en la fugaz salida para comprar víveres: Matt Damon está en la Argentina desde el martes pasado

Por momentos con lentes de sol, y otros solo con una gorra negra, Matt Damon pasó desapercibido entre los transeúntes

El partido en cuestión fue entre Boca y Tigre en cancha de Racing, el último del triangular del 2008 que consagró campeón al Xeneize. Y si no entendía la previa, tampoco comprendió el después: “Nuestro equipo ganó, pero debíamos quedarnos allí porque necesitaban tiempo para que el otro equipo se vaya del barrio. Había que darles como 45 minutos para eso. Cuando nos dejaron salir, en realidad nos retuvieron como en una especie de jaulas. Fue realmente loco”, cerró el actor.

A prueba de cualquier maldición de Hollywood, la pareja que fusiona culturas se mantiene sólida, y en 2015 renovaron sus votos en una ceremonia íntima. En cada entrevista que brinda, confiesa que sigue igual de “flechado por un rayo” que el día en que conoció a Luciana cuando trabajaba de camarera en un bar de Miami. “Uno debe estar con la persona que ama el mayor tiempo posible. Luciana es mi otra mitad. Tenemos un acuerdo: nunca estoy fuera de casa más de dos semanas. Soy un tipo afortunado. Vivo rodeado de hermosas mujeres: mi esposa y mis cuatro hijas. No puedo disponer mucho tiempo del baño, pero ese es solo un mal menor”, bromeó tiempo atrás.

El actor fue padre de tres hijas con Luciana Barroso, y formó una familia ensamblada con Alexia, la joven que tuvo la argentina fruto de una relación anterior a sus 20 años (Crédito: RS Fotos)

SEGUIR LEYENDO: