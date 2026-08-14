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Martín Cirio fue propuesto como Personalidad Destacada de la Cultura en la Ciudad de Buenos Aires: “¡Bravo ese legislador!"

Federico Mochi presentó una iniciativa para reconocer al influencer por su recorrido en comedia, contenidos digitales y por abordar temáticas vinculadas al colectivo LGBTIQ+. La reacción del youtuber

El influencer tomó con humor la propuesta del legislador Federico Mochi del espacio Fuerza por Buenos Aires (Video: YouTube)
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El legislador Federico Mochi, integrante del espacio Fuerza por Buenos Aires, presentó un proyecto en la Legislatura Porteña para declarar a Martín Cirio –Gustavo Mariano Martín Frattini– como Personalidad Destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el ámbito de la Cultura. La noticia, como todos los pasos del influencer, no pasó desapercibida.

“Se declara Personalidad Destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el ámbito de la Cultura al Sr. Martín Cirio, artista, escritor y creador de contenido, en reconocimiento a su aporte a las nuevas industrias culturales y a su trayectoria en la comedia y la creación de contenidos digitales”, afirma el proyecto de declaración que presentó el 11 de agosto el legislador que forma parte del bloque tiene una tendencia peronista y opositora, de corte progresista, vinculado al espacio político que nuclea al kirchnerismo y al PJ porteño.

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Entrevista de Maria Laura Santillan a Martin Cirio
El legislador porteño Federico Mochi presentó un proyecto para reconocer a Martín Cirio en el ámbito cultural (Gustavo Gavotti)

En los fundamentos se detalla: “El presente proyecto de declaración tiene por objeto otorgar la distinción de Personalidad Destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el ámbito de la Cultura al Sr. Gustavo Mariano Martín Frattini, conocido como Martín Cirio, por su trayectoria en la creación de contenidos digitales, la comedia y la producción cultural contemporánea”.

Sobre sus orígenes, el documento expresa: “Martín Cirio nació el 13 de junio de 1984 en Lugano y se crió en Parque Patricios, barrios de la Ciudad de Buenos Aires. Docente de inglés de formación, inició su recorrido público a través de blogs y espacios web dedicados a la narrativa de viajes y a la observación de los usos y costumbres de otras culturas”.

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“A partir de 2016 desarrolló personajes humorísticos y un estilo propio que renovó los formatos de comedia en las redes sociales y en plataformas como Youtube e Instagram. Su trabajo alcanzó una audiencia amplia y trascendió lo digital: llevó sus unipersonales de stand-up a salas de teatro del país y del exterior”, se detalla.

“Además de lo audiovisual, incursionó en la literatura —con obras de ficción y crónicas—, en la música pop y en distintos formatos de entretenimiento. A lo largo de su carrera abordó temáticas vinculadas al colectivo LGBTIQ+ y a la cultura urbana porteña, con una mirada sobre la identidad y las dinámicas sociales contemporáneas”, continúa sobre el influencer que se presentará en el Estadio de Huracán con su show La noche de Martina 2, el 14 de noviembre, luego de dos presentaciones agotadas en el Movistar Arena.

wanda nara martín cirio
Martín Cirio junto a Wanda Nara en su show La noche de Martina en el Movistar Arena

Mochi destaca a la comunidad de seguidores del youtuber y sus aportes culturales: “Cirio integra una generación de productores culturales que modificó los hábitos de consumo cultural en la Ciudad. Su comunidad de seguidores —las llamadas ‘tortugas’— es una de las más numerosas del entorno digital argentino, y varios de sus modismos se incorporaron al lenguaje cotidiano”.

Por su aporte a las nuevas industrias culturales, su capacidad creativa y su vigencia en el ecosistema digital, solicito la aprobación del presente Proyecto de Declaración”, concluye.

La reacción de Martín Cirio al proyecto para distinguirlo como Personalidad Destacada de la Cultura

martín cirio
“He inculcado vocabulario, tantas cosas. He enseñado a hacer enemas. Mucha gente lo aprendió gracias a mí”, expresó Martín Cirio con su característico humor

Ante la repercusión que tuvo la noticia, Martín Cirio usó el humor durante una transmisión en vivo en su canal de YouTube para reaccionar a la noticia. “¡Bravo ese legislador! ¡Bravo la Ciudad de Buenos Aires! ¡Viva la Argentina!”, exclamó, divertido.

“He inculcado vocabulario, tantas cosas. He enseñado a hacer enemas. Mucha gente lo aprendió gracias a mí”, expresó, a puro doble sentido. Además, recordó haber publicado música y libros, y concluyó: “Por supuesto que puedo ser personalidad destacada. ¿Por qué no?”.

martin cirio
"A lo largo de su carrera abordó temáticas vinculadas al colectivo LGBTIQ+ y a la cultura urbana porteña", detalla el documento

“Lo que me enoja es que me hayan propuesto en la Ciudad y no en el país o en América Latina directamente”, ironizó, restando gravedad al asunto.

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Federico MochiMartín CirioPersonalidad Destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

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