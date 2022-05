El repudiable ataque transfóbico que sufrió Mariana Genesio Peña durante una entrevista en la vía pública

La actriz estaba charlando con el cronista de LAM cuando un hombre desconocido hizo repudiables comentarios

El viernes por la tarde Mariana Genesio Peña vivió un repudiable momento en pleno corazón de Palermo. La actriz brindaba una entrevista a LAM (América) en la vía pública cuando un desconocido que pasaba por allí empezó a agredirla a los gritos. La situación tomó por sorpresa también al cronista, que trató de contenerla mientras se oían los desagradables comentarios del hombre que interrumpió la conversación. Indignada y asombrada, la protagonista de Pequeña Victoria hizo un llamado de atención sobre los mensajes de odio que persisten contra la comunidad trans.

“Más allá de este episodio que quedó registrado hoy de casualidad porque estábamos grabando, esto pasa todo el tiempo; después dicen que no hay discriminación”, dijo Ángel de Brito antes de mostrar el tape. Genesio Peña recordaba el baile con Lali Espósito en el after party de los Martín Fierro 2022 cuando de fondo le pareció oír algo y frenaron de folpe. “¿Es un trava? Hay dos generos nada más, eh”, comentó un hombre fuera de plano, que luego fue enfocado de espaldas y llevaba gorrita y ropa deportiva.

“Qué horror, no te puedo creer”, expresó la actriz mientras intentaba retomar el hilo de la charla. “Un desubicado”, acotó el cronista, mientras el desconocido no cesaba con sus comentarios: “Solamente hay dos géneros, lo demás son trastornos mentales”. Molesto por los violentos dichos el movilero lo corrigió: “Es una persona”. Durante los segundos de silencio en la nota el hombre gritó a lo lejos: “¡Desviado! ¡Te voy a tirar un volcán!”.

La actriz sufrió un ataque transfóbico en pleno corazón de Palermo mientras brindaba una entrevista Foto: Patricio Montalbetti

Después de que se alejara lo suficiente, Mariana se sinceró: “Es la primera vez que me pasa una cosa así. Me parece que hay que estar atentos a estas cosas, así como hay causas que andan dando vueltas por la televisión, estaría buenísimo darle atención a los mensajes de odio en contra de la comunidad trans”. Y agregó: “La verdad es que en mis tantos años de personas trans nunca lo viví, pero también hay que tomarlo como de quien viene; hay personas que están desequilibradas, agresivas, que dicen este tipo de cosas, y está bueno estar atentos”.

“Me pareció muy agresivo, muy violento y me solidarizo con vos”, cerró el cronista, que manifestó la impunidad con la que cualquier persona exprese semejantes palabras en la calle. Cabe agregar que en una entrevista reciente a solas con Teleshow la actriz confesó que vivió situaciones incómodas algunos años atrás con respecto a su identidad de género. En particular se detuvo en el acoso que sufrió por parte de un médico en 2008: “Llegué a un centro de salud para hacerme un estudio que tenía pendiente. De repente, el médico comenzó a examinarme y en cierto momento, esa palpación se convirtió en un toqueteo que llegó a mis genitales”.

“Lo loco, y lo que tal vez me cuestioné luego, es que no reaccioné. En ese instante no supe qué hacer, cómo salir de ahí ni qué decir. Al día de hoy, recordar ese episodio me hace entender eso que manifiestan sentir otras tantas mujeres abusadas. Porque, por lo general, son juzgadas y apuntadas con comentarios como: ´¿Por qué no lo dijo en el momento?´ o `¿Por qué no denunciaste?´”, reflexionó. “Y juro que en aquel momento no registré el hecho como un abuso. Fue angustiante, pero todo quedó en ´me tocó un médico pajero´. No volví a ese consultorio, abandoné el estudio y no recuerdo ni su cara ni su nombre como para denunciarlo”, reveló.

“Lamentablemente en aquel momento, de tal o cual forma, este tipo de aberraciones se naturalizaban con facilidad. Y en mi caso suele involucrarse una especie de aceptación. Como si eso fuese parte de la realidad que nos corresponde por ser trans. Como si supiese: ´Hay tipos que me van a ofender, que se van a propasar, que van a preferir ofrecerme plata a llevarme a comer con su familia los domingos´. Aún somos un colectivo asociado a la sexualidad. Y entonces una va asumiendo o acomodando las culpas, las penas y las ´reglas´ de este juego”, sentenció.

SEGUIR LEYENDO: