Magui Olave sufrió una descompensación severa y debió ser reanimada: cómo sigue su salud

La cantante de cuarteto Magui Olave se recupera luego de sufrir una descompensación severa que sufrió en las últimas horas. La artista cordobesa, que actualmente se desempeña como jurado de Canta conmigo ahora (El Trece) se desmayó en la vía pública mientras llevaba a sus hijos al colegio y debieron practicarle respiración cardiopulmonar (RCP) ya que según informó la médica que la atendió, se encontraba inconsciente, sin pulso y sin respiración.

La noticia la difundieron en las redes sociales de la artista, donde informaron la postergación de sus conciertos: “Nos sentimos en el deber de comunicarles que por motivos de salud Magui se encuentra en observación a causa de una descompensación severa que sufrió el jueves. Por recomendación médica nos vemos obligados a suspender los shows de este fin de semana. Gracias a todos por su apoyo comprensión, nos volveremos a ver muy pronto”. De inmediato, los fanáticos le hicieron llegar sus buenos deseos de pronta recuperación.

El comunicado de Magui Olave

Dejando atrás de a poco el feo momento que preocupó a todos, la artista le contó a Teleshow cómo avanza su recuperación: “Estoy internada, con monitoreo bien esperando a que me terminen de hacer todos los estudios correspondientes”, aseguró desde la clínica donde pasa sus horas. La cantante contó que todavía desconoce el motivo por el que se desmayó de repente y esperan el diagnóstico de los médicos para tener un panorama más claro. Desde su entorno, celebraron la recuperación de la artista, que evoluciona favorablemente y aguardan que le den el alta en poco tiempo.

Cabe recordar que Magalí Campos Olave, tal su verdadero nombre, está casada con el futbolista de River Matías Suárez, con quien tuvo a sus hijos Alona y Valentino. El delantero se encuentra concentrado de cara al partido que el Millonario disputará esta tarde contra Tigre y se esperará hasta las últimas horas para ver si integra la nómina de convocados.

Mientras continúa con sus presentaciones junto a su banda, Magui integra el panel de cien jurados de Canta Conmigo Ahora, el programa que conduce Marcelo Tinelli en El Trece. Y según informó a este medio, aguarda la evolución de su cuadro para ver si se reintegra a las grabaciones a partir de esta semana o deberá postergar su presencia hasta recuperarse por completo.

Magui Olave con Matías Suárez y sus hijos Alona y Valentino

La “voz femenina del cuarteto”, como se la conoce en Córdoba, tiene una larga historia vinculada al género, ya que su madre es la hermana de Betty Olave -madre de Rodrigo Bueno- y su papá tocaba la batería en la banda del Potro. Comenzó como corista de su primo Ulises, hasta que el destino la llevó a Bélgica. Allí vivió ocho años mientras su esposo jugaba en el Anderlecht, fue mamá de Alona y se dedicó a su hogar.

En el 2016 la familia regresó a la Argentina y en ese nuevo cambio de vida que incluyó la llegada de Valentino también estaba su lanzamiento como solista con un fin claro: llevar el cuarteto hasta lo más alto. Con cuatro discos editados y un Premio Gardel en 2021 al mejor álbum de cuarteto por Aprender a volar, consiguió construir su propio camino, a veces gracias a, y otras veces a pesar de su ilustre apellido en el género.

“Hubo momentos que ayudó con cierta gente y otros no tanto. Así como hay quienes me quieren por ‘ser prima de’, hay quienes no por lo mismo. Yo siempre estoy orgullosa de mi familia e intenté hacer mi camino y mostrar que tenía metas personales que no tenían nada que ver con mis primos”, señaló en una entrevista con este medio.

