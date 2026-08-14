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Alejandra Maglietti reveló la angustia que vive tras recibir amenazas de muerte contra su hijo: “No puedo dormir del miedo”

La conductora relató en vivo la situación que atravesó durante la madrugada, después de recibir una catarata de mensajes violentos

Alejandra Maglietti denunció amenazas de muerte contra su hijo de un año tras un descargo en redes sociales (Video: Instagram)

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Alejandra Maglietti rompió en llanto en vivo al contar que recibió amenazas de muerte contra su hijo de un año, Manu, luego de que un descargo suyo en redes sociales sobre un vecino con un pitbull sin bozal desatara una ola de mensajes violentos en su contra. La abogada y conductora lo relató en Story Time, el programa que comparte con Nazarena y Barbie Vélez en Bondi Live, y no pudo contener las lágrimas al revivir lo que vivió la noche anterior.

Amenazaron de muerte a mi hijo. Estoy angustiada porque es la primera vez que me pasa. Yo soy mamá primeriza… mi hijo tiene un año. Fue horrible. ¿Qué les pasa por la cabeza? No lo entiendo”, dijo Maglietti con la voz quebrada. Y agregó: “No me podía dormir porque me empezó a agarrar miedo. Me pegó así porque no estoy acostumbrada, fue muy fuerte y todavía lo estoy procesando”.

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El origen de todo fue un episodio que la abogada vivió en su propio edificio de la Ciudad de Buenos Aires. Bajó a buscar empanadas y, al regresar, se encontró en el ascensor con un perro de raza pitbull sin bozal, perteneciente a un vecino. Según contó, no era la primera vez que ocurría. “Tengo un vecino que tiene uno y no es capaz de ponerle un bozal en espacios comunes”, escribió en su cuenta de X, donde también señaló que había intentado hablar con el dueño del animal y con el administrador del edificio sin obtener respuesta.

La abogada y conductora contó en Story Time que sigue angustiada después de los mensajes violentos recibidos durante la madrugada
La abogada y conductora contó en Story Time que sigue angustiada después de los mensajes violentos recibidos durante la madrugada

Su descargo en la red social fue directo y sin eufemismos. “¡Indignada estoy! Son unos irresponsables y forros. ¡Harta!”, escribió, y sumó: “No quiero que mi integridad ni la de mi hijo dependa de la buena voluntad de un tipo que no es capaz de respetar a los demás con las medidas de cuidado adecuadas”. También recordó que la normativa vigente en la Ciudad obliga a que los perros de razas potencialmente peligrosas circulen con bozal en espacios públicos y comunes.

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El episodio adquirió mayor resonancia por el contexto en que ocurrió: en esos mismos días había trascendido la muerte de un nene de tres años en Córdoba tras ser atacado por un perro de características similares, lo que había reavivado el debate sobre la tenencia de razas consideradas peligrosas. Maglietti aclaró en todo momento que su reclamo no apuntaba a prohibir ninguna raza sino a exigir el cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas por ley. “Solo pido que se cumpla el requisito de ponerle bozal por una cuestión de seguridad”, insistió al aire.

La situación se complicó cuando respondió afirmativamente a una publicación que planteaba la prohibición de la tenencia y crianza de pitbulls, algo que luego aclaró que fue un error. “Agarré y me descargué en Twitter. En la vorágine de que estaba enojada, contesté otro posteo que decía que había que prohibirlos… pero después lo borré porque no es una discusión que estoy dispuesta a dar, porque no sé si es correcto”, explicó en el programa. Un portal retomó esa interacción con un titular que, según ella, sacó sus palabras de contexto, y eso desató la ola de mensajes violentos.

Maglietti anunció que llevará los mensajes violentos a la Justicia y cuestionó a los portales que, según dijo, sacaron sus palabras de contexto
Maglietti anunció que llevará los mensajes violentos a la Justicia y cuestionó a los portales que, según dijo, sacaron sus palabras de contexto

“Me empezaron a llegar una cantidad de mensajes violentos”, describió Maglietti, quien también precisó que los mensajes llegaron durante la madrugada. “La pasé horrible, todavía estoy angustiada. ¿Tanto por una boludez? ¿Qué les pasa por la cabeza? Me pareció muy heavy. Por ahí estoy exagerando, pero no estoy acostumbrada”, dijo.

Ante el alcance de lo ocurrido, anunció que presentará los mensajes violentos ante la Justicia para realizar la denuncia correspondiente. También publicó un nuevo descargo en X para aclarar su postura y apuntó contra los portales que, según ella, la usaron como disparador de un debate que no buscaba protagonizar: “Yo no quiero que prohíban ninguna raza, quiero que usen bozal en lugares públicos. Dejen de usarme desde los portales para generar debate y ponerme como carne de cañón para que ataquen. No sean mala leche”, sentenció.

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Alejandra Maglietti

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