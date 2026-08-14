La OTAN desplegó cazas por la incursión de un dron en Letonia y Finlandia restringió su espacio y marítimo aéreo tras ataques rusos

La OTAN desplegó cazas por la incursión de un dron en Letonia y Finlandia restringió su espacio aéreo y marítimo tras ataques rusos

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Cazas de la OTAN derribaron este viernes un dron sobre el noreste de Letonia que había ingresado al espacio aéreo nacional como consecuencia de la “guerra electromagnética rusa”, según informó el comunicado de las Fuerzas Armadas letonas. El derribo fue ejecutado por aeronaves de la Misión de Policía Aérea del Báltico de la Alianza Atlántica en la región de Balvi, tras el cual soldados y policías fueron desplegados para localizar los restos del aparato.

La alerta generó una reacción inmediata en la población: cientos de peregrinos que participaban en la mayor festividad religiosa católica del norte de Europa buscaron refugio cuando las alarmas sonaron en teléfonos móviles alrededor de las 04.00 de la madrugada. La advertencia afectó las regiones de Augšdaugava, Preiļi, Rēzekne, Balvi y Alūksne, donde se informó de amenazas para el espacio aéreo.

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Este es el segundo incidente en el año en que cazas de la OTAN interceptan un dron desviado en el espacio aéreo letón. El pasado 8 de junio, aviones franceses de la organización derribaron un dron procedente de Ucrania que fue desviado por contramedidas rusas. Los países bálticos han enfrentado varios episodios de incursión de drones en su espacio aéreo. En mayo, cazas F-16 rumanos de la OTAN derribaron un dron desviado sobre Estonia.

Uno de los incidentes más graves se produjo también en mayo en Letonia, cuando dos drones impactaron contra una instalación vacía de almacenamiento de petróleo en Rēzekne y explotaron, lo que provocó un pequeño incendio.

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Aviones de combate franceses del modelo Rafale, pertenecientes a la misión de vigilancia aérea de la OTAN en el Báltico, sobrevuelan la base aérea de Lielvarde, en Letonia (REUTERS/Ints Kalnins)

En paralelo, las Fuerzas de Defensa finlandesas establecieron una zona de restricción temporal en el espacio aéreo y marítimo de la parte oriental del golfo de Finlandia, con el objetivo de “garantizar la seguridad de los transeúntes y la capacidad operativa de las autoridades para hacer frente a posibles drones”. La medida responde al aumento de incidentes con vehículos aéreos no tripulados en la región y busca reforzar la vigilancia y la protección en un área considerada estratégica por su proximidad a escenarios de conflicto.

Durante el verano europeo, Finlandia aplicó restricciones similares en varias ocasiones a raíz de la guerra en la región.

El jueves, dos cazas F-18 españoles desplegados por la OTAN en Rumanía despegaron tras detectarse un dron no identificado cerca del espacio aéreo rumano en la frontera con Ucrania, según informaron las autoridades militares rumanas. Los aviones partieron a las 15.20 hora local desde la base Mihail Kogălniceanu para vigilar la situación, después de que un radar del Ministerio de Defensa rumano identificara un objeto volador tres minutos antes, en las proximidades de la frontera fluvial.

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El Ministerio de Defensa rumano comunicó que el dron penetró en el espacio aéreo nacional en un punto ubicado a 3,5 kilómetros al sureste de la localidad de Chilia Veche, permaneció allí durante unos 12 minutos y luego regresó a Ucrania. Tras su salida, la alerta se dio por finalizada a las 16.28 hora local.

Durante el periodo de alerta, las autoridades enviaron mensajes de advertencia a los habitantes del condado de Tulcea, recomendando que permanecieran en sus viviendas y estuvieran atentos a la caída de objetos desde el cielo.

Este incidente representó la tercera alerta aérea del día en Rumanía. La noche anterior, dos aviones F-16 rumanos despegaron para vigilar otro dron que ingresó en el espacio aéreo nacional sobre la 01.30 hora local, permaneció unos diez minutos y luego se alejó hacia Ucrania. “Poco después de abandonar el espacio aéreo rumano, se registraron explosiones en territorio ucraniano”, informó el Ministerio de Defensa rumano.

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(Con información de EFE)