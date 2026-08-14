Mundo
Agregar Infobae enGoogle

JD Vance afirmó que la baja de los precios del petróleo son la prioridad de Estados Unidos en la guerra con Irán

El vicepresidente estadounidense calificó como “el objetivo número uno” de Washington es mantener los combustibles baratos para el país norteamericano, mientras la garantía de que el régimen nunca obtenga un arma nuclear quedó relegada a un segundo plano

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, habla antes de una reunión cuadrilateral entre Estados Unidos, Irán, Pakistán y Catar en el complejo hotelero de lujo Bürgenstock, con vistas al lago de Lucerna (Suiza), el 21 de junio de 2026 (Fabrice Coffrini/REUTERS)
El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, habla antes de una reunión cuadrilateral entre Estados Unidos, Irán, Pakistán y Catar en el complejo hotelero de lujo Bürgenstock, con vistas al lago de Lucerna (Suiza), el 21 de junio de 2026 (Fabrice Coffrini/REUTERS)
Guardar

Estados Unidos redefinió su prioridad en la guerra contra Irán y situó la reducción de los precios del petróleo para los consumidores estadounidenses por encima de la preocupación por el programa nuclear iraní. Así lo declaró el vicepresidente JD Vance, mientras que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, anticipó inminentes nuevas sanciones económicas con el objetivo de desgastar al régimen de Teherán.

Vance afirmó en diálogo con Fox News que impedir que Irán obtenga un arma nuclear, una justificación reiterada por el presidente Donald Trump como motivo principal de la guerra, pasa ahora a un segundo plano frente a la necesidad de restablecer el flujo de petróleo por el estrecho.

PUBLICIDAD

El vicepresidente subrayó que el conflicto se centra en el control del estrecho de Ormuz, cuya operatividad resultó gravemente afectada por la respuesta iraní a la ofensiva iniciada por Trump e Israel a finales de febrero. La república islámica mantiene la paralización del paso como baza de negociación, mientras la administración estadounidense busca alternativas para resolver la crisis y evitar una escalada militar en la región.

“Sé que el precio del petróleo ha bajado hoy y está muy por debajo de los máximos alcanzados al comienzo del conflicto. Ese es el objetivo número uno: mantener el petróleo y el gas baratos para los estadounidenses en todo el país”, sostuvo Vance. “Y obviamente, el segundo objetivo es garantizar que Irán nunca obtenga un arma nuclear”, agregó el vicepresidente.

PUBLICIDAD

Los precios del petróleo bajaron a primera hora del viernes, con el crudo Brent, la referencia internacional, cayendo un 2,1%. El Brent se mantuvo prácticamente sin cambios en 87,06 dólares por barril, mientras la referencia estadounidense de Texas, el WTI, alcanzó los 82 dólares por barril.

Una mujer iraní camina junto a un mural en una calle de Teherán, Irán, el 6 de mayo de 2026 (Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) vía REUTERS)
Una mujer iraní camina junto a un mural en una calle de Teherán, Irán, el 6 de mayo de 2026 (Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) vía REUTERS)

Vance se mostró entre los funcionarios más escépticos sobre la ofensiva contra Irán iniciada a finales de febrero, pero sus recientes declaraciones confirman el giro hacia un enfoque más cauteloso en la estrategia oficial. El presidente estadounidense ahora prioriza mantener una fuerte presión económica sobre Irán, bloqueando sus puertos e impidiendo la venta de petróleo, con la expectativa de forzar concesiones por parte de Teherán.

En este contexto, Bessent anunció nuevas sanciones económicas y advirtió que Irán enfrentará un aislamiento “como nunca antes se ha visto en el mundo”. El titular del Departamento del Tesoro adelantó que la próxima semana se darán a conocer más medidas.

El presidente Donald Trump había asegurado días atrás que un acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz era inminente. Sin embargo, la administración endureció su postura, con la diplomacia estancada y el objetivo de que el sufrimiento económico obligue a Irán a aceptar condiciones estadounidenses. “Lo estamos manejando con discreción. Solo estamos negociando parcialmente con ellos. Simplemente estamos observando a Irán, con su enorme inflación y el hecho de que no tienen dinero”, declaró Trump al medio Axios.

Por su parte, Teherán exige una serie de condiciones para considerar la reapertura del paso marítimo: el fin de la guerra en todos los frentes, el levantamiento del bloqueo estadounidense a los puertos iraníes, la eliminación de sanciones, la liberación de activos congelados y la compensación por los daños de la guerra. Estas demandas reflejan los términos de un memorando de entendimiento alcanzado en junio, que incluía la creación de un fondo de reconstrucción de USD 300.000 millones para Irán y que quedó sin efecto tras el reinicio de los combates.

El secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, asiste a una entrevista con los medios en la Casa Blanca en Washington D. C., EE. UU., el 30 de julio de 2026 (REUTERS/Kylie Cooper/Foto de archivo)
El secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, asiste a una entrevista con los medios en la Casa Blanca en Washington D. C., EE. UU., el 30 de julio de 2026 (REUTERS/Kylie Cooper/Foto de archivo)

El último revés de Washington al régimen fueron las declaraciones del secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien aseguró que el ejército estadounidense cuenta con la capacidad necesaria para mantener indefinidamente la presencia naval que sostiene el bloqueo impuesto a Irán, una medida que ha generado importantes daños económicos para la república islámica.

“La Armada de los Estados Unidos puede mantener un bloqueo de ese tipo indefinidamente porque rotaremos los barcos, como lo hemos hecho, y continuaremos haciéndolo”, afirmó Hegseth en declaraciones a la prensa durante una visita a Panamá.

El funcionario subrayó que la rotación de buques de guerra permite sostener la presión sobre Irán y garantizar que las restricciones al tráfico marítimo en la región se mantengan de forma permanente, en línea con la estrategia de la administración estadounidense de endurecer el aislamiento económico de Teherán.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

Guerra en Medio OrienteMedio OrienteÚltimas noticias AméricaEstados UnidosEEUUIránRégimen iranípetróleoPete HegsethScott Bessent

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Escala la tensión en el estrecho de Ormuz: Emiratos Árabes Unidos acusó a Irán de atacar dos buques de su petrolera estatal

Abu Dhabi calificó los hechos como “actos de piratería” y advirtió que las acciones de la Guardia Revolucionaria representan una amenaza para la estabilidad regional y la seguridad energética global

Escala la tensión en el estrecho de Ormuz: Emiratos Árabes Unidos acusó a Irán de atacar dos buques de su petrolera estatal

Estados Unidos amplió su capacidad militar contra Irán y creó una fuerza multinacional de drones de ataque en Medio Oriente

El grupo combinará capacidades aéreas, marítimas y submarinas y permitirá a Washington coordinar el uso de aeronaves no tripuladas con sus aliados

Estados Unidos amplió su capacidad militar contra Irán y creó una fuerza multinacional de drones de ataque en Medio Oriente

Nueva ofensiva de los hutíes contra Arabia Saudita: atacaron con dos drones una refinería estratégica de Aramco

El grupo terrorista justificó la operación como represalia por supuestas violaciones de la soberanía yemení y prometió responder con firmeza a futuras acciones de Riad

Nueva ofensiva de los hutíes contra Arabia Saudita: atacaron con dos drones una refinería estratégica de Aramco

Este pájaro es famoso por atacar a cualquier depredador, pero ante una serpiente venenosa casi se paralizó

Un equipo de la Universidad Estatal de Oregón documentó que los mirlos de alas rojas ajustan su agresión según el riesgo. Se registraron más de 80 ataques contra una víbora sin veneno y apenas uno contra la cascabel

Este pájaro es famoso por atacar a cualquier depredador, pero ante una serpiente venenosa casi se paralizó

269 kilómetros cuadrados, 25.000 turistas al año y energía renovable: la fórmula de El Hierro para liderar el ranking europeo de rutas en auto

Travel + Leisure analizó 40 destinos insulares del continente con 9 variables y colocó a la menor de las Canarias en el primer puesto, por delante de Lesbos y Samos

269 kilómetros cuadrados, 25.000 turistas al año y energía renovable: la fórmula de El Hierro para liderar el ranking europeo de rutas en auto
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Escondida en los Picos de Europa, se asienta una comarca sobre la ladera de la montaña con un monasterio de más de 10 siglos

Escondida en los Picos de Europa, se asienta una comarca sobre la ladera de la montaña con un monasterio de más de 10 siglos

Nigel Farage dice que su victoria sobre el Conde Cara de Basura en unas elecciones parciales sin partidos mayoritarios representa un “respaldo abrumador”

Fiscalía del Edomex investiga la muerte de 12 perros encontrados en Naucalpan: Alcalde señala que pudieron ser usados en peleas clandestinas

Capturaron a dos ciudadanos brasileros por contrabando de cigarillos en Misiones

Almaraz seguirá operativa hasta junio de 2030: el Gobierno retrasa el cierre de la central nuclear

DEPORTES

Los videos inéditos de Jorge Messi en medio de los festejos tras la final de Qatar 2022: su reacción cuando le pidieron firmar una camiseta

Los videos inéditos de Jorge Messi en medio de los festejos tras la final de Qatar 2022: su reacción cuando le pidieron firmar una camiseta

Se ponen en marcha los Mundiales de hockey con Las Leonas y Los Leones: inédito formato, fixture y las chances de cada selección

El inquietante lazo de la barra de Racing con un grupo disidente de Independiente en medio de la tensión en la popular de la “Academia”

El consejo de Martín Demichelis para Mastantuono y el Diablito Echeverri: por qué desea que no vuelvan a River

El show de Neymar en la victoria del Santos por Copa Sudamericana: dos asistencias y toques de calidad con Gabigol

ENTRETENIMIENTO

El vocalista de Muse, Matt Bellamy solicita el divorcio de Elle Evans tras siete años de matrimonio

El vocalista de Muse, Matt Bellamy solicita el divorcio de Elle Evans tras siete años de matrimonio

Sean “Diddy” Combs habría salido del aislamiento en prisión tras un altercado con otro interno

La hermana de Perez Hilton revela detalles del momento en el que el bloguero se autolesionó en una transmisión de Tik Tok

Neil Patrick Harris confesó que la paternidad lo volvió más vulnerable y emocional

Slash adelantó que Guns N’ Roses prepara un nuevo disco: “Hay muchas cosas escribiéndose”