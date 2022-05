Leticia Siciliani recordó las agresiones que recibió cuando reveló su orientación sexual: quién fue la famosa que la ayudó

Leti Siciliani contó cómo Lali Espósito la ayudó en el momento más difícil de su vida

Leticia Siciliani no es de las actrices que más se caracterizan por exponer su intimidad. Sin embargo, en la noche del lunes decidió abrirse con sus seguidores de Instagram y someterse a un juego de preguntas y respuestas. En ese contexto, un usuario le consultó si no le había dado miedo contar públicamente su orientación sexual.

“La voy a responder, pero también para no hablar de mí especialmente, sino porque en los últimos días se habló no tanto como se debería haber hablado, la realidad es que que se habló bastante poco...Mariana Genesio Peña sufrió un ataque transodiante mientras estaba dando una nota en pleno Palermo por una persona que la atacó muy violentamente, con total impunidad. Y en los medios siguen pasando estas cosas. Esto pasó en la calle, en Palermo, pero en los medios se comunican esas cosas”, comenzó expresando.

La hermana de Griselda Siciliani se refería a la terrible situación que vivió la exprotagonista de Pequeñas Victorias mientras era entrevistada por LAM en la vía pública. Todo sucedió cuando un desconocido que pasaba por allí empezó a agredirla a los gritos. “¿Es un trava? Hay dos generos nada más, eh”, comentó un hombre fuera de plano, que luego fue enfocado de espaldas y llevaba gorrita y ropa deportiva. “Solamente hay dos géneros, lo demás son trastornos mentales. ¡Desviado! ¡Te voy a tirar un volcán!”, insistió el desconocido. El hecho tomó por sorpresa también al cronista Alejandro Castelo, que trató de contenerla mientras se oían los desagradables comentarios del hombre que interrumpió la conversación.

En tanto, Leticia siguió: “Hay gente que hoy en día sigue teniendo mensajes de odio hacia las disidencias, hacia ciertos colectivos, minorías. Entonces estaría bueno que estuviéramos más atentos porque cuando a veces decimos ´estas cosas ya no pasan´, no es así. Estas cosas pasan, pasan a los ojos de todos, así que estemos atentos, estemos atentas”.

Leticia Siciliani fue una de las revelaciones de la primera temporada de Masterchef Celebrity

Acto seguido, hizo referencia a su caso en particular. “Ahora sí, respondo a mi pregunta. No me dio miedo, pero sí me acuerdo que en ese momento yo estaba grabando Esperanza mía y en un bache me fui al camarín y entré a Twitter, y había salido la nota en la que yo contaba esto, que en realidad contaba con quién vivía, y en las menciones tenía muchos, pero muchos mensajes agrediéndome, insultándome, discriminándome, muchos mensajes de odio”, recordó.

Y relató sus sensaciones en ese momento: “En ese momento me agarró una angustia, crisis, llanto, todo. Por suerte estaba con mis amigas, compañeras de elenco, que me contuvieron, me acompañaron y me sostuvieron porque realmente estaba muy triste”. En esa misma story, arrobó a sus colegas Lali Espósito y Laura Cymer en forma de agradecimiento para destacar la actitud que tuvieron con ella.

Leticia Siciliani compartió elenco con Lali Espósito y Laura Cymer en Esperanza mía

“También me ponía mal ver cómo en la televisión en los días que seguían se hablaba de eso como algo extraordinario, como ´la hermana de Griselda Siciliani salió del clóset´”, subrayó. Y cerró: “Así que no, no me dio miedo, pero sí en ese momento fue algo que quise que pasara rápido. Hoy en día no me arrepiento y estoy enormemente orgullosa, pero en ese momento la pasé mal”. Al ver sus historias, la ex Casi Ángeles se conmovió, replicó una de ellas y le agregó el emoji de un corazón, en una nueva señal de apoyo.

El apoyo de Lali Espósito a Leti Siciliani

