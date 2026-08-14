La reacción de Nick Sícaro tras las críticas de Daniela Celis por su noviazgo con Lolo Poggio: “Jamás dije que estaba enamorado”

Tras su separación, Nick Sícaro habló de su relación actual con Daniela Celis

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Después de causar sensación en las redes con su breve pero intenso romance, el vínculo entre Daniela Celis y Nick Sícaro parece haber terminado de la peor manera. La tensión quedó expuesta en las últimas horas luego de que la influencer opinara sobre la nueva relación de su ex con Lolo Poggio. Como si fuera poco, ahora el exGran Hermano respondió y contó detalles de su vínculo.

La primera en hablar del tema fue Daniela Celis, que en La Entrevista Rosa, junto a La Tía Sebi, reveló que hoy no mantiene ningún tipo de contacto con el exGran Hermano. “Escuché que se estaba quejando de que lo dejé de seguir, así que lo bloqueé de todos lados”, lanzó, al explicar cómo quedó la relación entre ambos después del distanciamiento.

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Antes de cerrar la entrevista, dejó una frase que alimentó de inmediato las teorías sobre lo que ocurrió entre ellos: “Ya van a saber por qué igual, porque todo sale a la luz, tarde o temprano. Yo no cuento nada, la vida se encarga de todo siempre”.El trasfondo de esa advertencia tiene un dato que Celis aportó en la misma conversación y que pasó algo más desapercibido: explicó que decidió confirmar públicamente la ruptura porque la situación había quedado expuesta en cámara, y que necesitaba dejar en claro que ya no estaban juntos para evitar que la vieran mal si ella aparecía con otra persona o si él lo hacía. “Si me veían con otra persona iba a quedar mal y si a él lo veían con alguien más, iba a quedar como cornuda”, señaló.

Una mujer con cabello oscuro es entrevistada por un hombre en un set con temática rosa. La entrevistada, vestida con blusa rosa y pantalones brillantes, discute una relación sentimental reciente que fue de conocimiento público y su posterior finalización. Se observa una imagen de la mujer junto a un hombre diferente al entrevistador en un segmento del video. El entrevistador viste un traje rosa. La conversación se centra en los motivos de la ruptura y el bloqueo de la otra persona en redes sociales. El programa es identificado como "Entrevistas Rosa".

Las palabras de Daniela abrieron interrogantes sobre el modo en que terminó ese vínculo, sobre todo porque poco después Nick Sícaro oficializó su relación con Lolo Poggio. Frente a esa repercusión, el influencer decidió contar su versión en La Linterna, el programa de Bondi que conduce Laura Ubfal, donde aseguró que no entiende qué pasó con Celis porque, según su mirada, la ruptura se había dado en buenos términos.

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“Yo con Dani lo mejor. Me parecía muy buena persona y habíamos aclarado que terminamos como amigos, pero no sé si ella se enojó o bien qué pasó”, afirmó Sícaro al ser consultado por el presente de su relación con Daniela. En la misma entrevista, además, se refirió de manera puntual al bloqueo que ella hizo público: “Contó que me bloqueó de todos lados y yo lo hablé con ella”.

Más allá del conflicto con Celis, Nick también habló de su presente sentimental y explicó que su historia con Lolo Poggio no nació después de salir de la casa, sino que ya existía cierta atracción durante la convivencia en Gran Hermano. “Con Lolo compartíamos mucho de noche, cuando la casa estaba muy tranquila y tomábamos mates. Nos gustábamos desde esa época”, contó.

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La tensión entre Daniela Celis y Nick Sícaro creció después de que ella opinó sobre la relación del ex Gran Hermano con Lolo Poggio

Según su relato, esa conexión quedó pendiente durante el reality y reapareció una vez afuera, hasta transformarse en la relación que hoy decidieron hacer pública. Ese dato fue el que terminó de potenciar la repercusión, ya que el nuevo romance involucra de forma indirecta a Daniela por su cercanía con Julieta Poggio.

A partir de esa situación, también comenzaron las especulaciones sobre una posible incomodidad entre las hermanas Poggio y Celis. Quien salió a desactivar esa versión fue Julieta, que durante una entrevista en Después que Todos (Resumido) aseguró que no existe ningún conflicto entre ellas.

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“Que venga Lolo Poggio acá, ¿qué me dicen a mí? Posta que no hay ninguna situación de mierda. Está todo súper hablado”, expresó. Luego, cuando le preguntaron si había existido alguna tensión entre las partes, respondió de forma contundente: “En ninguna de las partes”.

Finalmente, Julieta dejó en claro que el vínculo afectivo entre las tres sigue intacto a pesar del romance de su hermana con el ex de Daniela. “Nos re amamos entre las tres”, aseguró.

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