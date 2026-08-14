Bolivia presentó un plan para fortalecer el control fronterizo en “áreas críticas” ante el avance del crimen organizado

Oficiales de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales de Bolivia (Photo by Marvin RECINOS/AFP/Archivo)

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El Gobierno de Bolivia presentó este jueves el ‘Plan Fronteras Seguras’, una estrategia destinada a reforzar el control en zonas fronterizas identificadas como “críticas” para frenar el avance del crimen organizado en su país.

El lanzamiento se realizó en Guayaramerín, localidad de la región amazónica de Beni en la frontera con Brasil, durante un acto encabezado por el presidente Rodrigo Paz y con la presencia de ministros, autoridades locales y representantes brasileños.

Según anunció el titular del Ejecutivo, el programa prevé el despliegue permanente de unidades especializadas y tropas de élite de la Policía Boliviana en puntos clave como Guayaramerín, Cobija (capital de Pando), San Ignacio y San Matías en Santa Cruz de la Sierra, con el objetivo de “desarticular al crimen organizado transnacional”.

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El mandatario sostuvo que “no hay paz social duradera sin desarrollo productivo: una frontera segura es una frontera que produce, exporta y progresa. Un país seguro es un país que atrae inversión, donde el mundo confía en invertir y donde los bolivianos tienen la certeza de invertir en su propio territorio. Bolivia recupera su soberanía territorial”.

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, explicó que el plan busca “fortalecer áreas críticas” no solo en la frontera con Brasil, sino también en otras regiones. Oviedo indicó que la estrategia apunta a “devolver la soberanía y el control” del territorio al Estado y que se implementará en el corto, mediano y largo plazo.

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Fuerzas de seguridad de Bolivia (MARVIN RECINOS/AFP)

El ministro precisó que se crearán dos unidades de élite policial, una en Santa Cruz y otra en Beni, que recibirán formación especializada de instructores extranjeros. “Los bolivianos somos ciudadanos de paz (...) No nos hacemos problema cuando vienen ciudadanos de países hermanos, pero cuando estos ciudadanos pertenecen a carteles criminales y vienen a sembrar miedo y terror, es que nosotros ahí estamos tomando estas medidas drásticas, serias y consistentes para combatir el narcoterrorismo”, subrayó Oviedo.

El anuncio del plan se produjo tras una serie de episodios violentos en Santa Cruz, entre los que se incluye el asesinato de cuatro civiles y un agente de inteligencia en San Matías.

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La administración de Paz advirtió días atrás que el Primer Comando de la Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV), las dos principales organizaciones narcotraficantes de Brasil, se disputan el control de un corredor fronterizo boliviano utilizado para el tráfico de drogas hacia el exterior. El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, realizó estas declaraciones en Santa Cruz tras asistir al velorio del agente de inteligencia asesinado por desconocidos durante una emboscada cerca de la frontera brasileña.

“Hay dos grandes clanes delictivos del Brasil que se están enfrentando en Bolivia, que se está disputando territorio en nuestra patria para ver quién controla el narcotráfico (…) El Comando Vermelho y el PCC hoy día están peleando un corredor por el cual los narcotraficantes sacan droga hacia el exterior”, afirmó Oviedo ante los medios.

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Las fuerzas de seguridad custodian una carretera tras su reapertura, Las fuerzas de seguridad custodian una carretera tras su reapertura (MARVIN RECINOS/AFP)

El ministro aseguró que el Estado “no permitirá que esos poderosos clanes delictivos que han sido tipificados (…) como narcoterroristas” se instalen en territorio boliviano, en referencia a la clasificación realizada por Estados Unidos en mayo, cuando incluyó al PCC y al CV como organizaciones terroristas.

La violencia en la región oriental de Santa Cruz fue en aumento, en medio de una creciente disputa entre grupos criminales por las rutas del narcotráfico que atraviesan la frontera boliviana. Oviedo enfatizó que el gobierno actuará para impedir el asentamiento de estas estructuras y garantizar la seguridad en la zona.

(Con información de EFE)