Nathy Peluso respondió a las críticas de sus fans argentinos tras asegurar que se sentía española

“Me siento española. Me doy cuenta de que es así cuando estoy fuera y quiero volver. Cuando regreso y lo que más me apetece es comerme un pincho de tortilla. Tengo acento argentino, pero el resto, los códigos sociales, el humor, la cultura en general, los programas de televisión, los personajes públicos, las referencias... Todo es español”.

Estas declaraciones salieron de la boca de Nathy Peluso, en una entrevista que le concedió a la revista Vogue y que este fin de semana reprodujo Teleshow pero, como era de esperar, no cayeron muy bien entre el público argentino. Sin embargo, todo tiene una explicación: es que la cantante, oriunda de Luján, se mudó con su familia a España cuando apenas tenía 9 años, y eso hace que lleve más tiempo viviendo en ese país que en su Argentina natal. De todas formas, fueron muchos los internautas, entre ellos algunos de sus fans, que se sintieron dolidos y no dudaron en criticarla a través de las redes sociales.

“¿Cómo vas a generar un sentido de pertenencia con un país que vino a saquear tu tierra y encima colonizó tu país?”, “Nathy Peluso hizo lo peor que pudo haber hecho, ofender a todo un país. Obviamente, no la culpo, la mayor parte de su vida la vivió en España, pero después de decir ´argenta como la Negra Sosa´ y tener un tema llamado ´Buenos Aires´ y otro ´Argentina´....”, fueron algunos de los mensajes que se pudieron leer en Twitter, muchos de los cuales apelaron a famosos memes para ponerle un poco de humor a las críticas.

Lo cierto es que esta ola de comentarios hizo que la intérprete de “Mafiosa” rápidamente se convierta en tendencia y, atenta a esto, ella no dudó en salir a responder. “Leyendo cómo me critican mientras me como una pastafrola que me hizo mi vieja, lol el mundo es un cuadro (sic)”, escribió irónica en la red social del pajarito, junto a una imagen de la torta rellena de dulce de membrillo.

Días atrás, a cantante también se había vuelto viral, pero en esa ocasión por realizar un baile sensual con una microbikini frente al espejo. “De roneo un poquito que tenía ganas”, escribió en ese posteo, donde obtuvo más de medio millón de “Me gusta”. Atónitos, sus fanáticos la llenaron de elogios: “Mi vieja me dio la vida y vos las ganas de vivir”, “Invitame a dormir la siesta”, “Hemnra”, “Dios santo”, “Me atraganté con mi propia baba”, “Me encantas toda tu, tu estilo,tu esencia y tu libertad, la mejor”, “No puede ser”, “Bellísima”, “Mi amor”, “Sos un fuego total, más bonita y hermosa imposible”, “Mami, ¿y todo eso es tuyo?” y “Avisa que me tengo que poner el babero, hermosa”.

En una entrevista que dio a Teleshow en el 2019 habló de su carrera y cómo se veía a futuro: “Hay mucho esfuerzo, un trabajo de hormiguita de muchos años. Es lo que amo y me hace muy feliz, aunque me desborda de trabajo. Es continuamente estar fraguando algo muy inmenso, y fuerte emocionalmente. Siempre supe que iba a estar relacionada con el arte, aunque no sabía de qué manera: con la música, con el teatro, con la danza. Poco a poco los caminos me fueron llevando al mundo de la música”. En noviembre de este año y en el marco del Calambre Tour, la artista se presentará en el Movistar Arena, en la ciudad de Buenos Aires,

