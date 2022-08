Jey Mammon contó por qué Jesica Cirio faltó a La Peña de Morfi

Jey Mammon contó por qué Jésica Cirio faltó a La Peña de Morfi (TELEFE)

Este domingo, Jesica Cirio se ausentó de La Peña de Morfi y en el comienzo Jey Mammon contó por qué iba a esta solo. “¡Hola, Jesi! ¿Dónde está, Jesi?”, comenzó bromeando el conductor junto al periodista deportivo, Ariel Rodríguez. “Está de viaje Jesi y le mandamos un beso grande”, contó el animador, para contar todo lo que iba a pasar a lo largo del programa.

La conductora se encuentra disfrutando de un viaje en el exterior, en Orlando, Florida, junto a su hija Chloe, en una convención de Zumba. “¡La música y el baile brotan por cada lugar!”, escribió Cirio en un posteo de Instagram en el que les prometió a todos sus seguidores que iba a mostrarles un poco de lo que estaba viviendo en aquél lugar. Hace unas horas, se manifestó en una de sus historias de Instagram, a través de un video selfie en el que los invitó a no perderse La Peña.

Jesica Cirio junto a Jey Mammon (Foto: Telefe)

Hoy los días de Jesica transitan entre la tele, las clases fitness por Internet, su agenda cargada de modelo y la crianza de su hija Chloé, fruto de la familia que formó y ensambló hace nueve años con Martín Insaurralde, jefe de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires. Y en cada paso se refleja en la adolescente perseverante y orgullosa que fue y que moldeó a la mujer que se construye día a día: “He pasado por distintas etapas de mi vida donde me golpeé, me choqué, y todas esas cosas me hicieron crecer. Me hicieron entender qué es lo que estaba mal y qué hacer para modificarlo”, aseguró Cirio, en una reciente entrevista con Teleshow.

Semanas atrás, Jey Mammon le puso humor a la polémica versión de mala relación con Jésica Cirio e internas en La Peña de Morfi, en un inesperado pase de facturas con el humorista Luis Rubio (en el papel de Elvio), quien se quejó al aire de que el conductor le bochaba todos sus chistes.

En un momento del programa, Elvio apareció a través de un tótem para darle tips a los padres para entretener a sus hijos en las vacaciones de invierno. El humorista enumeró varios juegos usando frutas, verduras y comida y a Jey Mammon no le gustó.

“No se juega con la comida, Elvio. Entiendo que lo tenga todo preparado, pero 10 veces le dijimos que no se juega con la comida”, le dijo el conductor al humorista. Acto seguido, Elvio le retrucó: “Usted me embarra la cancha”. Y Jey Mammon le contestó: “Como conductor tengo que bajar línea”.

Antes de cerrar el segmento, Elvio propuso un nuevo juego para los niños y chicaneó al anfitrión del programa de Telefe: “El último juego es ‘¿quién le encuentra el par a la media?’. Este no es sobre comida, Mammon. Imagino que con este lo dejé satisfecho”.

Teniendo en cuenta la versión de internas con sus compañeros del programa, especialmente con Jesica Cirio, había sonado en los medios, Jey Mammon le retrucó, con humor. “Perdón, ‘¿es un pase de factura? Nos van a levantar los portales. Van a poner hay fricción con Elvio. Se pelea con el tótem. Hay rumores...”, dijo el conductor, bromeando con las versiones.

