Fernando Burlando reveló cómo reaccionaron sus hijas al enterarse de que iban a tener una hermanita: “Fue fuerte”

Fernando Burlando contó cómo reaccionaron sus hijas cuando supieron que iban a tener una hermanita (Audio: "Agarrate Catalina", La Once Diez)

“¡Habemus bebé! Estamos embarazados, ya hace cuatro meses. Se me re nota, mal”. A mediados de julio, Barby Franco anunciaba la llegada de su primer hijo junto a Fernando Burlando. Llena de felicidad, la modelo compartió la noticia en La noche del domingo, el programa que conduce Mariano Iúdica en América. Y a partir de allí, fue publicando en sus redes sociales cada momento de su embarazo. Incluso, ya se sabe que será una nena, algo que también tiene muy entusiasmada a la modelo.

Lo cierto es que ahora, quien tomó la palabra fue el reconocido abogado, quien sorprendió al revelar cuál fue la reacción de Delfina y María, sus hijas de 28 y 30 años, que son fruto de una anterior relación, al enterarse de la llegada de un nuevo integrante a la familia. “Como toda noticia de estas características, genera una serie de interrogantes. Me junté a almorzar con las chicas y fue una noticia pesada, fuerte, porque a esta altura de la vida que les aparezca una hermanita no es algo que esté dentro de los canales normales de la vida”, comenzó expresando en diálogo con Catalina Dlugi para Agarrate Catalina (La Once Diez).

Pero aclaró: “De alguna manera se fueron amalgamando y se acomodaron con sus inquietudes o diferencias, y hoy está todo muy bien. En el momento, se quedaron totalmente sorprendidas, Mery es la más incisiva; hubo un poquito de celos, de inseguridad. Si bien son grandes, yo he dedicado mi vida para las dos y ahora dejo un poquito para la que viene”. Y bromeó, sobre la personalidad de la beba en camino: “Te garantizo que es un terremoto, ya tiene problemas de conducta, no para de moverse en el vientre, va a ser como Barby”.

Barby Franco y Fernando Burlando ya llevan once años en pareja

En tanto, y si bien ya hace once años que está en pareja con la exazafata de Guido Kaczka, contó cómo sus hijas mayores tomaron este noviazgo al principio. “Todas las cuestiones emparentadas a algún tipo de conflicto tenían que ver precisamente con esa paridad de edad entre ellas y Barbarita (que tiene 31 años). Pero el tiempo es muy sabio, fue limando asperezas y ellas se fueron acomodando a los distintos roles. Y si bien Barby también tiene sus cosas propias de su juventud, hizo un gran esfuerzo para tratar de acercarse y emparejar una situación que lógicamente tenía que estar con un formato de normalidad y armonía”, explicó.

Tiempo atrás, también en diálogo con Dlugi, Burlando había detallado el origen de las diferencias entre su novia y sus hijas. “La guerra tenía que ver con un cruce de fuerzas y voluntades que tenía que ver mucho con la identidad generacional”, había comentado el año pasado. Sin embargo, había comentado que cambiaron de actitud cuando vieron el comportamiento de la modelo durante un grave episodio en el que él se intoxicó y terminó internado en una clínica durante diez días en coma. “Me parece que ahí tanto María como Delfina pudieron hacer una placa radiográfica de Barbarita. Había en la puerta del Mater Dei varios móviles interesados en saber qué pasaba y Barby, lejos de preocuparse por eso, estaba únicamente preocupada por mi salud. Tuvo gestos y actitudes que la denominaron tal cual es”.

