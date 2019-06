—Más o menos. La inmigración es algo muy groso, y más para alguien chiquito. Eso es lo más duro: que te recuerden siempre que no sos de ahí. Peor ya estoy muy agradecida con todos los lugares donde he vivido porque al final siempre he logrado formar parte y siempre ha habido ángeles que me han recibido y me han dado amor. Cuando llegué a España me relacioné con muchísimos latinos, inmigrantes, claro: colombianos, ecuatorianos, argentinos, uruguayos. Cubanos, un montón; estaba en un coro de cubanos. Entonces conformas un dialogo humano que te enriquece mucho porque son culturas tan distintas, coexistiendo en un país que no es el de origen y aprendiendo juntas.