Por qué se siente española y no argentina, la anomalía de sus ojos bicolor, su fobia a los pasillos: Nathy Peluso, en 42 hechos

"El mundo es machista. No solo el de la música. Obviamente, como todas las mujeres, en cualquier industria, siento esas diferencias. Mi manera de ayudar a cambiar esta mentalidad es siendo quien soy, escribiendo las letras que escribo. Yo descubrí que era feminista gracias a mis canciones", declara Nathy Peluso (EFE/EPA/NINA PROMMER)

1. Nació el 12 de enero de 1995 en Luján, Buenos Aires. Nathalia Beatriz Dora Peluso es su nombre completo.

2. Su papá es psicólogo y su mamá, profesora de inglés. Tiene una hermana menor, Sofía.

3. Vivió un tiempo en su ciudad natal. Después de mudaron al barrio porteño de Saavedra.

4. En su casa siempre se escuchaba música. Sonaba Frank Sinatra, Ella Fitzgerald y Louis Armstrong, pero también Atahualpa Yupanqui, João Gilberto, Thalía y Gloria Estefan.

Los jóvenes admiran a Nathy Peluso porque se muestra natural, sin buscar encajar en los estereotipos. Con más de 400 mil seguidores en Instagram, su mensaje siempre es el mismo: ser auténtica (Reuters)

5. En 2004, Nathy tenía 10 años y toda la familia decidió ir a probar suerte en España. Vivieron en distintas ciudades: Tenerife, Alicante, Murcia, Madrid y Barcelona.

6. En Alicante fue a un colegio con inmigrantes de todas partes. “Éramos todos niñes descubriendo algo para lo que nadie te prepara, que es una inmigración. Y hacíamos mucha piña, mucho amor. Recuerdo las comidas interculturales, yo llevaba la pascualina o las empanadas. Siempre he tenido la suerte de compartir con muchas culturas distintas que me han enseñado que al final la casa está acá adentro y adonde vayas, la transportás”, recordó en Página 12.

7. Ya adolescente, y para poder ayudar en la economía familiar, trabajó de empleada administrativa y moza. También armó cajas de cartón en una fábrica y sirvió “paellas baratas a los turistas”.

8. Otro de sus trabajos fue como telemarketer. “La gente me odiada y muchos me cortaban, es un trabajo muy invasivo”, contó en una entrevista en Tiempo Argentino.

9. Fue artista callejera. A partir de una palabra que le decía un transeúnte, ella le devolvía rimas o creaba poemas en el instante. Intentó cantar en el subte pero dejó de hacerlo porque prefirió cuidarse la voz.

10. Después de cada jornada y pese al cansancio, se sentaba a componer sus canciones.

11. Estudió Comunicación Audiovisual en Murcia. “Probé esa carrera porque creía que me ofrecería una salida artística a mis inquietudes, pero me equivoqué. Así que me fui a Madrid para estudiar Teatro Físico en la Universidad Rey Juan Carlos, para especializarme en Pedagogía de las Artes Visuales y la Danza… ¡Y no porque me echara un novio como dicen por ahí! Estaba enamorada pero lo principal era mi búsqueda interna”, confesó en Vanity Fair.

12. Comenzó cantando en hoteles y subiendo sus videos a YouTube. Interpretaba covers de Alejandro Sanz, Shakira y Charly García, pero también de Frank Sinatra, Etta James y Nina Simone.

13. “Hacía muchos cóvers que subía a YouTube desde hacía tiempo. Había empezado a tener algo de reconocimiento, y me lancé. Por aquel entonces estaba trabajando en Vips. Cinco horas por 50 euros. Abandoné las dos cosas, mi trabajo y los estudios. Siempre pensé que me iba a dedicar a la pedagogía, a ser maestra de teatro. Creía que no se podía ser cantante y ganar dinero. Pero salté al vacío, y me salió bien”, recordó en la revista Vogue.

14. Su tema “Corashe” se transformó en un himno feminista.

15. En Spotify sus temas más reconocidos superaron los 200 millones de reproducciones.

16. Autodidacta de la música, admite que se siente acomplejada por no saber leer partituras y que le hubiera gustado ser pianista clásica. “Creo que lo voy a conseguir. Ahora no tengo la oportunidad, pero me quiero retirar un tiempo, cuando ya haya hecho varios discos, y sacarme la carrera en el Conservatorio”.

Nathy Peluso escribe todos sus temas, tanto las letras como las melodías

17. En su música articula rap, hip hop, soul, jazz, música latina y raíces argentinas.

18. No le gustan sus tatuajes. “Me los quiero quitar todos. Debería haber hecho caso a mi mamá cuando me dijo que no me tatuara tan chiquita y no ponerme su nombre, lo primero para que no me regañara. Pero no quiero hablar de ellos”, admitió en El País.

19. “Descubrí el feminismo con mi música. No quiero ser pretenciosa: sería irrespetuoso de mi parte. No leo libros de feminismo, no soy activista. Simplemente desde mi lugar trato de hacer todo lo que puedo, aportar mi granito de arena”. (Tiempo Argentino, marzo, 2020)

20. Suele empezar sus shows con la introducción de “La grasa de las capitales”, de Serú Girán. “Me sigue pareciendo un tema perfecto: la música, la letra, los coros… Es casi insuperable”.

21. Protagonizó una gran polémica cuando lanzó el videoclip de “Ateo”. Con C. Tangana bailaron muy pegados en el interior de la Catedral de Toledo, que habían alquilado por 15 mil euros. El video disgustó a los feligreses, lo que acabó desencadenando la renuncia del deán de la catedral y una misa de purificación del templo.

“Ateo ha sido un regalo. A veces lo más escandaloso es lo que menos buscas. Fuimos muy cuidadosos. Yo iba a salir con transparencias y decidimos que no. No en una iglesia. Y bailamos de forma romántica. No era perreo. Estamos en 2021. Jamás pensamos que se liaría así”, reflexionó Nathy Peluso en la revista Vogue

22. “Me siento española. Me doy cuenta de que es así cuando estoy fuera y quiero volver. Cuando regreso y lo que más me apetece es comerme un pincho de tortilla. Tengo acento argentino, pero el resto, los códigos sociales, el humor, la cultura en general, los programas de televisión, los personajes públicos, las referencias... Todo es español”, aseguró en la revista Vogue.

23. En algunos ocasiones sus ojos son marrones pero en otras aparece con un ojo de color marrón y el otro azul, una anomalía llamadaheterocromía que solo el 1% de la población posee. “Es el color de mi alma, de un lado azul y del otro lado más oscuro”, contó en el ciclo El Hormiguero.

24. En el mismo programa agregó, bromeando: “Cuando me da un disgusto, ¡pum!, me cambia el color del ojo izquierdo, no lo puedo controlar. Es el disgusto, yo soy muy pasional y obviamente le saco beneficio porque es hermoso”.

25. Su estación favorita es el verano. Ama dormir con el ruido del ventilador.

26. Su árbol preferido es el jacarandá. Suele hablarle a las plantas y darle besos “porque luego sacan flores”.

27. Si le dan a elegir entre Madrid o Buenos Aires, prefiere la capital española.

28. Los pasillos oscuros la atemorizan. Suele atravesarlos corriendo porque cree que la persigue algo.

29. Durante nueve años practicó gimnasia rítmica y sufrió por las críticas a su cuerpo. Con los años les contestaría contundente en el late-late night de Broncano: “La gorda está triunfando, mami”.

30. Como gimnasta su elemento favorito era la cinta. “Es muy linda, pero se enreda mucho, es muy complicado. Encima tienes dos minutos para mostrar lo que llevas ensayando dos años y se va al carajo, yo prefiero cantar”.

31. Reina en las redes sociales. En Instagram cuenta con 3 millones de seguidores y en Twitter alcanza los 300 mil.

32. “¡Nunca he pretendido mandar un mensaje! Más bien... Yo creo que me encontró a mí el mensaje, porque siento que esto es lo que tengo que hacer en el mundo. Es parte de lo que voy aprendiendo como mujer y como humana, en mi vida. Voy aprendiendo cosas y hasta sin querer las comparto, emocionada, porque es lo que necesito hacer. Para mí es un orgullo acompañar a la gente, y vamos aprendiendo juntos. Intento dar mensajes de seguridad, de fuerza, de garra. Dar compañía, energía positiva... esto último es algo esencial, porque en este mundo ya hay muchas cosas feas”, declaró en la revista Glamour.

El estilismo de Nathy Peluso se destaca por sus uñas larguísimas y muy decoradas, y los maquillaje trabajados. "La estética me ayuda a crear el personaje" (REUTERS / Jon Nazca)

33. Le apasiona el pan con manteca y el volcán de dulce de leche es uno de sus postres favoritos.

34. “Me encanta la comida. Me aporta mucho placer, mucho disfrute, como el sexo. Entonces, ¿por qué no incluirla en mi música, que es lo que me resume como artista y como persona? Pero también en la comida reside la ironía, esa risa a la industria no sé si musical, comercial de no poder incluir determinadas cosas por miedo a que no se entiendan o miedo a quedar raro. A todos nos gusta la comida, todos comemos para vivir, y si puedo llegar a plantear a la comida como algo poético, como algo racional pues, ¿qué mejor?”, dijo en Infobae.

"Soy muy inconformista y autoexigente. Soy mi mejor amiga y mi peor enemiga. Hay veces que se hace insoportable convivir conmigo misma. Tengo la vara de medir muy alta", declara Nathy Peluso (EFE / Antonio Paz)

35. Al hablar pronuncia la ese como argentina, pero incorpora modismos colombianos, cubanos y murcianos.

36. Es muy amiga de Úrsula Corberó. “Nosotras nos juntamos, comemos cosas ricas, bailamos y luego la gente se entretiene. Como nos quieren y nosotros los queremos a ellos, pues funciona”. Suelen subir a sus redes videos donde bailan juntas que inmediatamente son furor.

37. En el 2020 se impuso en los Grammy latinos como mejor artista nueva y por mejor canción alternativa.

38. Asegura que la enoja el odio y que su olor favorito es el del sexo.

39. Considera que “todos los excesos son malos. Soy una mujer muy sana, mi droga es la boloñesa de mi vieja”.

40. Antes de cada show suele tener una pequeña charla con su equipo y sus músicos “para conectarnos todos y hacer una reflexión de por qué estamos ahí y hacia dónde nos dirigimos, cuál es nuestra función”.

Nathy Peluso declaró en Infobae: “Mi propuesta siempre ha sido muy libre, y eso hace que la gente conecte con mi música. Siempre tuve por bandera la sinceridad y la naturalidad: no pretendo construir un icono inalcanzable, un icono cortado por cosas predeterminadas que nos enseñan. Intento ser yo, con mis virtudes y mis defectos. Y mi público se identifica con mi música desde un punto que va más allá de lo que transmite una canción, sino con esta artista que los reconecta con mi condición humana, con mi condición imperfecta, y que admiran porque yo soy como ellas”

41. En Vanity Fair le preguntaron qué haría si tuviera mucho dinero y su respuesta fue: “Creo que lo primero que haría es contratar un chef para que me cocine algo diferente todos los días. ¿Sabes esa comida que sientes que te está sanando cuando entra en tu boca? No necesitaría una casa grande, me da miedo perderme… No soy muy ostentosa. Con poder darle guita a mis viejos estaría feliz. El resto lo invertiría en música, contrataría una orquesta para que me acompañara en los conciertos. ¿Una lanchita? Me da un poco de respeto el mar, prefiero tener un sitio en la playa… Y ropa, por supuesto, muchísima ropa”.

42. “Yo quiero tener completamente presente que soy una persona normal como cualquier otra, quizás con cosas distintas a otros laburos que requieren más tiempo, moverme por más ciudades o enfrentarme a situaciones de mucha presión. Pero al final soy una hermana más. Y deseo amar y deseo ser amada como otro hermano más. Y al final, en la cama, somos todos humanos: en pelotas, con hambre, con sed. Todos dependemos del agua, sino nos morimos” (Infobae).

“Hay mucho esfuerzo, un trabajo de hormiguita de muchos años. Es lo que amo y me hace muy feliz, aunque me desborda de trabajo. Es continuamente estar fraguando algo muy inmenso, y fuerte emocionalmente. Siempre supe que iba a estar relacionada con el arte, aunque no sabía de qué manera: con la música, con el teatro, con la danza. Poco a poco los caminos me fueron llevando al mundo de la música”, dijo Nathy Peluso en Infobae

