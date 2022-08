Jean Pierre Noher recordó el día en que puso en peligro a Ricardo Darín

Jean Pierre Noher recordó el día que casi mata a Ricardo Darín en una escena (Telefe)

Allá por el año 1982, cuando el país todavía estaba en manos de la dictadura militar, Canal 9 estrenó un unitario llamado Nosotros y lo Miedos que fue recordado por su habilidad para burlar la censura de aquellos tiempos. Creado, producido y dirigido por Diana Álvarez, el programa contaba con un elenco rotativo entre los que se encontraba Ricardo Darín como uno de los protagonistas. Y también figuraba un joven Jean Pierre Noher, que por entonces se encargaba de papeles secundarios y que, cuatro décadas más tarde, decidió sacar a la luz una insólita situación que le tocó vivir durante la grabación de una de las escenas del ciclo.

“Yo hacía los papeles pequeños y me dicen: ‘Pierre, dejate crecer la barba y ¿sabés andar en moto, no?’ Ni me crecía la barba y ni sabía andar en moto”, comenzó relatando el actor de origen francés durante la última edición de PH, Podemos Hablar, por Telefe. Y, después de asegurar que aquella ficción había sido “el mejor programa de la televisión argentina”, continuó con su relato: “Entonces le pedí a Gustavo Kanzepolsky, un amigo mío que tenía una motocross, que me enseñara y anduve practicando en el Rosedal”.

Lo cierto es que, al momento de llevar adelante la escena en cuestión, las cosas se complicaron para Jean Pierre. “Hacíamos de dos chorros con Darín y la moto que yo practicaba tenía un problema: había que mantenerla acelerada porque se apagaba. Día de grabación: Darín y yo teníamos que robar una farmacia. Pasaje Bollini, lluvia, adoquín. O sea, todo en contra”, relató.





Y luego continuó describiendo la situación: “Darín entra a la farmacia, roba, sale y se sube a la moto, esa era la situación que teníamos que actuar. Yo con el casco y la moto, que tenía que tenerla acelerada, estaba ahí y Ricardo se sube. Pero yo me olvido de que la moto estaba acelerada y que había que cuidarse de eso”.

¿Cómo continuó la historia? “Arranco con Ricardo atrás y la moto en el pasaje Bollini empieza a hacer willy con un chabón que no sabe ni andar en moto. Y Ricardo atrás de la moto me decía: ‘Hijo de p... me vas a matar’”, contó Noher, dejando en claro que el episodio podría haber terminado de la pero manera. Pero luego remató: “No sé cómo llegué a la esquina, nos tiramos y la moto quedó arando. Ricardo me dice: ‘Sos un hijo de p... casi me matás’”.

Lo gracioso de la situación, es que sin saber que esto había sido el resultado de una imprudencia, la directora de la ficción quiso volver a grabar la escena para poder registrarla desde otro plano. “Diana Álvarez sale diciendo: ‘Buenísima, repetimos del otro lado’. Y Darín le dice: ‘No repetimos nada”, concluyó la anécdota Jean Pierre sin poder contener la carcajada.

Para cerrar, el actor dejó en claro que podía reírse de la situación porque nadie había resultado lastimado a pesar del incidente. “Salió todo bien, hice un willy, pero nunca más lo pude repetir y nunca más me subí a una moto”, remató.

