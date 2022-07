Nació Arianna, la hija de Stephanie Demner y Guido Pella

Stephanie Demner y Guido Pella son papás de Arianna

Arianna Pella Demner nació este miércoles 13 de julio en el Sanatorio Otamendi, ubicado en Azcuénaga 870. La noticia la dieron a conocer los flamantes padres a través de sus redes sociales: Stephanie Demner y Guido Pella. “¡Bienvenida Baby Ari! Te amamos con todo nuestro corazón, hermosa”, escribieron la modelo y el tenista en sus respectivas cuentas de Instagram.

En la primera fotografía de la pequeña aparece su manito y parte de su cuerpo recostado sobre uno de sus padres. Varios amigos y familiares de la pareja los felicitaron y le dejaron mensajes cariñosos, como Paula Chaves, Floppy Tesouro, Mery del Cerro, el Pollo Álvarez y Teresa Calandra, entre otros. También Guido compartió en sus historias una imagen de él sosteniendo a la beba. “Te estábamos esperando”, señaló.

Arianna, la hija de Stephanie Demner y Guido Pella

En enero pasado, la emprendedora confirmó que estaba en la dulce espera y fue subiendo imágenes y videos de todo su embarazo en sus redes. Incluso con su pareja le crearon una cuenta especial en Instagram para la pequeña Arianna que ya tiene 105 mil seguidores.

En la recta final, ella reconoció estar sorprendida por los cambios que tuvo en su cuerpo durante los nueve meses de gestación: “Últimas horas, días, semanas con este cuerpo que fue cambiando e increíblemente a lo largo de los meses no paró de sorprenderme”.

Stephanie Demner

En los últimos días, Stephie -como la llaman cariñosamente- habilitó la opción para que sus seguidores le enviaran sus inquietudes o preguntas. Entre ellas, se destacó una en la que le consultaron cuánto había aumentado durante el embarazo. La modelo decidió responderla a través de un video que grabó junto con Pella. “19 kilos y contando”, aseguró. Como toda influencer y persona que trabaja de sus redes sociales, analizó la repercusión de sus Historias y notó algo que le llamó poderosamente la atención: aquella respuesta sobre su peso había sido compartida muchísima más veces que cualquier otra.

“Recibí comentarios súper lindos y también algunos bastante hirientes”, se sinceró Demner respecto a los mensajes de haters que recibió. “Siendo modelo desde tan chica y condicionada desde mi adolescencia a no poder pesar más de ‘tantos kilos’ fue muy duro ver en cada control y todas las semanas como el número en balanza no paraba de subir. Y volví a entender que no es más que un número y que lo importante es la salud que sí tengo”, aseguró la modelo, reforzando la idea que también había dicho en el video.

Luego, la mamá de Arianna agregó: “Si bien hace años el peso dejó de preocuparme porque tuve que ocuparme de mi salud, fue todo un desafío para mi aceptar este nuevo cuerpo y sentirme cómoda. Estoy fuerte. Sana. Y esperando lo mejor de mi vida”.

El baby shower de Stephanie Demner y Guido Pella

“¿Por qué escribo esto? -continuó- Porque sé que hay muchos de ustedes sufriendo del otro lado con la imagen que se refleja en el espejo, comparándose o criticando al de al lado. Y en vez de perder el tiempo, hay que usarlo para agradecer lo mucho que nuestro cuerpo hace por nosotros. Cuídense, quiéranse y acéptense. Siempre”, concluyó la modelo en el posteo que, además, decidió dejar como fijado en su feed, con el objetivo de que siempre se ubique primero.

