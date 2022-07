Alejandro Fantino y Coni Mosqueira se comprometieron en un lugar paradisíaco: “Decirte sí fue lo más mágico de mi vida”

Alejandro Fantino y Coni Mosqueira se comprometieron a orillas del mar Egeo

En un lugar paradisíaco y bajo un cielo azul radiante, Alejandro Fantino y Coni Mosqueira se comprometieron y sellaron su gran historia de amor como si fuera el final de un cuento de hadas. Más que un final, en realidad el comienzo de una nueva etapa, en la que se vislumbra una gran fiesta de casamiento.

“El corazón me explota de felicidad! A orillas del Mar Egeo, decirte SÍ fue lo más mágico de mi vida”, fue el texto con el que la modelo anunció en su cuenta de Instagram la gran propuesta que le hizo el periodista durante las vacaciones que están disfrutando en la mágica ciudad de Santorini, en Grecia. Y junto a estas palabras, compartió varias postales del momento soñado, sin dudas uno de los que jamás olivará en su vida. En esas imágenes, la joven muestra el anillo que su novio le regaló para la ocasión y, además, se los puede ver besándose en la playa. El posteo, claro, fue replicado por Fantino en su perfil.

Coni Mosqueira, feliz con su anillo de compromiso (Instagram @coni_mosqueira @fantinofantino)

La felicidad de Alejandro Fantino y Coni Mosqueira, minutos después de la gran propuesta (Instagram: @coni_mosqueira @fantinofantino)

A fines de mayo, el conductor de Animales sueltos había brindado una íntima entrevista en LAM, el ciclo que conduce Ángel de Brito en América, donde había deslizado la posibilidad de ser padre junto a su pareja. “Estoy profundamente enamorado de Coni. Creo que en algún momento llegará el bebé, no dentro de mucho tiempo. Me enamoró su conexión con mi mundo desde la parte buena y no con la parte mala”, había expresado.

Y contó una anécdota con ella: “Hace unos años estábamos a la tarde tomando unos mates, ella estaba con el celular contestándole a una amiga, y justo había una conferencia de prensa en TN porque Moyano me iba a hacer juicio, a mí y a otros periodistas. Y yo lo vi y dije: ´La p...madre, nos mete un juicio Moyano, Coni, ¡mirá!´, me imaginé que me iban a pasar por arriba los camiones. Ella me mira y me dice: ´Sí, sí, terrible, che, una pregunta, ¿vos creés que el filtro este de Instagram...?´. O sea, en el buen sentido, me desconectó del tema. No está muy conectada y está bueno eso. No me embala, no me acelera. Es sana”. “Es lo más lindo que me pasó en la vida. Ojalá que la vida me permita estar con ella muchos años”, había agregado.

Coni Mosqueira mostró el anillo de compromiso (Instagram @coni_mosqueira @fantinofantino)

Incluso, había adelantado la propuesta de casamiento que concretaron en las últimas horas: “Estamos soñando con que eso pase, lo tenemos que diseñar bien. Es una persona absolutamente profunda y a la vez me saca lo mejor. Hace casi cinco años que estamos juntos”.

En el plano laboral, en abril el conductor se había despedido de Intratables para dar paso a una nueva temporada de Animales sueltos, también por la misma pantalla de América. “Quería sentir lo que era tirar paredes con ellos (los panelistas), pero además quería venir a conocer otro sujeto político como gente de la política que yo no conocía haciendo Animales Sueltos porque el programa tenía dos invitados por noche como un presidente, vicepresidente, gobernador o un ministro. Y me voy gratamente construido por conocerlos a ellos. Yo vine a hacer un master a este programa”, había dicho sobre su incursión en ese ciclo. “Este programa no termina porque es una marca. Tal vez Intratables siga los fines de semana o el año que viene: tuvo un montón de conductores y uno mejor que otro. Yo soy solo una anécdota en este camino largo de 10 años”, había cerrado.

