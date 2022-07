Sorpresas, ausencias y los grandes candidatos a los EMMY 2022: “Succession”, “Ted Lasso” y “The White Lotus” lideran la lista

Finalmente se dieron a conocer los nominados para la nueva entrega de los Emmy a lo mejor de la televisión del 2021/22 y con 25 nominaciones, Succession lidera la lista. La serie que estrenó su tercera temporada vuelve a marcar una fuerte presencia y coloca, otra vez, a HBO/HBO Max como la cadena con más representantes. En comedia, Ted Lasso de Apple TV+ y en miniserie, The White Lotus, también de HBO, ambas con 20 completan el podio.

El anunció sucedió este martes 12 de julio por parte de la Academia de Televisión de Estados Unidos. Ninguna de las tres producciones que concentran más nominaciones competirá en la misma categoría, un hecho curioso en este galardón. Succession lo hará en el apartado de mejor serie dramática la cuál está conquistando desde años anteriores, Ted Lasso en la de mejor comedia también desde el año pasado que se llevó el premio y The White Lotus es la candidata a convertirse en la mejor miniserie.

Succession Temporada 3 bis

Entre las grandes ausencias se encuentra Atlanta, de una excelente tercera temporada y un esperado regreso, donde solo tuvo algunas pocas menciones, pero no compite en drama y comedia. La otra es This Is Us que llegó a su final sin haber coronado como mejor drama.