Stephanie Demner contó que aumentó 19 kilos durante el embarazo y reflexionó: “No es más que un número”

Stephie Demner, embarazada de ocho meses

“Últimas horas, días, semanas con este cuerpo que fue cambiando e increíblemente a lo largo de los meses no paró de sorprenderme”. Stephanie Demner escribió una reflexión en su cuenta de Instagram y lo acompañó con fotos de ella en la recta final del embarazo. Está esperando a su primera hija, fruto de su relación con el tenista Guido Pella: la niña se llamará Arianna, según adelantó la pareja al momento en que confirmó que estaba en camino, allá por enero.

La modelo e influencer suele interactuar con su millón y medio de seguidores, con quienes comparte su día a día, así como también aprovecha sus redes sociales para realizar acciones comerciales y publicitar sus distintos productos. Por su parte, desde que anunció su embarazo, muestra su evolución: ecografías, regalos, ropa, juegues y el cuarto que armó para su hija en donde antes funcionaba un depósito en su departamento.

Los últimos días, Stephie -como la llaman cariñosamente- habilitó la opción para que sus seguidores le enviaran sus inquietudes o preguntas. Entre ellas, se destacó una en la que le consultaron cuánto había aumentado durante el embarazo. La modelo decidió responderla a través de un video que grabó junto con Pella. “19 kilos y contando”, aseguró. Como toda influencer y persona que trabaja de sus redes sociales, analizó la repercusión de sus Historias y notó algo que le llamó poderosamente la atención: aquella respuesta sobre su peso había sido compartida muchísima más veces que cualquier otra.

Stephie Demner y Guido Pella esperan a su primera hija

En ese sentido, decidió compartir una reflexión en la que aclaró que durante todo el embarazo su única preocupación era que tanto su hija como ella estuvieran saludables y siempre bajo la supervisión de sus médicos. En tanto, compartió un texto en el que también hizo referencia a los cambios de su cuerpo. “Tan sabio, tan preparado y a la vez tan difícil lo que hizo por mí. Cuidó lo más importante que tengo, supo pedirme exactamente lo que necesitaba y yo intenté escucharlo y adaptarme. ¿Fue fácil? No. Recibí comentarios súper lindos y también algunos bastante hirientes”, se sinceró quien ha contestado mensajes de haters.

“Siendo modelo desde tan chica y condicionada desde mi adolescencia a no poder pesar más de ‘tantos kilos’ fue muy duro ver en cada control y todas las semanas como el número en balanza no paraba de subir. Y volví a entender que no es más que un número y que lo importante es la salud que sí tengo”, aseguró Demner reforzando la idea que también había dicho en el video.

Y agregó: “Si bien hace años el peso dejó de preocuparme porque tuve que ocuparme de mi salud, fue todo un desafío para mi aceptar este nuevo cuerpo y sentirme cómoda. Estoy fuerte. Sana. Y esperando lo mejor de mi vida”.

Stephie Demner será mamá de Arianna

“¿Por qué escribo esto? -continuó- Porque sé que hay muchos de ustedes sufriendo del otro lado con la imagen que se refleja en el espejo, comparándose o criticando al de al lado. Y en vez de perder el tiempo, hay que usarlo para agradecer lo mucho que nuestro cuerpo hace por nosotros. Cuídense, quiéranse y acéptense. Siempre”, concluyó la modelo en el posteo que, además, decidió dejar como fijado en su feed, con el objetivo de que siempre se ubique primero.

El collage que armó Stephie Demner para compartir su reflexión en Instagram

