Stephanie Demner recibió el mensaje de un hater y reflexionó: “La opiniones que no nos piden destruyen”

Stephanie Demner recibió un mensaje de un hater por error y dejó una contundente reflexión

Las críticas de los haters, lamentablemente, siguen estando a la orden del día en las redes sociales. En este sentido, son muchas las famosas que lo sufren. Por caso, días atrás fue Cande Tinelli quien dejó una reflexión al respecto, y este domingo fue el turno de Stephanie Demner, quien por error recibió un mensaje privado de una seguidora que le hizo un cruel comentario y ella decidió exponerlo.

Todo comenzó cuando la novia de Guido Pella compartió una imagen suya luciendo su pancita de embarazada en sus stories de Instagram, y un usuario se la respondió con un mensaje que, aparentemente, iba dirigido a otra persona: “Estás diez veces mejor que ella. Mil, me quedé corta. Mirá la panza que tiene y la cara ya de costado se le nota re hinchada”. Lejos de ignorarlo, Denmer le contestó de forma contundente. “Me lo mandaste a mí. Te aviso como para que se lo mandes a la persona correcta”, le respondió.

Entonces, la influencer decidió hacer una profunda reflexión. “Vi este mensaje. Y me hizo mucho ruido. Claramente no me lo quiso mandar a mí, sino a la amiga y un error lo tiene cualquiera. No quiso ni bardearme ni hacerme sentir mal, simplemente fue una equivocación”, comenzó escribiendo. Y analizó: “Pensando en por qué me estaba haciendo tanto ruido su mensaje, entendí que era lo que me molestaba. La comparación constante entre nosotras. Tenemos que aprender que la comparación no construye, no suma y, sobre todo, que si no nos piden opinión, no tenemos por qué darla. La comparación y opiniones que no nos piden destruyen”. En tanto, agregó: “Así de claro. Estamos todos en constante aprendizaje, pero mi consejo es que sigamos sumando. Siempre”.

El mensaje que Stephanie Demner recibió por error y su contundente reflexión

No conforme con esta reflexión, Stephanie también se filmó agradeciendo las muestras de apoyo por parte de sus seguidores. “Quiero que sepan que me pone muy, muy feliz los mensajes que estoy recibiendo con respecto a lo que acabo de publicar. Porque primero un poco se indignan por el mensaje, algunos bardean, pero otros entienden el punto de por qué expuse ese mensaje de entrada, antes de que yo lo explique, y eso habla de que estamos en ese aprendizaje y entendiendo por qué no hay que hacer ese tipo de comentarios”, comenzó explicando.

En ese sentido, cerró: “No tenía intención de escracharla. Sé que no me lo quiso mandar a mí, que fue una equivocación, no es como la chica que me dijo ´ballena´ y quiso que me llegue el mensaje porque me lo mandó cientos de veces. Pero me pone feliz poder trasmitir un mensaje que esté copado, básicamente”.

Lo cierto es que, más allá de este mal momento, Demner está muy feliz con su presente familiar junto a Pella, el tenista con el que está en pareja desde hace tres años y con quien espera a su primera hija Ariana. De hecho, días atrás estuvieron celebrando el baby shower junto a su entorno más íntimo. Atenta a cada detalle, contrató a varias personas para que la ayuden con la organización. En este sentido, se puso en manos de ambientadores de eventos y también alquiló toboganes, un pelotero y otros juegos para los niños. Además, decoró el lugar con más de 500 globos en tonos blancos, naranjas y rosas. “Ari Baby Boss” (Arí, la beba jefa), se leía en un gran cartel junto a un enorme oso de peluche. La modelo compartió en sus redes un video en el que se podía apreciar cada particularidad de la decoración y varias fotos del íntimo festejo.

“El baby Shower más hermoso del mundo”, escribió junto a la grabación. Y en otros posteos, en los que publicó varias postales, expresó: “¿Cuántas fotos más puedo subir? ¿qué fue lo que más les gustó?”, les consultó a sus seguidores. Por último, compartió dos tiernas fotos junto al tenista. “Y las últimas.. los papás de Ari, acá te esperamos bebita hermosa”, comentó y etiquetó la cuenta de Instagram de su beba por nacer, que ya tiene casi 80 mil seguidores y en donde va publicando imágenes de ella mostrando la pancita y junto a su novio.

SEGUIR LEYENDO: