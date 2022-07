Débora D´Amato sufrió una descompensación en medio de su embarazo: “Mi panza primero”

Débora D´Amato, en reposo para prevenir cualquier percance en su embarazo

“Cuando vi la ecografía me largué a llorar. Estoy de casi 12 semanas y está todo armadito”. Con esas palabras, Débora D´Amato anunciaba mediados de mayo la llegada de su segunda hija. La periodista, que ya es madre de Lola - a quien tuvo con el método de transferencia embrionaria con donante de esperma anónimo -volvió a recurrir a un tratamiento para poder darle una hermanita a su hija.

Todo venía bien durante este embarazo, pero lo cierto es que en las últimas horas Débora contó que sufrió un percance en su salud que la obligó a hacer un parate en medio de sus obligaciones laborales. “El domingo venía sumamente hermoso. Llegamos a casa tras una jornada llena de risas y amor, pero una descompensación cambió mi día y lamentablemente mi semana”, comenzó escribiendo en sus redes sociales. Y agregó lo que le recomendó su médico: “Reposo y tranquilidad ¿Me cuesta? Me cuesta, pero mi panza primero. Tengo al mejor obstetra del mundo y le hago caso”.

El posteo de Débora D'Amato

Horas más tarde, la panelista de A la tarde también compartió una tierna postal junto a su hija, para llevar tranquilidad a sus seguidores. “Será reposo o no será nada”, escribió en el posteo donde se ve su pancita.

La tierna foto de Débora D´Amato junto a su hija Lola

Días después de confirmar la dulce espera, había brindado más detalles sobre su bebé en camino, que será una niña y se llamará Charo: “Es óvulo mío y (esperma) del mismo donante que Lola. Es de esa camada -de embriones- que decidí guardarlos en su momento porque sabía que iba a querer una segunda oportunidad”. “Con Lola tuve un embarazo con una letra chica que nadie me contó. Pasó, pero fue terrible. Preguntame qué no tuve que es más fácil. Sinceramente, tuve otra vez por tratamiento. Yo estoy hace rato con esta intención y mi cuerpo decía que no otra vez más. Tanta medicación, tanta medicación me descompuso mucho en los primeros meses”, contó sobre lo que está transitando.

Además, develó cuál fue la reacción de su madre cuando se lo contó. “Me pasó algo muy loco. Uno cree que es adulto y que no le importa la aprobación de los padres a determinada altura de la vida, porque lo hace igual. De hecho, yo nunca conté mis procesos, sino mis decisiones. Pero se ve que importa, porque cuando se lo conté y se largó a llorar y me abrazó....por más que lo hacés igual, uno espera la aprobación. Y está enloquecida, me dijo: ´Fue la segunda mejor decisión de tu vida´”, relató conmovida y con la voz un poco entrecortada. Por último, informó cuál es la fecha probable de parto: “Espero para diciembre. Estoy súper feliz. Estoy como una nube”.

Lola, la primera hija de Débora, nació el 5 de noviembre de 2018, luego de una larga lucha para convertirse en madre. Desde entonces, fue compartiendo en sus redes sociales algunos momentos de su crecimiento, descansando después de tomar la teta o luciendo orgullosa el carnet del Club Atlético Independiente, del que ella es fanática. Cuando creía que nada podía sorprenderla, que había visto todo lo referido a aquel día inolvidable, había algo guardado en el cajón de las emociones.

