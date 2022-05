Débora D’Amato será mamá por segunda vez: “Te esperamos, amor mío”

Débora D'Amato será mamá por segunda vez (A la tarde, América)

Planteado como un enigmático, este viernes en A la tarde (América), Karina Mazzocco contó que Débora D’Amato está esperando por su segundo hijo. “La periodista que está embarazada y que nos pone tan felices porque nos explota el corazón de amor... ¡es nuestra compañera Débora D’Amato!”, anunció la conductora e inmediatamente se enlazó telefónicamente con la futura mamá.

“Yo creo que ya pelé panza porque es la segunda... o el segundo, no sé todavía. Al ser el segundo embarazo, como que salió de golpe. Mi médico se reía y me decía: ‘¿No serán lentejas?’. Le dije que no, que me parece que no”, dijo la periodista en comunicación con mis compañeros. “En unas semanas vamos a saber el sexo. Hoy me hice una ecografía y me olvidé de todo de la etapa de Lola, porque cuando vi la ecografía me largué a llorar. Estoy de casi 12 semanas y está todo armadito”, contó y comparó con respecto a su primera hija.

“Con Lola tuve un embarazo con una letra chica que nadie me contó. Pasó, pero fue terrible. Preguntame qué no tuve que es más fácil. Sinceramente, tuve otra vez por tratamiento. Yo estoy hace rato con esta intención y mi cuerpo decía que no otra vez más. Tanta medicación, tanta medicación me descompuso mucho en los primeros meses”, contó sobre lo que está transitando.

A la vez, agradeció la discreción que tuvieron sus compañeros de programa. “La conductora, las productoras y tres más del panel lo sabían. Lo que a mi me han cuidado y me han protegido no me lo voy a olvidar nunca más en la vida”, dijo Débora. También le agradeció especialmente a Cora de Barbieri, compañera de camarín. “Ella vio el momento en que yo recibía el beta positivo”, contó.

La tierna foto que eligió Débora D'Amato para anunciar su embarazo en Instagram

Casi en simultáneo, la periodista compartió la noticia con sus seguidores de Instagram. “¡Te esperamos con toda la esperanza del universo, amor mío!”, escribió como epígrafe de dos fotos en la que se la ve en bikini y en la playa, luciendo su flamante pancita de embarazada. En la segunda foto, aparece su hija Lola besando la panza y a su futuro hermano o hermana.

El 5 de noviembre de 2018 la vida de Débora cambió para siempre con la llegada de Lola, quien nació luego de una larga lucha para convertirse en madre. Desde entonces, fue compartiendo en sus redes sociales algunos momentos de su crecimiento, descansando después de tomar la teta o luciendo orgullosa el carnet del Club Atlético Independiente, del que ella es fanática. Cuando creía que nada podía sorprenderla, que había visto todo lo referido a aquel día inolvidable, había algo guardado en el cajón de las emociones.

Débora fue madre soltera, a los 45 años y con el método de transferencia embrionaria con donante de esperma anónimo: “Creía que no era justa no brindándole la posibilidad a ese bebé de no tener papá, hasta que un día me animé porque sentía que el tiempo pasaba y pensé, es ‘ahora o nunca’”, contó al comunicar la noticia en Intrusos, donde dio algunos detalles de cómo fue palpitando aquellos nervios.

Débora D'Amato y su hija Lola, cuando era una beba (Foto: Instagram)

“En todo el tratamiento no pregunté nada, incluso estaba descreída porque no me quería ilusionar. Sabía que doce días después de la inseminación el médico me tenía que llamar para darme los resultados”, reveló la periodista, que tuvo dos indicios que le permitieron ilusionarse: “Mi gatita que es distante se puso cariñosa y después me sentí un poco mal, pero pensé que sería muy pronto”, agregó. Luego sonó el teléfono, y era el médico que le confirmó lo que tanto quería escuchar: “Yo estaba con mi mamá que no entendía nada”, cerró.

