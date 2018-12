View this post on Instagram

Hoy fuimos con mi mamá 🤱🏼 a hacer mi #DNI 🐥 . Resulta que cuando mamá fue a inscribirme para la partida de nacimiento le dijeron que para hacer el Documento Nacional Identidad podía ir a cualquier centro de gestión, sin pedir turno 🤗 Hoy fuimos a primera hora al centro de gestión más cercano a nuestro domicilio tal como nos indicó la señora que nos entregó la partida de nacimiento 🙌🏼. Cuando llegamos al CGP de Beruti (el más cercano a casa) nos dijeron que no se hacía más el DNI en esa sucursal 😒 y nos mandaron al mall de #Recoleta 😬 . Aprovechamos que acababa de tomar la teta y que el día estaba bárbaro y nos fuimos a la otra sucursal, sin chistar 🥰. Lejos de lograrlo, cuando llegamos nos dijeron que hacía dos meses que NO estaban haciendo DNI ni pasaporte en esa sede y que vayamos a la de Callao y Santa Fe😡 . Sonreímos 😁 y pese a que en los mismos centros de gestión están en bolas 🙄 de sus propios servicios partimos rumbo a la nueva indicación 🤭. Éramos muy pocas personas… 🤩buena señal: “Salimos rápido”, pensó mami. 🤬 Fail: más allá de pedir foto sin que se vea la mano de mamá sosteniendo mi cabeza 🙄 (con menos de un mes de vida, jodido mantenerme erguida) y que mis dos huellas digitales de los dedos pulgares salgan bien derechos (con lo que eso significa en una manito de menos de un mes)… 😱 el problemón que les generó el apóstrofe de mi apellido es algo sin precedentes 🙄 . Menos mal que me llamo D’Amato y NO Schwarzenegger 🤪 porque si no, todavía estamos sentadas esperando el trámite. “Espere que sacamos el apóstrofe y lo volvemos a poner. Dele de comer a la bebé que le avisamos”. Nos sentamos a tomar la teta esperando el aviso. Cri cri… menos mal que mami se levantó después de 40 minutos (literal) a preguntar. No solo estaban en bolas con la espera si no que no tenían idea de qué les estábamos hablando 🤷🏼‍♀️. Me largué a llorar 😭 (algo POCO frecuente) y ahí se avivaron que estaba (justamente) podrida de esperar 🤜🏼🤛🏼… en fin. Habemus niña con documentos que retiraremos en 10 días 🐥🙌🏼🤩