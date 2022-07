Albertito Olmedo trabaja como delivery y es furor en TikTok con sus trágicas e insólitas aventuras como cadete

Su padre es uno de los humoristas más recordados de todos los tiempos. Sin embargo aunque lleva el mismo nombre él, que no llegó a conocerlo, nunca hizo alarde de su apellido. Trabaja realizando envíos de mercadería y es furor con sus divertidos videos en Tik Tok: Alberto Olmedo. Albertito, como todos lo conocen, es hijo de Nancy Herrera y nació el 26 de octubre, meses después de que su padre muriera, el 5 de marzo de 1988 tras caer de un balcón en Mar del Plata.

Actualmente además de trabajar, realiza divertidos sketches cortos en las redes sociales, demostrando que heredó la veta artística de su padre. “Pasando por... a ver si lo reconocen, tengo que pasar rápido porque cagué”, dijo en un video que publicó hace unos días en el que se lo ve por la avenida Corrientes, la la de la estatua del Negro y Javier Portales, en la que juntos interpretan a Alvarez y Borges.

Alberto Olmedo no llegó a conocer a Albertito

En otro video para Tik Tok, donde tiene más de 14 mil seguidores, presentó a su madre y bromeó: “Acá estoy con mamá, le esta compitiendo a Mirtha Legrand en edad”. En otras apariciones le dice con humor a la gente que tiene que hacer lo que le gusta, respondiéndole así a sus haters.

En otras ocasiones da cuenta de las peripecias que vive en su trabajo como repartidor, cuando la gente tarde en atender el timbre o tiene que volver al día siguiente porque no pudo llevar el paquete a destino. La otra vez sin ir más lejos se preguntó “¿por qué la gente de pisos altos abre la puerta más rápido que la que está en planta baja?”. También mostró el paso a paso de cómo arma los paquetes hasta que los deja a los compradores y otro día se quejó de que a veces la gente no aclara en qué departamento es la entrega y que cuando él llama para chequar, no lo atienden.

Además, también trabaja en una inmobiliaria y en algunas ocasiones aprovechó su popularidad en las redes para mostrar a través de ellas departamentos a la venta. Albertito también tiene una cuenta de Instagram tributo a su papá, llamada Olmedades, en la que comparte anécdotas e imperdibles fotos retro.

En el canal de youtube que lleva el mismo nombre, también contó que tras la muerte del ídolo rosarino, su mamá se fue a un campo en Entre Ríos, que él a veces también frecuenta: “Es un lugar al que suelo ir cuando quiero estar tranquilo”. También se refirió a la supuesta presencia de drogas en el cuerpo de su padre, algo que en su momento Nancy negó. “Excesos, cocaína, alcohol: si tomó o no tomó, es problema de él; si mamá tomó o no tomó, es problema de mamá; si tomo o no tomo es problema mío; si vos tomás o no tomás, es problema tuyo. No sé por qué le buscan tanto la vuelta al tema de la cocaína. Para los que dicen que sí tomo, se termina ahí. Para los que decimos que no tomó, se termina ahí. Lo mismo con el chupi. A mí me resbala, llega un momento que si no puedes únete a la corriente. Cada uno hace de su c... lo que quiere”, cerró.

Hace un tiempo, él mismo habló de la confusa situación en la que murió su papá. “Se entera que (Nancy) estaba embarazada de mí y charlan. Se lo toman bien y lo disfrutan. Destapan algo para brindar”, dijo a Tomás Dente y agregó: “Mi viejo era jodón, también en privado. No sé si fue a hacer la broma del ‘caballito’ en la baranda o una manía que tengo yo también de sentarme en la baranda. No sé si fue joda o manía, pero se sentó en la baranda, perdió el equilibrio (…). Capaz que se chupó, andá a saber”.

“Yo también, cuando estoy medio mamado, hago cagadas -reconoció Albertito-. No me voy a tirar por el balcón, pero sí me siento. Me gusta… Tengo una manía: me siento y me engancho con los pies. Pero por ahí… medio mamado… te desenganchaste, no te diste cuenta, y se te fue el cuerpo”, intentaba explicar la partida del Negro.

SEGUIR LEYENDO: