Del trabajo de parto al primer baño: el video del nacimiento de Luca Cubero

Mica Viciconte y Fabian Cubero compartieron el video del nacimiento de Luca

Toda la emoción resumida en un video. En la tarde del domingo, Mica Viciconte y Fabián Cubero decidieron compartir en sus cuentas de Instragram un compacto de lo que fue el nacimiento de su hijo Luca. Después de una larga espera, el bebé llegó al mundo en la noche del viernes 6 de mayo en la Clínica Suizo-Argentina. E, inmediatamente, sus padres le anunciaron la feliz noticia a sus seguidores, que venían siendo testigos del minuto a minuto del embarazo.

Desde entonces, la campeona de Masterchef Celebrity 3 (Telefe) y el ex jugador de Vélez Sarsfield publicaron distintos momentos íntimos: el momento en que le entregaron al bebé a Mica, el corte de pelo, la primera visita de sus hermanas, Indiana, Allegra y Sienna -fruto del matrimonio de Poroto con Nicole Neumann-, y hasta su tierna producción fotográfica. Sin embargo, esta vez decidieron mostrar cómo fue el momento del parto, desde la llegada al sanatorio y el comienzo de las contracciones hasta el llanto inicial, el primer baño de Luca y el instante en el que se prendía al pecho de su mamá.

La grabación estuvo acompañada con los acordes de Te esperaba, tema de Carlos Rivera, que en su letra dice: “Te pedí/Con mi fuerza al universo/Te escribí en un par de versos/Que mandé volando al cielo/Te pedí/Te soñé/Y te amé sin conocerte/Mis abrazos te llamaban/A un ladito de la cama/Te soñé/Presentí/Cada día tu mirada/Tu llegada, me rendí/Ante el brillo de tu alma...”. Y, junto al posteo, los flamantes padres escribieron: “Te esperábamos (no hace falta agregar más nada)”

Luca Cubero y sus padres recibiendo la visita de las hijas de Nicole Neumann (Instagram)

Cabe recordar que hace unos días y en pleno puerperio, Mica mantuvo un fuerte ida y vuelta con la ex de Cubero, quien dio positivo de Covid-19. “La irresponsabilidad es la conducta mediante la cual una persona no cumple ni respeta aquello que forma parte de sus responsabilidades u obligaciones. Un acto de irresponsabilidades es llevado a cabo sin que la persona tenga en cuenta o prevea las consecuencias que este tiene hacía sí misma o hacia los demás”, comenzó expresando, indignada, en sus stories.

Y agregó, dando a entender que la persona en cuestión ya sabía que estaba enferma: “Si sabías que te sentías mal, por lo menos hubieses avisado ese mismo día y no exponías a nadie, y de esa manera nos cuidamos todos”. Furiosa, cerró: “Un bebé recién nacido tengo. Tomás conciencia que no es por mí esto, sino a todos los que ponés en riesgo”.

Lo cierto es que, si bien desde un principio todo apuntaba a Neumann, esto se terminó de confirmar cuando la jurado de Los 8 escalones (Telefe) reveló, horas más tarde, que había dado positivo en el test de coronavirus. “Hola a todos. Bueno, quería que se enteren por mí. Tuve un contacto estrecho, así que ayer a la noche me hisopé”, comenzó expresando en un video que compartió en Instagram.

No obstante, contrariamente a lo que había afirmado Viciconte, aseguró: “No tengo ningún síntoma, ni tenía ninguno, pero di positiva. Así que acá estoy, en mi casa, aislada”. Y detalló: “Hay una nueva ola, ya lo sabemos, lo están diciendo en todos lados. Hay un montón de gente que está transitando nuevamente el Covid. Yo ya lo había tenido hace un año y medio. Tengo dos vacunas, me iba a poner justo el viernes la tercera, no llegué al refuerzo”.

