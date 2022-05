Darío Barassi se fue de vacaciones a Nueva York y se encontró con fans argentinos: su desopilante reacción

Darío Barassi se fue de vacaciones con su esposa a Nueva York pero no pudo librarse de los fans argentinos

En busca de un poco de tranquilidad, algunos famosos argentinos eligen vacacionar en destinos internacionales para evitar el asedio de los fans. Sin embargo, Darío Barassi no tuvo tanta buena suerte en este sentido porque, aún habiendo viajado a Nueva York -lugar al que fue a divertirse y descansar con su esposa, Luli Gómez Centurión, antes de retomar sus obligaciones laborales- se encontró con admiradoras en medio de una visita que hicieron a un exótico mirador.

“Chicas, no es el momento, estoy descubriendo el lugar, no me rompan los h...., ¿ok?”, les dijo con su característico humor, mientras las jóvenes gritaban enloquecidas y él las filmaba para sus stories. Con muy buena predisposición, puso su celular en modo selfie y las enfocó para que sus casi cuatro millones de seguidores en Instagram las vieran. “Mis amigas acá en New York descubriendo esto”, expresó el conductor de 100 argentinos dicen (ElTrece). Y una de ellas, mirando a cámara, dijo “¡Hi!” (Hola, en inglés). A lo que Barassi, sorprendido, exclamó a modo de broma: “¿Hi dijiste? Dos días llevan acá y dice: ´Hi´”.

En la siguiente story, Darío siguió compartiendo postales de sus soñadas vacaciones junto a Luli, con quien hace poco confirmó que está esperando su segunda hija. El excéntrico lugar, en el que estaban cuando aparecieron sus fans, se llama “Summit”, un nuevo mirador de la Gran Manzana que se encuentra en el piso 91 del flamante rascacielos “One Vanderbilt”, que se levanta 427 metros en el corazón de Manhattan. Allí, tanto las paredes como los pisos son trasparentes, y además está lleno de unos globos metálicos que flotan junto al visitante creando una extraña sensación de ensueño e irrealidad. “¿A dónde me trajiste gorda? ¡Hay globos!”, le dijo, fascinado, a su pareja. Y agregó, entre risas: “¡Ay, alguien me pegó a mí! ¡No soy un globo!”. “Es espectacular”, resumió.

Horas antes, Barassi también se había encontrado con otros argentinos mientras caminaba tranquilamente por el Central Park. Y lejos de cualquier divismo, también había aceptado tomarse selfies con ellos y documentarlo en su cuenta de Instagram. Luego, continuó mostrándoles a su followers los distintos paseos que hizo por la ciudad, a los que, por supuesto, no les faltó las visitas a los teatros de Broadway, donde vio Moulin Rouge y Funny Girl, entre otras obras. En tanto, esta mañana visitó Battery Park, West Village y se fotografió junto a su esposa a orillas del Río Hudson.

Darío Barassi junto a su esposa, disfrutando de Nueva York

Días atrás, Barassi confirmó la feliz noticia de la llegada de su segunda hija. Así lo anunció Ángel de Brito en LAM, donde también reprodujeron el audio que el conductor le envió al periodista. “Ángel, acá un Barassi con una camisa muy floreada, con botones abiertos y un té de jengibre en la mano, quería confirmarte que sí, bebito, estamos embarazados”, comenzó expresando.

“Da gracia decir ‘estamos’, porque la que lleva todo es mi mujer, pobre, pero igual yo con este cuerpo también estoy embarazado de quintillizos”, bromeó, fiel a su estilo. Y agregó: “Estamos chochos, felices, la verdad que una noticia que nos sorprendió un poco, porque estábamos con la idea tomada de ir por otra criatura, pero se nos dio esta vez bastante rápido, porque pasaron tres meses desde que decidimos y apareció el test positivo, así que estamos re contentos”. En este sentido, comentó que su esposa ya se hizo las ecografías de rutina y celebró empezar a soñar con la llegada del bebé: “Luli está llevando el embarazo perfecto, está todo bárbaro”.

