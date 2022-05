Susana Giménez en la intimidad: la diva mostró cómo prepara su entrevista con Sebastián Yatra

Susana Giménez mostró como se prepara para entrevistar a Sebastian Yatra

Cuando su rostro todavía no era conocido en la Argentina, Sebastián Yatra desembarcó en el programa de Susana Giménez para acompañar a Tini Stoessel en la colaboración que habían hecho del tema Ya no hay nadie que nos pare. Corría el mes de junio de 2017. Y, por entonces, la única canción que sonaba en el país del colombiano era Traicionera y nadie sospechaba que, dos años más tarde, terminara iniciando un romance con la intérprete de Fresa.

Lo cierto es que, más allá de la relación personal que mantuvo con la actual novia de Rodrigo de Paul durante un año y por la cual volvió a sentarse en el living de la diva, Yatra logró consagrarse con incontables éxitos que encabezaron los ranking musicales a nivel mundial. Por mencionar solo alguno de sus temas, cabe destacar hits como Devuélveme el corazón, Robarte un beso, Chica ideal, No bailes sola, Amor pasajero, No hay nadie más y Tacones rojos. Y esto hizo que se convirtiera en una estrella digna de formar parte de uno de los especiales con los que Susana planea volver a la pantalla de Telefe.

Así las cosas, este domingo la Giménez decidió compartir en su cuenta de Instagram el momento en el que preparaba su entrevista con el joven oriundo de Medellín en la intimidad de su hogar. “Estudiando la vida y escuchando todas las canciones de @sebastianyatra para mi próximo especial en @paramountplusla”, escribió junto a un video en el que se la veía sentada en su sillón, con el celular en la mano, una tablet encendida y unos apuntes, mientras sonaba de fondo el tema Un año.

Sebastián Yatra junto a Tini Stoessel en su primera visita al programa de Susana Giménez

Cabe recordar que, hace apenas una semana, Susana recibió el Premio Martín Fierro de Brillantes por su trayectoria, en lo que fue la 50° entrega de galardones organizada por APTRA (Asociación de periodistas de la televisión y radiofonía argentinas). “Los amo a todos, mis compañeros, mis amigos, verlos después de tanto tiempo. No soy muy de emocionarme y ahora estoy emocionada. Chiqui, parezco vos”, comenzó expresando la diva dirigiéndose a Mirtha Legrand desde el escenario y con la estatuilla en la mano.

Y continuó: “No puedo creer todo lo que hice. Claro, 35 años ¡es mucho! Pero se me pasó volando ¿Qué habré hecho yo? Pero, sin embargo, disfruté de la vida. Por más que trabajé muchísimo toda mi vida, también gocé, viajé y fui feliz. Me pasaron cosas maravillosas. He tenido realmente una vida fabulosa y espero seguir teniéndola por unos años más”. Susana había ido al evento en compañía de su hija, Mercedes Sarabayrrouse, y su nieta, Lucía Celasco, quienes la aplaudieron desde su mesa.

Durante la gran fiesta de la televisión argentina, la diva había sido consultada en varias oportunidades sobre su vuelta a la televisión y ella misma confirmó que estaría grabando algunos especiales que saldrán al aire para la segunda mitad del año. Por otra parte, Susana regresará a las tablas de la mano de Piel de Judas, obra producida por su amigo Gustavo Yankelevich con la que se presentó en el teatro Lola Membrives de Buenos Aires en la temporada de invierno de 2015, pero en esta oportunidad lo hará en el escenario del Enjoy de Punta del Este, dónde se encuentra radicada desde mediados del 2020.

