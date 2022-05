La alegría de los famosos tras la consagración de Boca como el nuevo campeón de la Liga Profesional

Dalma Maradona, Alejandro Fantino, Iván Noble y Nacho Viale fueron algunos de los famosos que se expresaron en las redes luego del campeonato de Boca

Este domingo se vivió la final de la Copa de la Liga Profesional entre Boca Juniors y Tigre y, tras 90 vibrantes minutos de partido, el xeneize se consagró campeón gracias a los goles de Marcos Rojo, Frank Fabra y Luis Vázquez. Así, sumó su campeonato N° 72 en su historia, contando los 14 en la era amateur y los 58 en la profesional (57). Y saldó la asignatura pendiente que tenía en La Docta, donde había perdido las dos últimas finales, ante San Lorenzo por la Supercopa Argentina en 2016, y frente a Matador por la Copa de la Superliga en 2019.

Lo cierto es que este resultado generó mucha alegría entre los hinchas famosos de Boca, que se expresaron en las redes sociales. Una de ellas fue Dalma Maradona, quien en primer lugar publicó en sus stories una imagen de su papá. “¡Vamos Boca!”, se la escuchó gritar eufórica. Acto seguido, compartió una historia en la que se veía una foto de ella junto a El Diez, en la Bombonera. “El mejor legado”, la tituló. Y, por último, compartió la pantalla de su televisor con la hinchada del club de sus amores. “Campeones”, comentó.

La alegría de Dalma Maradona tras la consagración de Boca como el nuevo campeón de la Liga Profesional

Alejandro Fantino también se hizo eco de este triunfo. Junto a una imagen de Sebastián Battaglia, el técnico del equipo de la Ribera, expresó: “¡Te felicito Sebas! Revancha contra las ratas anti Boca que te querían limpiar. Nunca se olvida lo que nos diste dejando la piel en la cancha”.

La story de Fantino tras el nuevo campeonato de Boca

En tanto, Iván Noble, más filoso, apuntó en su cuenta de Twitter: “Si bien no prosperamos en la Copa Merecimiento, entiendo que esto vale como un Campeonato. Peor es nada. Otra, otra vuelta Boca...”.

El picante tweet de Iván Noble tras el triunfo de Boca

Mario Pergolini, que tiempo atrás fue vicepresidente del club, publicó una imagen del escudo con la leyenda “Boca campeón” y agregó: “¡No puedo parar!”. El periodista Martin Souto también se sumó al festejo desde la red social del pajarito: “¡Boca campeón! Superó ampliamente a Tigre y despejó las dudas con las que llegó a la final. Como tantas veces en su historia, los nombres sostuvieron lo que el conjunto no alcanzaba a dar. Y eso no es ni bueno ni malo. Simplemente es. Como la estrella que se suma al escudo”. Y analizó: “Reafirmo una idea: el tandem Benedetto-Vazquez me recuerda un poco a la historia de Palermo y Barijho. Un crack de otro nivel y un suplente de primer nivel siempre dispuesto a aportar soluciones. Aunque sea dificil imaginarlos en dupla. En el pasado y en el presente”. El conductor Nicolás Magaldi, por su parte, se limitó a poner en Twitter el hashtag #VamosBoca.

Pergolini también se hizo eco de la victoria de Boca

El análisis de Martín Souto tras el campeonato de Boca

Nicolás Magaldi también celebró el triunfo

Además, Nacho Viale también se mostró eufórico por el nuevo título del club de sus amores. “Vamos Boca campeón”, escribió junto a una foto de Fabra. Y, acto seguido, compartió la tabla histórica de títulos del fútbol argentino, en la que Boca supera tanto a River como al resto de los equipos.

La alegría de Nacho Viale por el nuevo título de Boca

Confeso fanático del xeneize, Meme Bouquet, famoso DJ y marido de Mery Del Cerro, vivió el partido desde la cancha, donde compartió stories de la euforia que se vivió en la tribuna. Allí no paró de alentar al equipo con clásico cánticos, e hizo una especial mención a Pipa Benedetto. “Gracias por volver”, comentó sobre el delantero.

La euforia de Meme Bouquet tras la consagración de Boca como el nuevo campeón de la Liga Profesional

El andar del Xeneize en la Copa de la Liga fue de menor a mayor. Tras un arranque irregular, pudo hilvanar una serie de victorias en cadena para terminar segundo en la Zona B, a un punto de Estudiantes de La Plata. En el medio, le ganó el Superclásico a River Plate en el estadio Monumental, en la fecha interzonal de los clásicos.

Se trata del segundo título consecutivo que logra Battaglia en los nueve meses que lleva como director técnico del equipo, luego de la Copa Argentina obtenida en diciembre de 2021 ante Talleres de Córdoba por penales, en Santiago del Estero.

SEGUIR LEYENDO: