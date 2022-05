El ida y vuelta de Nicole Neumann y Mica Viciconte: el hisopado positivo de la modelo y la ira de la mujer de Fabián Cubero

Nicole Neumann contó que contrajo coronavirus

Si bien Mica Viciconte está transitando uno de los mejores momentos de su vida por el nacimiento de Luca, su primer hijo junto a Fabián Cubero, no todo es felicidad para ella. Es que, al parecer, se volvió a desatar una nueva guerra con Nicole Neumann, la ex de su pareja.

Así se pudo comprobar luego de que la última campeona de Masterchef Celebrity hiciera un fuerte reclamo en su cuenta de Instagram, en el que estalló de furia al conocer que una persona de su entorno estuvo en contacto -directa o indirectamente -con ella y, según se desprende de su relato, con aparentes síntomas de coronavirus. Si bien no nombró a la modelo, luego se supo que se refería a ella.

“La irresponsabilidad es la conducta mediante la cual una persona no cumple ni respeta aquello que forma parte de sus responsabilidades u obligaciones. Un acto de irresponsabilidades es llevado a cabo sin que la persona tenga en cuenta o prevea las consecuencias que este tiene hacía sí misma o hacia los demás”, comenzó expresando, indignada, en sus stories.

Y agregó, dando a entender que la persona en cuestión ya sabía que estaba enferma: “Si sabías que te sentías mal, por lo menos hubieses avisado ese mismo día y no exponías a nadie, y de esa manera nos cuidamos todos”. Furiosa, cerró: “Un bebé recién nacido tengo. Tomás conciencia que no es por mí esto, sino a todos los que ponés en riesgo”.

La fuerte acusación de Mica Viciconte a Nicole Neumann

Lo cierto es que, en un principio, todo apuntaba a Neumann, pero se terminó de confirmar cuando la jurado de Los 8 escalones reveló, horas más tarde, que su hisopado dio positivo. “Hola a todos. Bueno, quería que se enteren por mí. Tuve un contacto estrecho, así que ayer a la noche me hisopé”, comenzó expresando en un video que compartió en Instagram.

En ese sentido, y contrario a lo que había afirmado la ex Combate - que aseguraba que Nicole había visitado su casa ya con síntomas de la enfermedad-, aseguró: “No tengo ningún síntoma, ni tenía ninguno, pero di positiva. Así que acá estoy, en mi casa, aislada”. Y detalló: “Hay una nueva ola, ya lo sabemos, lo están diciendo en todos lados. Hay un montón de gente que está transitando nuevamente el Covid. Yo ya lo había tenido hace un año y medio. Tengo dos vacunas, me iba a poner justo el viernes la tercera, no llegué al refuerzo”.

En tanto, cerró: “A seguir cuidándose. Barbijo, distancia social y todas esas cosas porque esto todavía no terminó. Gracias a todos los que preguntan cómo estoy, que ofrecen alguna ayuda y demás. Acá estamos, todo bien, a guardarse hasta el negativo”.

Por el momento, Neumann no hizo referencia a los dichos de Mica, en los que la acusaba de irresponsable, pero luego de ese video, dejó en sus stories una contundente frase sobre Escorpio, su signo zodiacal, que muchos tomaron como una indirecta hacia Viviconte. “Eres capaz de cambiar, pero siempre para bien. Eres capaz de reconocer todos tus errores y aprender de ellos porque sabes que de eso va la vida, no como otros que no tienen ni idea de nada”.

El texto de Nicole Neumann que muchos tomaron como una indirecta a Viciconte

Minutos después de este descargo de Nicole, Mica volvió a utilizar sus redes sociales y apuntó directamente contra la mamá de Indiana, Allegra y Siena: “Contagiarse nos puede tocar a cualquiera, no ser responsable es otra cosa. Si salís a todos lados sin barbijo y después decís que hay que cuidarse, no va con tus actos. Y si el domingo ya sabías de ese contacto, lo podrías haber comunicado”. Y finalizó: “No voy a permitir la victimización porque ya no va más. Hacerse cargo de los errores de uno. Ojalá todos nos cuidemos un poquito para cuidar a los demás”.

Mica Viconte aseguró que Nicole ya sabía que tenía síntomas de coronavirus

