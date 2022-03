La sorpresiva frase de Tomás Fonzi en medio de las versiones sobre la final de Masterchef Celebrity

El participante del reality de cocina enfrentó las versiones sobre el último programa donde se conocerá al gran ganador

La tercera temporada de Masterchef Celebrity está llegando a su fin, y aunque quedan tan solo seis participantes, un llamativo posteo de Rocío Marengo despertó teoría sobre quién será el gran ganador del reality de Telefe. La publicación de la modelo se combinó con otra foto que compartió Fabián Cubero, pareja de Mica Viciconte, y esto generó aún más revuelo en las redes sociales. En este contexto Tomás Fonzi enfrentó los rumores en diálogo con Implacables (El Nueve), y respondió con una contundente frase.

Denise Dumas, Fonzi, Viciconte, Mery del Cerro, Malena Guinzburg y Vicky Juariu Braier son quienes siguen en carrera a la gran final por estos días. Cada estrella que adquieren resultará decisiva a la hora de definir las semifinales, y los espectadores ya empiezan a hacer algunas apuestas en el mundo virtual sobre sus candidatos. El miércoles un mensaje de Marengo, ex participante del ciclo, revolucionó Instagram, y luego el debate siguió en Twitter.

“¡Felicitaciones Mica Viciconte!”, escribió la modelo a través de sus stories, y arrobó a la ex Combate. “¡Gran laburo! ¡Te la bancaste toooda! Guerrera, luchadora... ¡Gran jugadora! ¡Todo lo mejor! #MicaCampeona #MicaEnLaFinal”. El dato del hashtag que utilizó no pasó desapercibido para muchos, y tampoco para el periodista Ángel de Brito, que publicó la captura con una pregunta sugerente: “¿Se le escapó a Rocío Marengo?”. Además, Cubero publicó una imagen de su pareja junto a Donato De Santis, uno de los jurados, lo que alimentó las sospechas.

La confusa felicitación de Rocío Marengo a Mica Viciconte

El único hombre que avanza a paso firme en la competencia rompió el silencio durante un móvil para el ciclo conducido por Susana Roccasalvo, y cuando le preguntaron por el posteo del ex fubtolista, aseguró que no estaba al tanto. Sin embargo, confirmó que los episodios se filman con cierta antelación, y mantuvo el hermetismo: “Es un programa grabado, que se graba durante una jornada de ocho horas, y eso se reduce gracias a los editores magos hasta la hora que dura, así que sí hay unos días que vamos avanzados”.

“Pero que yo sepa todavía no hay final definida”, sentenció, echando por tierra la versión que consagra como posible campeona a Viciconte. En cuanto a su pasión por la gastronomía y la formación que adquirió tras el entrenamiento intesivo que adquirió en las cocinas más famosas del país, confesó que disfrutó formar parte del reality. “Siempre me interesó la comida, y mi intención era replicarla en casa, pero no me salía. Ahora descubrí que hay algo artístico, que pasa con la música, con el teatro, y que también pasa con la cocina”, explicó.

Ante la consulta de si se proyecta como ganador del reality, resumió su experiencia con una sorpresiva frase: “Yo ya gané”. Tal como contó el actor, en las últimas horas se grabó ni más ni menos que la emisión final, en la que anticipan grandes sorpresas, tal como ocurrió en las ediciones anteriores, donde se consagraron campeones Claudia Villafañe y Gastón Dalmau. Habrá que esperar para descubrir si la publicación de Marengo fue una mera confusión, una mala interpretación de la comunidad tuitera, o si efectivamente cometió el desliz de anunciar a la ganadora.

