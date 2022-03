Peligra la continuidad de Silvina Luna en El hotel de los famosos: el motivo

Silvina Luna podría abandonar El hotel de los Famosos por problemas de salud

Nadie imaginaba que las pruebas físicas de El hotel de los famosos iban a ser tan intensas. Lo cierto es que, en las imágenes que salieron al aire en los últimos días, se pudo ver el esfuerzo que tuvo que hacer Silvina Luna para poder cumplir con una de las competencias. “Me faltaba el aire todo el tiempo”, reconoció la modelo en el backstage del programa conducido por Carolina Pampita Ardohain y Leandro El Chino Leunis por la pantalla de ElTrece, en el que varias figuras se disputan un premio de 10 millones de pesos.

La ex Gran Hermano debió enfrentarse a Militta Bora y a Leo García en una prenda en la que tenía que atravesar un laberinto y hacer movimientos de alto impacto aeróbico. Y sus problemas para respirar quedaron en evidencia, a tal punto que sus competidores se dieron cuenta de que no estaba bien de salud y se mostraron preocupados por la situación.

Así las cosas, este viernes en Intrusos, el ciclo que conduce Florencia de la V por América, analizaron la situación de la modelo y aseguraron que peligra su continuidad en el certamen. “Preocupa el estado de salud de Silvina Luna a las autoridades de la productora y del canal, porque no está en condiciones, tal vez, de seguir en el juego a este ritmo”, aseguró Lucas Bertero.

Cabe recordar que Silvina arrastra las secuelas producidas por la intervención en los glúteos que se realizó en manos del doctor Anibal Lotoki y por las que el médico fue condenado a cuatro años de prisión por ”lesiones graves” en una denuncia conjunta que la modelo inició junto a Stefy Xipolitakis, Pamela Sosa y Gabriela Trenchi. En ese sentido. Luna reconoció que lleva ocho años tomando corticoides. Y en el ciclo de espectáculos se explicó que, uno de los efectos colaterales que produce este medicamento, tiene que ver con los problemas respiratorios.

Lo cierto es que, por el momento, la productora BoxFish decidió que la modelo siga en el reality aunque, a diferencia de sus compañeros, tendrá permiso para salir de la propiedad de la localidad de Cañuelas en la que se encuentran alojados los participantes. para realizarse todos los chequeos de rutina que necesita dado su estado de salud.

Silvina Luna en su última internación (Instagram)

Cabe recordar que, en noviembre del año pasado, Silvina tuvo que internarse por los problemas derivados de su cirugía estética y realizó un posteo explicando la situación. “Celebro que podamos de-construir estereotipos y mostrarnos como somos. Poder conectar con nuestro valor interior. Nadie absolutamente nadie, es igual a vos y ese es tu gran poder, el de todos, la autenticidad de cada uno de nosotros ¿Cuántas cosas hacemos por alcanzar ideales de belleza, poniendo en riesgo nuestra vida y nuestra salud?”, comenzó expresando.

Y luego explicó: “Suelo mostrarles cosas lindas en Instagram, pero hoy decido compartirles esta otra parte de mi día a día. Cada tanto necesito internarme, mis niveles de calcio suben y mis riñones no funcionan bien. Requiero más corticoides, medicina que vengo tomando de forma crónica hace 8 años. Y hoy buscando otras drogas que pueda reemplazarlo”.

En el extenso descargo que publicó, relató su experiencia, quizás con el objetivo de lograr concientizar a otras mujeres para que no cometan su mismo error. “Tiempo atrás cuando solo me identificaba con el cuerpo, intentando alcanzar estereotipos de belleza con exigencia y lograr cierta perfección, me metí en una que me cambio la vida. Por mucho tiempo viví mi vida a través de los lentes de esta situación, y todo se volvió gris. Hoy, lejos de victimizarme, elijo atravesar esto de pie como guerrera que soy, es mi lucha, y seguiré sin perder la alegría”, destacó.

En ese sentido, reveló las consecuencias que aún hoy padece luego de esa intervención. “Es una condición que me acompaña, es prioridad sí, pero no me determina, elijo todos los días construir felicidad, agradecer por esta vida y entender que soy mucho más grande de lo que me pasa. Obviamente me hubiese gustado tener esta sabiduría antes de esa mala elección que tomé”, señaló. Y se mostró esperanzada: “Sigo creyendo, en qué aparecerá la medicina indicada, los médicos, la tecnología para poder subsanar todo esto, sigo aprendiendo a vivir con la incertidumbre de no saber cómo va a evolucionar pero tomando cada día como un regalo”.

