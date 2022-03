Taylor Hawkins: la valiente decisión que cambió su carrera y el último gesto con una pequeña admiradora

Falleció el baterista de Foo Fighters minutos de su presentación en Bogotá en el Festival Estéreo Picnic. Tomada de Instagram @taylorhawkinsofficial

La noticia conmocionó al mundo de la música: en la noche colombiana del viernes 23 de marzo, Taylor Hawkins, baterista de Foo Fighters, fue encontrado muerto en un hotel de Bogotá. El músico de 50 años se encontraba en la capital de Colombia para presentarse en el Festival Estereo Picnic, como parte de una gira por América Latina que los tuvo como cierre estelar del Festival Lollapalooza en el Hipódromo de San Isidro el pasado domingo.

El dolor caló hondo en las miles de almas que se dieron cita el domingo pasado en el que terminó siendo su último concierto. El grupo liderado por Dave Grohl tuvo una actuación demoledora y Hawkins se lució en los parches y en las voces, como en “Somebody to love”, el himno de Queen en el que intercambió roles con el frontman. Su carisma y su talento se ganaron una de las grandes ovaciones de la noche. Pero su humildad y su empatía lo hicieron tendencia en las redes sociales unos días después.

Taylor Hawkins en la pantalla grande de Lollapalooza (Chule Valerga)

Luego de su show en Argentina, el trío partió rumbo a Asunción para continuar el tour por el sur del continente. Un violento temporal frustró la actuación del grupo, pero no la ilusión de Emma Sofía, una nena de apenas 9 años fanática de la banda, que se acercó con su familia al hotel en el que se alojaban y se puso a tocar la batería durante una hora en la vereda junto a otros seguidores que la acompañaron.

El gesto llamó la atención de Taylor, quien dejó la comodidad de la habitación del hotel y buscó a su pequeña fan para saludarla, agradecerle y tomarse una fotografía. Un momento inolvidable que demasiado pronto se transformó en tristeza. “Estamos devastados. No sé cómo contar esto a Emma”, publicó la madre en su cuenta de Twitter al conocer la impactante noticia.

Taylor Hawkins junto a Emma Sofía, su fan paraguaya de 9 años (Twitter)

Taylor Hawkins nació en Fort Worth, Texas, el 17 de febrero de 1972, pero cuando tenía apenas cuatro años su familia se mudó a Laguna Beach, California, donde empezó a mostrar su amor por la batería en distintos grupos de la costa oeste. A la hora de elegir referencias, no dudaba en mencionar a varios de los más grandes, como Stewart Copeland, de The Police; Phil Collins, de Genesis y Roger Taylor, de Queen. Su acercamiento a las grandes ligas se produjo en 1995, cuando se unió a Alanis Morisette para la gira del álbum Jagged Little Pill, que significó el lanzamiento mundial de la estrella canadiense, a quien acompañó por dos años.

Mientras tanto, en Seattle, Dave Grohl rearmaba su vida y su carrera luego del suicidio de Kurt Cobain que terminó con su experiencia como baterista de Nirvana. Como cantante y guitarrista de Foo Fighters se preparaba para editar su segundo disco (The colour and the shape) cuando perdió a su baterista, William Goldsmith. Dave llamó a Hawkins para pedirle alguna sugerencia en su reemplazo, y se llevó una sorpresa cuando escuchó que era el propio Taylor el que se ofrecía para el sitio vacante. Por entonces, Alanis Morisette era mucho más popular que los Foo Fighters, pero el argumento del baterista fue irrebatible: quería ser el músico de una banda de rock, no un sesionista.

Dave Grohl y Taylor Hawkins en 2001 (REUTERS/Brad Rickerby/File Photo)

De inmediato se notó que la decisión había sido la correcta. Taylor no solo era una garantía a la hora de tocar la batería -dato para nada menor en una banda comandada por Grohl- sino que aportaba un color diferente para la banda en su rol de multi instrumentista y, sobre todo, en las voces. Su interpretación de “Have a cigar”, el clásico de Pink Floyd, fue su puerta de acceso al micrófono principal, algo mucho más habitual en los conciertos que en el estudio, donde también registró, entre otros, una versión de Life of Illusion”, de Joe Walsh.

En 2001, cuando la banda ya disfrutaba de un éxito global, Taylor empezó a vivir al límite de lo permitido para una estrella de rock y sufrió una sobredosis de heroína que lo tuvo en coma por dos semanas. Tiempo después, el músico reconoció que había perdido el control y que logró frenarse a tiempo. Pudo encontrar algo de paz en la familia que formó con su esposa Alison y sus tres hijos, con quienes vivía en Hidden Hills, en San Francisco, pero su estrella se apagó demasiado pronto cuando la muerte lo sorprendió en la habitación de un hotel bogotano. Sin embargo, su música y su recuerdo, latirá para siempre en sus fanáticos de todas partes del mundo, que lo despidieron en redes sociales de la mejor manera posible: escuchando su música.

