Rocío Marengo felicitó a un participante de Masterchef Celebrity: “¿Anticipó al ganador?”

Rocío Marengo durante su paso por la primera temporada de Masterchef Celebrity

La tercera temporada de Masterchef Celebrity transita etapas decisivas y la incertidumbre mantiene en vilo a los televidentes. En el reality gastronómico que conduce Santiago del Moro en la pantalla de Telefe quedan seis participantes en carrera, con las tensiones en aumento y los roces a la orden del día. Denise Dumas, Tomás Fonzi, Mica Viciconte Mery del Cerro, Malena Guinzburg y Vicky Juariu Braier son quienes programa a programa ponen todo su esfuerzo para sortear los diferentes desafíos y lograr llegar a la gran final, que consagró en ediciones anteriores a Claudia Villafañe y a Gastón Dalmau.

En este contexto, cada pequeño paso es tomado como un logro gigante y un ya que permite ver en el horizonte el premio mayor. Algo de esto sintieron Viciconte y Dumas, quienes se impusieron en la prueba de duplas en la edición del miércoles y se hicieron acreedoras a las medallas del día.

Mica Viciconte mostrando todo su espíritu competitivo en Masterchef Celebrity (Telefe)

La pareja de Fabián Cubero, con quien está esperando a Luca, su primer hijo juntos, posteó una fotografía en su cuenta de Instagram con los puños en alto y una gran sonrisa celebrando su actuación. La publicación tuvo importante repercusión y llegó a ojos de Marengo, que la replicó en sus historias con una dedicatoria especial: “¡Felicitaciones Mica Viciconte!”, escribió la modelo para alentar a la ex Combate

Hasta allí, nada fuera de lugar. Pero lo que hizo ruido fue lo que agregó a continuación, que levantó suspicacias entre los internautas: “¡Gran laburo! ¡Te la bancaste toooda! Guerrera, luchadora... ¡Gran jugadora! ¡Todo lo mejor! #MicaCampeona #MicaEnLaFinal”. El dato no pasó desapercibido para muchos, y tampoco para el periodista Ángel de Brito, que publicó la captura en su cuenta de Twitter con una pregunta sugerente: “¿Se le escapó a Rocío Marengo?”. Además, Fabián Cubero publicó una imagen de su pareja junto a Donato De Santis, uno de los jurados, lo que alimentó las sospechas, por lo que muchos usuarios pedían la descalificación de Viciconte, que poco tenía que ver en el asunto.

Es sabido que el reality se graba con algunas de antelación, lo que provoca un desfasaje con lo que se ve en el aire. Y en las últimas horas se grabó ni más ni menos que la final, en la que anticipan grandes sorpresas, para lo cual extreman los recursos y el hermetismo para que no se filtre el nombre del ganador o ganadora de esta edición. Habrá que esperar para saber si lo de Marengo fue una confusión de ella, una mala interpretación de la comunidad tuitera o si efectivamente cometió el desliz de anunciar a la ganadora.

El posteo de Marengo que causó suspicacias en las redes (Instagram)

Marengo fue una de las participantes más populares de la primera edición del reality. Con su habitual entrega para dejar todo en cualquier desafío, la modelo tuvo unos cuantos cruces con el jurado y con algunos de sus compañeros. Fue eliminada en primera instancia, logró volver en la ronda de repechaje, pero solo duró dos semanas más. Meses después, durante su visita a Almorzando con Mirtha Legrand, conducido por Juana Viale, la modelo manifestó algunas críticas para el programa, donde aseguró que se había sentido “maltratada”.

“Me pareció que acá no tenía manera de crecer o de avanzar. Ya me habían puesto ese personaje y lo que hacía, daba lo mismo, porque ya tenía un fin”, aseguró Marengo, que también participó en la edición chilena del reality. “Me gustan los programas donde uno puede crear. Yo siento que acá trabajé en una novela donde me afectó un montón porque lo que le llegaba a la gente, no me veía reflejada. Me dolió mucho, me afectó mucho como persona”, cerró.

SEGUIR LEYENDO: