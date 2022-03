Fabián Cubero filtró una foto de Mica Viciconte en la final de Masterchef Celebrity

Mica Viciconte

Denise Dumas, Tomás Fonzi, Mica Viciconte, Mery del Cerro, Malena Guinzburg y Vicky Juariu Braier continúan compitiendo y cocinando por un lugar en la final de la tercera edición de Masterchef Celebrity. A muy poco de saber quiénes serán los finalistas del ciclo conducido por Santiago Del Moro, la producción tiene algunos capítulos adelantados y una foto que se filtró desde el entorno de uno de los concursantes, develaría quién es una de las posibles ganadoras.

Fue Fabián Cubero que compartió una imagen en sus historias en la que se lo ve en el estudio del reality con Donato de Santis y con Mica Viciconte, con la particularidad de que la ex Combate que en mayo se convertirá en mamá de Luca, luce la chaqueta blanca de cocinera, la que la producción reparte a los finalistas.

Mica Viciconte en la final de Masterchef Celebrity

De esta manera sin querer el ex futbolista dejó entrever que su pareja será una de las últimas en despedirse del concurso, o por qué no, la ganadora. No dejó indicios de quién será la persona que la acompañe.

Como se hizo en las ediciones que dieron como ganadores a Claudia Villafañe quien compitió con Analía Franchín y la que coronó a Gastón Dalmau tras cocinar contra Georgina Barbarossa, la final ya se grabó, pero no se sabe el nombre del ganador, ya que el jurado integrado por Germán Martitegui, Donato de Santis y Damián Betular grabó los dos veredictos posibles pero recién se conocerá el verdadero en el vivo.

No fue el único posteo que hizo el ex de Nicole Neumann y que generó polémica. También compartió una foto de Mica con los puños en alto y una gran sonrisa celebrando su actuación. La publicación tuvo importante repercusión y llegó a ojos de Marengo, que la replicó en sus historias con una dedicatoria especial: “¡Felicitaciones Mica Viciconte!”, escribió la modelo para alentar a la ex Combate.

Su comentario, generando aún más dudas siguió, dando a entender que la flamante mamá será quien se consagre este año: “¡Gran laburo! ¡Te la bancaste toooda! Guerrera, luchadora... ¡Gran jugadora! ¡Todo lo mejor! #MicaCampeona #MicaEnLaFinal”.

Marengo fue una de las participantes más populares de la primera edición del reality. Con su habitual entrega para dejar todo en cualquier desafío, la modelo tuvo unos cuantos cruces con el jurado y con algunos de sus compañeros. Fue eliminada en primera instancia, logró volver en la ronda de repechaje, pero solo duró dos semanas más. Meses después, durante su visita a Almorzando con Mirtha Legrand, conducido por Juana Viale, la modelo manifestó algunas críticas para el programa, donde aseguró que se había sentido “maltratada”.

“Me pareció que acá no tenía manera de crecer o de avanzar. Ya me habían puesto ese personaje y lo que hacía, daba lo mismo, porque ya tenía un fin”, aseguró Marengo, que también participó en la edición chilena del reality. “Me gustan los programas donde uno puede crear. Yo siento que acá trabajé en una novela donde me afectó un montón porque lo que le llegaba a la gente, no me veía reflejada. Me dolió mucho, me afectó mucho como persona”, cerró.

Siempre competitiva, Mica, que ya estuvo en otros concursos como Combate o el Bailando, se perfiló desde el principio del reality como una de las posibles ganadoras. Durante las primeras semanas de juego, sorprendió a Santiago Del Moro al anunciarle que se convertiría en mamá. Casualmente el conductor espera a su tercera hija, que nacerá en los próximos días. Papá de Catalina de once y Amanda de siete fruto de su relación con su pareja María José, la familia espera la llegada de Santa.

