El traumático debut sexual, un consejo a Charly García y su no a Led Zeppelin: 12 curiosidades de Steven Tyler, que hoy cumple 74 años

Steven Tyler, de Aerosmith, cumple 74 años

“Tengo una banda que todavía está activa, los muchachos siguen vivos, todos están sanos. Tocamos mejor que hace 50 años. Hubo una cierta crudeza cuando nos la pasábamos en clubes y todos estábamos jodidos, seguro. Pero la banda todavía está junta y sigue siendo buscada. La gente aún nos quiere ver por un millón de dólares por noche. Y eso es lo que está en riesgo si vuelvo a consumir. Y mis hijos, mis gatos, mis perros, mi hermosa casa en Maui, mi novia. Todo eso estaría en peligro”, dijo Steven Tyler con franqueza en 2019, al referirse a su pasado tormentoso y cual era su motivación para mantenerse limpio.

El líder de Aerosmith atravesó mil tormentas y todavía sigue en pie, cumpliendo años. Este sábado llegó a los 74 años de una vida atravesada por el rock, los amores, las despedidas y los excesos. Para conmemorar su vida y obra, una serie de curiosidades de la persona y el personaje, más allá de la música.

1. Steven Victor Tallarico nació en Manhattan el 26 de marzo de 1948, en el seno de una familia con distintas raíces: su mamá Susan era de origen polaco e inglés, mientras que su papá Victor tenía descendencia italiana y alemana. Fue el padre, músico clásico, quien lo introdujo al pequeño Steven en la música, aunque poco tiempo después se volvió un fanático del blues. ¿Su primer instrumento? La batería. Tiempo después, se convirtió en cantante.

2. Para dar cuenta de lo prolongada de su temporada de excesos, Tyler dijo que se había “aspirado medio Perú”. “Aunque al principio todo era diversión, luego las cosas salen mal. Te volvés adicto, es algo que hacés todo el tiempo y de repente empieza a influir en tu grandeza. Funciona al principio, pero no al final. Te derriba. No hay nada más que cárcel, locura o muerte”, dijo quien entró y salió de distintas clínicas de rehabilitación durante su vida.

Steven Tyler, Joey Kramer, Joe Perry y Tom Hamilton: Aerosmith en pleno, en el año 2012

3. Su debut sexual lo recuerda como una de las peores experiencias de su vida. “Recuerdo que tendría unos 15 años cuando mis amigos y yo contratamos a una prostituta bastante vieja por 15 dólares. Aquella fue mi primera vez pero lejos de ser algo hermoso, fue la peor experiencia sexual de mi vida. Me tocó ser el cuarto y al terminar, no podía parar de llorar. Cuando volvíamos a casa, en un semáforo se nos acercó una hermosa joven y la invitamos a subir al coche. Pero resultó ser un hombre y, además, muy bien dotado. Tras el susto, lo echamos a patadas y decidimos poner fin a la fiesta”, declaró en Walk This Way, la autobiografía de Aerosmith con colaboración del escritor Stephen Davis.

4. Fue pareja de la modelo y chica Playboy Bebe Buell. Juntos, concibieron a su primera hija, Liv Tyler, quien tiempo más tarde se convertiría en actriz. Pero antes de que la niña naciera, Steven decidió que las dos llevarían una vida mejor si él no estaba a su lado. Así, Buell crio a Liv junto a su ex pareja Todd Rundgren, también músico, quien tomó el rol de padre oficial. Incluso, Liv lleva su apellido.

5. Durante una de sus rehabilitaciones, Tyler conoció a una chica que le contó su dramático pasado de abusos sexuales que sufrió desde niña y que derivaron en que distintas adicciones. Esto lo inspiró a escribir “Janie’s Got a Gun”, uno de los más grandes éxitos de Aerosmith, en el que la letra relata la historia de una mujer que es abusada por su propio padre. Tiempo más tarde, el rockstar creó Janie’s Fund, una fundación para concientizar sobre el abuso y también para ayudar a las mujeres que sufren de esta violencia, construyendo varias casas de apoyo en Estados Unidos.

“Aunque al principio todo era diversión, luego las cosas salen mal", dijo Steven Tyler sobre sus adicciones

6. Steven intentó ayudar a Charly García en su lucha contra las adicciones. En 1994, el biógrafo de Charly, Sergio Marchi, entrevistó al líder de Aerosmith en Chile y además de las preguntas de rigor, le pidió un consejo para García, quien estaba internado en una clínica de rehabilitación y debía superar las adicciones. “Charly, si vas a hacer alguna cosa, buscá un Alcohólicos Anónimos o un Narcóticos Anónimos y andá, andá, andá. Andá todos los días durante 30 días, y vas a tener tu carrera de vuelta. Vas a poder sacarte ese peso de la espalda. El secreto es que tenés que ir todos los días. Nosotros lo llamamos 90-90: 90 encuentros en 90 días. Andá allí todos los días y eso va a salvar tu vida. De otra manera, Charly, o te vas a morir o vas a terminar en la cárcel, o vas a terminar en un loquero, preguntándote qué se hizo de tu gran carrera y con todo tu dinero”, le dijo Steven a García a través de Marchi.

7. Uno de los ídolos de Tyler era John Lennon y la noticia de su muerte lo devastó. “Me acuerdo de haber ido a escribir solo a New Hampshire, para ponerme en contacto con mi interior. Luego, cuando escuché la noticia, fue demasiado para mi interior. Me arrancó un pedazo. Estuve tan enojado por tanto tiempo. Estuve enojado físicamente durante años después de que ese hijo de puta le disparó. Se sintió bien llorar porque estaba jodidamente enojado”, contó en sus memorias. “Nunca llegué a conocer a John. Pero siempre sentí que lo conocía de todos modos. Los Beatles nos enseñaron a volar, y John nos enseñó a caer en caída libre de regreso a la tierra”.

8. “Dream on” fue el primer gran éxito de Aerosmith. Sin embargo, es una canción que Steven había estrenado con su banda anterior, Chain Reaction. Tyler le dedicó la canción a su papá, quien siempre le repetía la frase del título y el estribillo: “Seguí soñando”. El cantante, además, confesó alguna vez que los acordes y la melodía de la canción las sacó de las piezas de música clásica (Chopin, Bach, Beethoven) que su papá tocaba en su casa.

Steven Tyler con Joe Perry, su eterno socio creativo, con quien conformaron la dupla de los "toxic twins"

9. Junto con Joe Perry fundaron una sociedad creativa que los llevó al estrellato. Sin embargo, compartían algo más que música y es por eso que decidieron llamarse los “toxic twins” (gemelos tóxicos) en referencia a sus desenfrenados consumos. Al conocerse, se enteraron que durante su niñez habían coincidido en el mismo lugar de vacaciones, aunque nunca jamás ninguno supo del otro hasta 1969.

10. Liv Tyler acudió a su padre para pedirle un consejo cuando le ofrecieron el protagónico de la película Armaggedon, ya que le parecía “demasiado comercial”. Sin embargo, Tyler la animó a hacerla y, luego de que ella aceptara, se decidió que fuera Aerosmith quien interpretara el tema principal de la película, pese a que estaba todo dado para que lo hiciera U2. Se trata de “I Don’t Want to Miss a Thing”, compuesta por Diane Warren, con la que fueron nominados a los Oscar y que se convertiría en el último gran éxito del grupo hasta el momento.

11. Le dijo que “no” a Led Zeppelin. Tyler fue convocado a unas audiciones que la banda estaba haciendo para volver a salir de gira y grabar discos sin Robert Plant, quien no quiso ser de la partida. Sin embargo, el probable reemplazante no quiso saber nada. “Llegó el momento en que Jimmy Page me dijo: ‘¿Querés hacer un disco conmigo?’. Y dije: ‘No. Estoy en Aerosmith’. Él está en la banda más grande del mundo y yo estoy en una banda similar. Le guardo lealtad a mi banda y la quiero mucho”, dijo Steven.

Steven Tyler

12. Promovió que se limite el trabajo de los paparazzi en Hawaii. En 2013, el senado hawaiiano aprobó la Hawaii Senate Bill 465, conocida como “Steven Tyler Act”. Se trata de una ley da derecho a las celebridades que viven en ese estado a demandar a los paparazzi y obtener resarcimientos económicos por tomar fotografías sin permiso. Britney Spears, Avril Lavigne y Neil Diamond fueron algunas de las figuras que hicieron campaña para que apruebe.

