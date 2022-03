La respuesta de Javier Cordone, el ex de Dani La Chepi, tras los rumores de infidelidad

Dani La Chepi y Javier Cordone se distanciaron tras dos años de relación amorosa

A principios de marzo, Dani La Chepi confirmó que su separación de Javier Cordone, luego de dos años de noviazgo. “Las razones, qué pasó, o por qué, desde cuándo y demás, me parece que son parte de la intimidad, pero para las y los que están preguntando: Sí, Javier y yo estamos separados. Yo estoy bien, gracias”, señaló, la influencer en un video que publicó en sus redes sociales.

Pero además de estar atravesando un difícil momento personal, la conductora también tuvo que cargar con las críticas que recibió por varios de sus seguidores en las redes sociales. “Yo conté que me separé porque ustedes, esta comunidad, me preguntaban en un mensaje tras otro si seguía en pareja, me decían que me veían decaída, pachucha, y por eso lo conté. Después aparecen las mujeres a agredir. Si yo contara un montón de razones, que son parte de mi intimidad y de la de él, cambiarían esos mensajes”.

En medio de este contexto, también surgieron rumores de que Dani había recibido de otras mujeres capturas de conversaciones que habían tenido con Javier. Al enterarse de estos rumores de una supuesta infidelidad, el recolector de residuos decidió hacer una publicación en sus redes sociales para defenderse.

“Durante el tiempo que estuvimos juntos con Dani aposté siempre a la relación e intenté que perdurara, la respeté y acompañé en todo. Hasta el último día de nuestra relación me la jugué por tratar de construir (ella igual) y siempre voy a querer lo mejor para Daniela, ¡por todo el amor verdadero que hubo y hay!¡Todo lo demás es parte de otra historia!”, escribió Cordone.

El mensaje de Javier Cordone

Recientemente, la influencer debió ser operada de urgencia en la clínica de Olivos. Tras recibir el alta, grabó un video para llevar tranquilidad a sus seguidores. “Acá estamos, ya en casa, gracias a Dios. Un capo el doctor, toda la Clínica Olivos, a todo el personal. El cólico renal es un dolor que solamente la que parió sabe que se asemeja mucho al dolor de parto”, aseguró. Luego, explicó que en 15 días deberá volver para que le saquen el catéter.

Cabe recordar que la historia de Daniela y Javier nació durante la pandemia y de la manera más casual y gracias a la curiosidad de su hija, Isabella. “Él es chofer de camión de recolección de basura. Nos conocimos en la pandemia, por la ventana”, empezó diciendo la ex Masterchef Celebrity en abril de 2020 durante su visita a Minuto para ganar. Allí señaló que, además de ser muy atractivo físicamente, el muchacho en cuestión “es muy linda persona”. Pero remarcó: “¡Es muy fachero! ¿Sabés qué? Revoleame como una bolsa...”.

“Yo me lo chamuyé un poco. Pero él vio las historias (de Instagram), se ve que le dijeron que esta piba esta subiendo cosas sobre vos... Porque yo le tiraba los perros a los pibes de atrás, a los que corren. Pero un día se baja el chofer y dice: ‘¡Isa!’ Siempre la excusa de la nena. Y cuando hizo así (se bajó el barbijo), dije: ‘¡Uh, mirá lo que es esto! Dios existe”, contó la influencer.

