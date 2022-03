La indignación de Dani La Chepi por los mensajes que recibió tras confirmar su separación

Dani La Chepi se indignó por los mensajes que recibió tras anunciar su separación

El viernes por la tarde Dani La Chepi despejó las dudas que sobrevolaban en torno a su situación sentimental y confirmó a través de sus historias de Instagram su separación de Javier Cordone. Las repercusiones no tardaron en llegar, y aunque aclaró que no ahondaría en los motivos de la ruptura, algunos usuarios hicieron sus propias teorías y compartieron mensajes que despertaron la indignación de la influencer. En un nuevo video, decidió responderles con una sugestiva afirmación sobre el final de la relación.

La primera señal del distanciamiento tuvo lugar en el terreno de las redes sociales: la conductora de El gran juego de la oca dejó de seguir al recolectar de residuos, y así surgieron las especulaciones en torno al noviazgo. Anoche le puso fin a los rumores con una escueta declaración en sus stories: “Las razones, qué pasó, o por qué, desde cuándo y demás, me parece que son parte de la intimidad, pero para las y los que están preguntando: Sí, Javier y yo estamos separados. Yo estoy bien, gracias”.

Con el correr de las horas siguió recibiendo consultas, y al leer algunas opiniones sintió la necesidad de hacer una tajante aclaración. “Antes de empezar el día les quiero agradecer por los mensajes de amor y cariño que con tanto respeto me han mandado: ‘Espero que estés bien’; ‘Qué lástima’; ‘Me encantaba la pareja’; ‘Ojalá se arreglen’; que son los que tiene que haber”. Con seriedad y asombro, continuó: “Yo conté que me separé porque ustedes, esta comunidad, me preguntaban en un mensaje tras otro si seguía en pareja, me decían que me veían decaída, pachucha, y por eso lo conté”.

La Chepi y su ex novio solían protagonizar sketches en las redes

“Después aparecen las mujeres, las mujeres, a agredir”, enfatizó mirando fijo a la cámara de su celular. “Leí comentarios como, y la gran mayoría les digo, diciendo ‘Pobre pibe’, ‘Lo usó’”, agregó indginada mientras se tapaba el rostro con las manos. Y arremetió: “Si yo contara un montón de razones , que son parte de mi intimidad y de la de él, cambiarían esos mensajes”.

El fin de semana hizo algunas referencias al tema con dos posteos en sus historias: primero grabó de fondo la canción que interpretaba su hija Isabella junto a una amiga, nada más y nada menos que el clásico “Olvídame y pega la vuelta” de Pimpinela. Con humor, le preguntó a sus seguidores: “¿Lo harán a propósito?”. También sumó un meme titulado: “Mi psicólogo después de que le conté toda mi semana”, junto a una imagen de Diego Boneta en el rol de Luis Miguel, con un gesto de desaprobación, y la conclusión: “Hiciste todo lo que te pedí que no hicieras”.

Las historias de Dani La Chepi donde hizo referencia a su separación

A pesar del misterio y las indirectas, luego compartió una foto junto a su ex novio, donde se los ve abrazados en la playa y escribió: “Me quedo con lo mejor de la relación. El amor verdadero que nos unió”. Cabe recordar que la conductora había dejado entrever algunos detalles al frente del programa de las noches de El Trece. En la edición del jueves, durante una competencia en el que una pareja concursaba para poder irse de vacaciones juntos, un gesto llamó la atención de la influencer “Mirá cómo la asiste el novio a la chica, quién quisiera un novio así, ¿no?”. En su momento pasó desapercibido, pero por como se dieron los hechos habla de la situación que atravesaban la actriz y el recolector.

