Tras el alta médica, Dani La Chepi reveló por qué fue operada de urgencia: cómo sigue su salud

Dani La Chepi recibió el alta luego de su operación (Instagram)

Durante la jornada del miércoles, Dani La Chepi preocupó a sus mas de tres millones de seguidores de Instagram al relatar un problema vinculado a su salud. Sin perder su habitual sentido del humor y su histrionismo, la influencer compartió una serie de historias desde la Clínica Olivos, mientras esperaba para ser intervenida quirúrgicamente por un cólico renal. Afortunadamente, todo salió según lo planeado y menos de 24 horas después, la conductora de El gran juego de la oca contó cómo había sido la operación.

“Acá estamos, ya en casa, gracias a Dios. Un capo el doctor, toda la Clínica Olivos, a todo el personal. El cólico renal es un dolor que solamente la que parió sabe que se asemeja mucho al dolor de parto”, aseguró con buen semblante, antes de mostrar a la culpable de su dolor: la piedra que le habían extraído, y que guardaba en un frasco: “Le pusimos “Jota”, porque me dejaron adentro un catéter, doble jota creo que se llama, y tengo que eliminar lo que tengo adentro”, relató. Además de agradecer a su enfermera Melisa Galván en nombre de todo el personal, al pie del video, contó cómo seguían los plazos de la rehabilitación: “En 15 días me duermen de nuevo y me sacan el catéter”, agregó.

Ya más aliviada, se permitió bromear con sus habituales visitas al centro de salud, algo que ya había expresado en la previa de la operación. “Van a sacar la cara de Claudio Belocopit, el dueño de Swiss Medical, y van a poner la mía como cliente vip en la Clínica Olivos. Voy a pedir mínimo luz de neón y mi cara ahí”, ironizó. Luego contó que le dieron una droga para anestesiarla que le alteró un poco el sentido de la ubicación. “Decía ‘Gracias Larreta para el registro...’ Si Larreta no me dio el registro, yo soy de Provincia”, señaló, burlándose de sí misma.

Las historias de la humorista desde la clínica, antes de la operación (Instagram)

Por último, y en compañía de su hija Isabella, su gran cómplice en las redes sociales, contó las indicaciones que le había dejado su médico Diego Ghisini para el post operatorio. “Me dijo que no me aguante las ganas de hacer pis, y que tampoco me aguante ningunas ganas... así que, ¡preparate!”, remató antes de atacar con mimos y besos a la niña.

Mientras se recupera de esta complicación, la actriz tiene que afrontar una situación mucho más compleja por el estado de salud de su papá, quien sufrió un ACV años atrás. “El domingo estuvimos en el sanatorio con mi mamá despidiéndonos, básicamente, de mi papá, que hace nueve años como muchos saben tuvo un acv isquémico. Y bueno, se descompensó mucho y fuimos corriendo”, declaró en las últimas horas.

Daniela acompañando a Isabella en el inicio de clases (Instagram)





Aquí tampoco traicionó su estilo y trató de contar con un poco de humor la situación: “A mi viejo le decimos Robocop, ave Fénix, es algo que no se puede entender, es como una película. Clínicamente no tiene explicación”, dijo mirando su celular y luego, declaró que la pregunta que todos se hacen es para qué sigue aguantando: “Yo creo que lo que mi viejo me quiere demostrar, es que las cosas se pelean hasta el final y otra cosa más: digamos gracias todo el tiempo, que orgullosa de ser tu hija”.

“Mi viejo está presente todo el tiempo y se las ingenia para estar en los peores y mejores momentos. Es algo increíble. El día del estreno en el teatro El Nacional con 1.200 personas, me llamaron por teléfono antes de subir al escenario “a tu viejo le dio una hemorragia interna”. Estrené mi libro en la Feria del Libro, a mi viejo le dio no sé qué. Y al otro día está bien. Yo elijo creer que es una manera de decirme “yo estoy, acordate que estoy acá”. Mi papá, todo el tiempo presente. El 24 yo no festejo. Salí de la clínica, apagué todo en mi casa y me acosté a dormir a las nueve y media de la noche”, reveló en una charla con Infobae.

