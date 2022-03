Las fotos y videos del casamiento de Katja, la hija Ciro Martínez: un show con canciones de Los Piojos en un palacio

El video del casamiento de Katja la hija de Ciro Martínez

“Lo que siempre soñé”, escribió Katja, la hija de Ciro Martínez en su cuenta de Instagram con su ahora marido Mateos Vartparonian con su beba Helenita del día que ella misma definió como “Inolvidable”: su gran fiesta de casamiento.

A la gran fiesta que se realizó el sábado en el Palacio Sans Souci asistieron varios famosos como Cande Vetrano, que fue compañera de la actriz en Argentina, Tierra de Amor y Venganza, Lizardo Ponce, El Purre, Ángela Torres, Delfina Cháves y Manu Viale.

Katja entrando a la fiesta con Ciro





La novia ingresó a la ceremonia del brazo de su padre que lucía un chaqué negro con pantalón gris, camisa blanca y corbata celesta a pintitas, con el detalle de un clavel blanco en el ojal, un look muy diferente al que tenía cuando se hizo famoso como líder de Los Piojos, que solía llevar remera y jeans gastados y zapatillas de lona.

El espectacular vestido de Katja Martínez

Los novios ingresaron en un auto clásico

Cande Vetrano, entre los invitados famosos

Ella, super sonriente, tenía un vertido largo de encaje con una amplia cola, de encaje, con corte en la cintura, escote en ve y mangas largas. Sin embargo, con el paso de los momentos en la fiesta se cambió y tuvo otro look completamente distinto, mucho más cómodo para poder bailar y disfrutar: vestido blanco por arriba de la rodilla, sin mangas y con cuello bote.

El Show De Ciro En El Casamiento De Su Hija Katja

Aunque había varios famosos en la celebración y los protagonistas eran los novios, Andrés Ciro Martínez se llevó todas las miradas ya que ofreció un show en vivo para la familia y amigos de su hija. El músico tocó para los invitados los éxitos de Los Piojos “El Farolito”, “Verano del ‘92″ y “Como Alí” y el tema de Ciro y los persas, “Qué placer verte otra vez”.

En mayo del 2019 el cantante interrumpió un recital en el Luna Park para realizar un gran anuncio. “¿Qué quieren escuchar? ¿Les va una noticia? No sé si la veo ahí en la platea, no sé si está mi hija… Bueno, señores, ¡mi hija me va a hacer abuelo!”, reveló quien es papá de Manuela de 21, Alejandro de 11 y Katja, de 25. De esa manera informaba sobre la llegada de Helena.

Todos bailaron y saltaron cuando Ciro subió al escenario

Ariel Puchetta también brindó un show en el casamiento de Katja Martínez





En ese momento fue la futura mamá la encargada de compartir el emotivo video de su papá anunciando su abuelazgo: “Anoche viví uno de los momentos más emocionantes de mi vida (estaba tan emocionada que ni pude filmarlo), por suerte encontré algunos videos y acá esta la noticia. No sabía bien cómo contarlo (en algún momento había que hacerlo) así que acá lo dijo mi papá. Voy a tener un bebito, y estoy pasando el momento más feliz de mi vida. Toda mi vida soñé con esto (los que me conocen lo saben) lo/la esperamos con todo el amor del mundo”.

Katja, Mateos y Helena

Los novios

Tiempo atrás se había mostrado super orgullosa de su padre: “Me preguntaron, ‘¿de verdad estas nerviosa? Si tu papá hace shows desde que naciste’. Sí, pero nunca me acostumbro… ver multitudes de gente gritando tu nombre con tanta pasión, haciendo colas de cuadras para entrar a ver tu ritual, esperando que salgas, y verte ahí paradito en el escenario, solo uno para tanta gente, llevando al público como vos solo lo hacés. Ahí pienso, ese es mi papá (ese y mucho más, pero lo otro me lo guardo para mí) ese es mi papá. Y lo digo con tanto orgullo que no me entra en el cuerpo”.

Mientras esperaba la llegada de su hija, la actriz había contado cómo se había enterado del embarazo: “Nada que ver a cómo me lo imaginaba. Estaba sola en mi casa, él (mi novio) estaba de viaje, yo tenía zumba y estaba cansada, y no sé por qué no fui, algo me pasó”. Ese día a la noche se iba a ir a Miami con su hermana, pero antes, caminando por la calle, se cruzó con un bebé y tuvo una premonición: “‘Estoy embarazada’, dije. Era rarísimo, no tenía atraso ni nada. Fui a comprar un test y lo hice sola. No estaba preocupada. Empecé a llorar al ver el resultado, estaba feliz”. La hija de Ciro habló de su obsesión por las pruebas de embarazo: “Ya sabiendo el resultado, me hice como quince, que tengo guardadas. Me divertía, me hacia todo el tiempo test, real, era virgen”.

