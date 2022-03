El difícil momento de Marcela Tauro: el padre de su hijo sufrió un grave accidente y está internado

Marcela Tauro, con su hijo Juan Cruz y José María Álvarez

Marcela Tauro está pasando por un momento de mucha preocupación por el delicado estado de salud de José María Álvarez, su ex pareja y el padre de su hijo, Juan Cruz, tras sufrir un grave accidente en su moto mientras transitaba por la Panamericana este domingo.

Según pudo saber Teleshow, el padre de Juan Cruz se encuentra internado en el Hospital Municipal de Trauma y Emergencias Dr. Federico Abete, ubicado en la localidad de Pablo Nogués, en la Provincia de Buenos Aires. Este centro hospitalario está destinado a la atención de todas las emergencias médicas ya sean por enfermedades agudas o accidentes de cualquier tipo.

Apenas ocurrió el accidente, la Policía se comunicó con los familiares de Álvarez para avisarles sobre este episodio y darles detalles de su estado de salud. Si bien, la periodista del ciclo de Intrusos (América) está separada del empresario desde hace casi 14 años, mantiene un buen vínculo por la crianza de su hijo y lo está acompañando en este momento tan difícil.

Durante la madrugada, José María Álvarez fue operado de urgencia por una hemorragia y le extirparon el bazo. Su estado es reservado y está en terapia intensiva. Mientras se recupera, sus seres queridos están atentos a su evolución. Este lunes, Marcela decidió no trabajar ni en la radio ni en la televisión para contener a su hijo, que está muy dolido y preocupado por el estado de salud de su papá.

Por otra parte, cabe recordar que Tauro rehízo su vida amorosa con Martín Bisio, quien tiene 21 años menos que la panelista. En diciembre de 2021, ella reveló que se iban a casar este año con el rosarino en el ciclo Polémica en el bar. La decisión la tomaron luego de superar una crisis en la relación.

En mayo de 2021, la periodista dio una nota a Los ángeles de la mañana, donde reveló un momento difícil en su relación. “Tuve una crisis, es verdad. Fue antes de viajar. No hubo un motivo puntual... pero viste que yo soy ariana y hay que bancarme a mí”, se justificó la periodista en un móvil). “Cinco años van a ser que estamos juntos. ¡Es el hombre que más me duró!”, agregó entre risas, a partir de una consulta de la “angelita” Pía Shaw.

“Yo soy la que me rayo. Es algo que me pasa por mis inseguridades, por la diferencia de edad”, reconoció Tauro. “Todavía estoy con esas cosas, en que a veces estoy más segura y a veces menos. Esto me agarró en un momento en el que pensé: ‘Este chico tiene que tener un hijo’. Y se lo dije. Pero él me dijo: ‘Marcela, escúchame, ya lo hablamos esto’. Y tiene razón. Pero son esas inseguridades que me agarran a veces”, cerró.

Cabe recordar que Marcela y Martín se conocieron por un amigo en común, pegaron onda y el resto se dio naturalmente. El inconveniente de la distancia, ya que Martín es de Rosario donde maneja una empresa de neumáticos, no fue un escollo para la pareja. “El viene a Buenos Aires los jueves y vamos a Rosario, o él se queda hasta el lunes. Me encantan su ciudad y su familia: sus padres son divinos conmigo y con Juan Cruz”, había contado a Teleshow, cuando la relación tenía dos años y ya vislumbraban lo que vendría a futuro.

