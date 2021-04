Dani La Chepi comenzó un noviazgo en pleno aislamiento con su recolector de residuos: “Me trajo un vino y me dijo: ‘Cuando termine esta cuarentena lo tomamos’”

La Chepi contó cómo conoció a su novio recolector de residuos

Está súper enamorada. Y, en sus redes sociales, Dani La Chepi no deja de subir videos junto a su novio, Javier. La relación, hay que decirlo, es relativamente reciente ya que data del primer semestre del año pasado. Pero, con el humor que la caracteriza, en su visita a Minuto para ganar, por Telefé, la influencer le contó a Marley y Vicky Xipolitakis los particulares detalles del comienzo de esta historia, en la que su hija Isabella tuvo mucho que ver.

“Él es chofer de camión de recolección de basura. Nos conocimos en la pandemia, por la ventana”, empezó diciendo la actual participante de Masterchef Celebrity. Y señaló que, además de ser muy atractivo físicamente, el muchacho en cuestión “es muy linda persona”. Pero remarcó: “¡Es muy fachero! ¿Sabés qué? Revoleame como una bolsa...”. Y es que, antes de manejar el vehículo, Javier se dedicaba a realizar exactamente ese trabajo.

Dany y Javier en uno de sus tantos videos (Instagram)

Enseguida, el conductor del ciclo recordó Campeones de la vida, la novela de Pol-ka en la que Mariano Martínez encarnaba a un basurero. Pero La Chepi no dudó en señalar que su novio es “más lindo” que el galán. “¡El lomito sabés lo que es! Estoy empachada de amor”, aseguró entre risas. ¿Cómo comenzó la relación? “Yo me lo chamuyé un poco. Pero él vio las historias (de Instagram), se ve que le dijeron que esta piba esta subiendo cosas sobre vos...Porque yo le tiraba los perros a los pibes de atrás, a los que corren. Pero un día se baja el chofer y dice: ‘¡Isa!’ Siempre la excusa de la nena. Y cuando hizo así (se bajó el barbijo), dije: ‘¡Uh, mirá lo que es esto! Dios existe”, relató la influencer.

Una story actual de La Chepi junto a su novio (Instagram)

Después de hablar de los “faroles” de Javier, Dani contó que el muchacho la saludó. “Hola, cómo te va”, le dijo. Y ella pensó: “Mirá cómo me va, ¿querés averiguarlo?”. “Ahí trajo un vino y me dijo: ‘Cuando termine esta cuarentena lo tomamos’”. Entonces, Marley bromeó diciendo si era uno que había encontrado “entre la basura”. Pero la influencer aclaró: “No, él gana mejor que yo...Gana muy bien, por suerte. ¡Uno que trabaja me tiene que tocar!”.

Como si esto fuera poco, Dani contó que su hija “lo ama”. “En realidad, ella se hizo amiga de él. Y, después, se ponía en la reja y me hacía (guiño de ojo). Cerraba la ventana y me decía: ‘Tenés que tener novio, mamá’. Porque me veía cómo estaba...Pero la verdad es que se quieren mucho y eso para mí es lo más importante”, dijo La Chepi. Javier, por su parte, había contado en un video que se difundió en las redes que es padre de tres hijos de tres parejas diferentes.

Dani junto a su hija Isabella (Instagram)

De todas formas, la influencer aclaró que por el momento no está pensando en vivir bajo el mismo techo con su novio ni en agrandar la familia. “Estamos viviendo separados. Unas semana sí, una semana no. Así te extrañás. La convivencia, para mí, te mata hasta los piojos”, aseguró. Y luego aseguró que sacaba los residuos maquillada y en tacos. “Más de una lo ha hecho en la cuarentena, porque era el único contacto con el exterior que teníamos. Yo, de verdad, me pintaba la boca para sacar la basura”, reconoció.

Y, para terminar su relato, Dani aseguró que lo que más le gustaba de Javier era el hecho de que es “muy compañero”. “Es de esos tipos que te impulsan para ir para arriba, que no te tironean. No es celoso. Él es más famoso ahora. Aparte era jugador del asenso, de Estudiantes de Buenos Aires. Entonces ahora es el ídolo. Pero a él no le importa eso”, concluyó.

