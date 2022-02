Mica Viciconte mostró su avanzado embarazo: “No veo la hora de conocerte Luca”

Mica Viciconte (Instagram)

“Semana 31″, escribió Mica Viciconte en un posteo de Instagram en el que subió varias fotos en ropa interior en las que se puede apreciar su avanzado embarazo. Y luego, arrobando a su bebé, Luca Cubero, que ya tiene su propia cuenta en la que compartió desde su primera ecografía, agregó: “No veo la hora de conocerte”. Es que, como no podía ser de otra manera, desde que se enteró de que iba a ser mamá la influencer no puede controlar su ansiedad. Aunque todavía le queda un tiempo de espera, ya que tiene fecha de parto recién para el 7 de mayo.

Hace unos días, la actual pareja de Fabián Poroto Cubero reveló cómo fue la charla que el ex futbolista mantuvo con Indiana, Allegra y Sienna, las hijas que tuvo como fruto de su matrimonio con Nicole Neumann, al momento de comunicarles la noticia sobre la llegada de su nuevo hermanito. “Ellas entienden todo. Con amor y respeto, nada es difícil”, comenzó diciendo la futura mamá en relación a su convivencia con las niñas. Y luego explicó qué les dijo su papá en esa conversación.

“Hablaron los cuatro sin mí”, contó en diálogo con Catalina Dlugi para Agarrate Catalina, por La Once Diez/Radio de la Ciudad. Y luego se sinceró diciendo: “Hubo pedidos como: ‘Hay que colaborar un poquito más’. Pero pavadas, como poner la mesa... Ellas son un amor, son nenas, me tocan la panza”.

Mica tiene fecha de parto para el 7 de mayo (Instagram)

Fiel a su desparpajo, Mica reconoció que los cambios hormonales que le genera el embarazo han potenciado su carácter. “Fabián se está encontrando con un demonio en vida... Él la lleva bien, es re compañero, tuvimos una charla y le expliqué que es algo que no puedo manejar que necesito más atención y él no tuvo problema y puso quinta. Está atendiéndome”, señaló. Y aseguró que esto también repercute en su participación en Masterchef Celebrity 3, donde suele tener cruces tanto con el jurado como con sus compañeros.

Viciconte reconoce que se potenció su carácter con el embarazo (Instagram)

“Si antes tenía un carácter fuerte ahora se potencia”, dijo Viciconte en relación a sus enfrentamientos con los otros concursantes y los chefs Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis. Y explicó: “De por sí la cocina me gusta. Entré sin saber nada y aprendí un montón. Tener ese estudio es buenísimo para mí. Sin embargo, aseguró que le “encanta” el hecho de estar trabajando durante su embarazo en el ciclo de Telefé que conduce Santiago del Moro a pesar de no poder controlar ciertas reacciones.

Mica disfruta a pleno de su panza (Instagram)

¿Si ha hecho correr a su pareja en plena noche con algún pedido especial durante estos meses de embarazo? Según explicó Mica, sus “antojos” fueron solo las frutas, por lo que necesita que nunca falten en la heladera de su casa. “Siempre me gustaron y se potenció con el embarazo”, dijo la influencer. Por otra parte, en diálogo con sus seguidores, días antes había contado que, aunque le daba temor, sabía que lo mejor para su hijo y para ella era que pudiera nacer por parto natural y que esperaba que el alumbramiento fuera así.

En otra tanda de preguntas, en tanto, otro seguidor quiso saber cuántos hijos desearía tener y a qué edad. La contestación no tardó en llegar y, entonces, Viciconte sorprendió con la posibilidad de seguir agrandando la familia: “Es un gran debate. Dos sería ideal, pero es un tema que tengo que hablarlo. Tengo 32, así que podría ser a los 35″.

