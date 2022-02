¿Se agranda la familia? El Tucu López contó que sus planes con Sabrina Rojas están muy avanzados

El Tucu López y Sabrina Rojas blanquearon su relación en septiembre de 2021 (Foto: @rojassasi)

El Tucu López y Sabrina Rojas disfrutan de un intenso noviazgo y cada día dan un paso adelante para consolidar su amor. Primero fue blanquear la relación, luego la presentación oficial al ex de la actriz, Luciano Castro. Más tarde, se sumó Flor Vigna a la vida de Castro y ¡felices los cuatro!: comenzaron a juntarse a cenar. Ya con todos los vínculos adultos aceitados y afianzados, llegó el turno de conocer a los más chiquitos de la familia. Y así fue como el locutor tucumano se vio cara a cara con los hijos de Rojas y Castro, Esperanza y Fausto.

Si bien no es novedad que el conductor de América sueña con ser padre pronto, esta vez parece que el proyecto va tomando seriedad en la pareja. Y lo dejó claro en una entrevista con Catalina Dugli por La Once Diez cuando le consultaron sobre la posibilidad de convertirse en padres. Sin dudarlo, confirmó que “lo venimos hablando, es algo que está constantemente en nuestras charlas. Capaz la tengo que convencer, tampoco es que está re lejos de querer”.

Familia ensamblada, ¿se agranda?

De tal modo, se refirió a la relación con los hijos de Sabrina y Luciano Castro a lo que respondió que “invierto mucho en que el vínculo crezca. Con los niños me llevo muy bien por naturaleza, estamos mucho tiempo juntos, pero no vivimos juntos. Nos convertimos en campeones mundiales de armar tetris”.

Hace unos días, Sabrina subió una carta que sus hijos le escribieron a su novio

Luego, compartió los sentimientos que tiene por su novia. “Yo me despierto todos los días al lado de Sabri y no puedo entender a la mujer que está al lado mío, pero me pasa por todos lados. Es muy romántico, pero es lo que me pasa. Más allá de su belleza física, la veo y me parece un ser humano hermoso que ha llegado a mi vida en un momento ideal”, expresó el ex de Jimena Barón.

“Me hace re feliz, no me pasó esto antes, esto que siento hoy no. Estuve en pareja varias veces y no tenía el sentimiento que tengo hoy. Creo que tiene que ver con el momento en el que el universo nos ha cruzado”, aseguró muy convencido.

A fin de año, la pareja hizo un viaje a Tucumán para conocer a la familia de él

En mayo de 2021, Sabrina y Luciano anunciaron su separación definitiva. Tres meses después, los medios comenzaron a vincularla con López y aunque al principio lo negaron, comenzaron a aparecer imágenes de ellos juntos, caminando, en boliches y hasta besándose. Ya no había más margen para secretos. Un mes después, en septiembre, Sabrina subió la primera confirmación a su cuenta de Instagram: una selfie y un corazón. Para musicalizar la historia, la actriz eligió “Sale el sol”, un tema de Shakira cuyo mensaje complementa su estado actual. “Y un día después de la tormenta / Cuando menos piensas, sale el sol”, canta la colombiana en el fragmento que eligió Sabrina como banda de sonido para su blanqueo.

De esta manera, Rojas y López dieron un paso más en una relación que habría nacido cuando la actriz y modelo fue a ver al actor y locutor a la obra dirigida por José María Muscari, Sex, vive tu experiencia. “Pagué mi entrada, fui con mis amigas. Estábamos en casa, un día dijimos vamos a ver Sex, compramos las entradas y fuimos. Consta que pagué la entrada. Es un mito que alguien mi invitó, eso no es verdad”, se preocupó por aclarar la ex esposa de Luciano Castro.

